Sin medias tintas

Es fifichario Comisionado

Está suelto sector laboral

Siguen inseguras escuelas

Logran acierto en vialidad

Por Martín Romo (El Verdugo)

Es fifichario Comisionado…Y de acuerdo al sentir general que imperara, es que ya no se sabe si reír, o llorar, ante la tanta ingenuidad, o más biene cinismo, que ayer mostrara, Joaquín Gutiérrez Véjar, en su “calidad” de Comisionado del Partido de Morena en Hermosillo, en lo que fuera su comparecencia ante los periodistas de la mesa Cancún, de la que es fundador y presidente, Carlos Rodríguez, el famoso “Kaly”.

Ya que lo que es el también ex funcionario municipal en el pasado trienio de la ex alcaldesa, Célida López Cárdenas, en el que fungiera como Secretario del Ayuntamiento, dio señas de vivir muy fuera la realidad, por la incongruencia que mostrara con lo que ha sido su vida y su visión política, y lo que hoy en día defiende de lo que es el gobierno de la Cuarta Transformación (4T), presidido por Manuel López Obrador. ¡Tómala!

Tan es así que por un lado se define como un fifichairo, por habitar en residencial Satélite, además de que le gusta lo bueno y caro, pero por otro lado tiene pensamientos chairos, al pronunciarse por una igualidad, cuando él ha sido de los privilegiados de los sistemas pasados que ahora tanto critica, en el tiempo en que fuera Superintendente Regional de la CFE, de ahí que hoy en día viva de una onero$a pensión. ¡Vóitelas!

A lo que se le suma que tres de sus hijos estudiaron y ahora residen en el extranjero, gracias a los apoyos becarios que les proporcionara el Consejo Nacional de Cuencia y Tecnología (Conacyt), esos que en el presente sexenio ya cancelara López Obrador, de ahí que en la actualidad ya no haya las mismas oportunidades para todos, a la hora de querer progresar, pero ahora eso no lo ve mal, de ahí su incoherencia.

De ahí que lo menos que comentaran, es que a Gutiérrez Véjar no le queda el “escupir para arriba”, a la hora de hablar de democracia, y de las administraciones federales anteriores, por la percepción generalizada que hay de que hoy por hoy las cosas están “píor”, y que es por lo que está haciendo valedero aquello de que ¡No hay peor ciego que el que no quiere ver”, por como insitiera en querer “tapar el sol con un dedo”. ¡Zaz!

Aunque hay reconocerle que todavía tuvo el descaro de aceptar que esa realidad que expusiera es la que él ve, lo que resulta inconcebible de alguien que presume ser preparado, letrado y haber ocupado un alto cargo en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con lo que se vuelve a confirmar que cuando se cae en el fanatismo se nubla la razón, y es por lo que opinaran que Joaquín es otro de los que ya se perdió en ese movimiento.

Eso a partir de que el operador morenista en la Ciudad del Sol todo lo ve color de rosa, o mejor dicho en tono guinda, toda vez que cuando se le señalan los errores y horrores de la 4T, sólo sale con que algo habrá que hacerse, pero sin recriminarles nada, por hasta ahora nunca habérsele visto en una postura autocrítica, sino que por el contrario le ha continuado sumando, mediante una política “de nadar de muertito”. ¡Eso dicen!

En pocas palabras Gutiérrez dio señas de “no ser ni agua, ni pesacado”, si no más bien un indefinido, en el buen sentido de la palabra, que nomás está para aceptar dondo lo pongan, como lo exhibe que de cara a lo que serán las elecciones del 2024, ignora todo lo referente a como será el proceso para la localidad hermosillense, con lo que dejó entrever que hasta la fecha solamente ha sido un firma papales. ¡De ese pelo!

Es por eso que cuando se pusiera a hacer un recuento de lo que dizque hicieron en la gestión de Célida, nadie le creyera, y que por algo es que perdieran la alcadía, que ahora pretenden recuperar, lo que está por verse.

Está suelto sector laboral…El que a todas luces continúa estando “muy suelto” es el sector laboral, como lo refleja el que ahora un grupo de trabajadores de la planta Norson instalada en el Parque Industrial se hayan ido a manifestar ante el Palacio de Gobierno estatal, para exigir la legitimización del sindicato que encabeza un tal, Gustavo Preciado Ramírez, después de que “se los hicieran de agua”. ¡Pácatelas!

Razón por la cual es que una vez más el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, tuvo que salir de esa sede gubernamental para atender en la banqueta a los manifestantes, comprometiéndose a apoyarlos para arreglar esa problemática, después de que la Junta de Conciliación “les diera palo”, al desconocer a Preciado y reconocer a Antonio Salazar, “El Panda”, impuesto por el cabecilla saliente, Julio Camacho Mercado.

Casi por nada es por lo que ahí mismo les dejara en claro que: “Los trabajadores tienen derecho a elegir a su representante, el 10% de los trabajadores tienen derecho a solicitar un recuento, entonces no debería haber ningún problema. Busqué ahorita al Secretario del Trabajo -Francisco Vázquez Valencia-, va en carretera a Imuris, denme el transcurso del día, yo voy a hablar con él, y vamos a resolver esto hoy mismo”. ¿Será?

Lo anterior luego de que Preciado Ramírez, el líder sindical elegido mediante el voto de mil 300 empleados, ventilara que el pasado 17 de mayo fueron notificados por la mencionada instancia de la anulación de la toma de nota del sindicato que les habían otorgado el anterior mes de marzo, para ahora asignársela a Salazar Madaleno, el títere de Camacho Mercado, y es por lo que se rebelaran a ese grado. ¡De ese tamaño!

Sin embargo lo que saca a flote ese tipo de conflictos, es el que no hay ni una mínima operatividad en ese ámbito, como para que sea el propio Durazo el que tenga que entrarle como “apagafuegos”, cuando se supone que es algo que debe prevenirse desde la Secretaría del Trabajo que encabeza Vázquez Valencia, precisamente para que no lleguen a tanto, porque sino se presta a pensar hasta lo peor. ¿Qué no?

Siguen inseguras escuelas…A querer y no, pero donde se continúa evidenciando una falta de control, en lo que tiene que ver con los sistemas de prevención y vigilancia, es en las escuelas, sobre todo en los niveles de Secundaria y “Prepa”, y para prueba está el que ahora provocara un clima de temor una falsa amenaza de tiroteo masivo y posterior suicidio en el Cbtis No 37 de Obregón, lo que generó un pavor. ¡Palos!

En lo que es una alarma que cundió en ese Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) No 37, a raíz de una carta que circulara en ese centro escolar de Preparatoria, mediante la cual una persona aseguraba que se quitaría la vida, pero antes atentaría contra los estudiantes, y es por lo que la mayoría de los alumnos les llamaron a sus padres para que los recogieran; mientras que otros no acudieron.

Ciertamente que no es para menos que se hubieran atemorizado a ese grado, ya que en el escrito se leía: “Voy a suicidarme de un disparo en la cabeza en el baño de esta escuela, sin antes ocasionar un tiroteo masivo”, en lo que aclaran que es algo que se supo que sucedería el 30 de marzo, aunque creyeron que sería el pasado martes, y es por lo que muchos no asistieron a clases, por miedo a que se concretara ese hecho violento.

Aun así y a la clásica, lo que es el director del Cbtis No 37, Héctor David Núñez Salazar, minimizó ese suceso al asegurar que es un escrito que se encontró desde hace meses, en lo que es un acontecimiento que en su momento se reportó a la Fiscalía General de Justicia estatal para que se investigara, pero la cuestión es que recientemente alguien lo filtró, y es lo que causó ese apanicamiento entre la comunidad estudiantil. ¡Glúp!

Pero por aquello de las dudas, y derivado de esa psicosis que se propiciara, es por lo que hicieran acto de presencia las distintas corporaciones policíacas, aflorando hasta ahora que presuntamente el autor es un alumno que lo hizo por un problema familiar, al trascender que ya no quería vivir porque su mamá se había “juntado”, o iniciado una relación sentimental con alguien que no era de su agrado. ¡Así el dato!

No obstante lo que una vez más se puso de manifiesto con eso, es que no existen los supuestos protocolos preventivos para atender esa clase de casos, aun y cuando es algo de lo que se jacta el titular de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, y para muestra basta ese nuevo botón. ¡Ni más ni menos!

Logran acierto en vialidad…Vaya que un vez más se está demostrando que hay pequeños grandes detalles que no cuestan tanto, y que son de una gran beneficio para las mayorías, como ahora se probara en materia de vialidad en la Capital, al eliminar lo que es la vuelta a la izquierda en la calle Cucurpe, con la que se accesa al Cerro de La Campana, cuando se circula de Sur a Norte por la avenida Rosales. ¿Cómo ven?

Al ser un cambio que empezó a operar desde ayer, como lo oficializara el director de Vialidad y Semaforización Municipal, Samuel Chenoweth Acosta, con lo que se mejorará el tránsito en ese sector de la Rosales, porque con esa acción se recuperará un carril, con lo que ahora serán tres desde el bulevar Luis Encinas hasta ese punto, donde antes se hacía un “cuello de botella”, y hasta recurrentes choques había.

Por lo que de aquí pa´l real quienes quieran subir al susodicho mirador tendrán que girar a la derecha en la calle Tehuantepec, para rodear el Auditorio Cívico, y posteriormente salir por la Z. Cubillas y Rosales, y ya de ahí de forma directa y “derecha la flecha” enfilar para escalar el aludido empedrado en auto, por lo que de esa manera ya no se interferirá el transitar de tantos carros por ese crucero que era un caos. ¡Órale!

Y la verdad que se habían tardado en hacer esa modificación, a partir del dato revelador que proporcionara Chenoweth Acosta, de que: “El volumen más o menos que transita por ahí es menor a 80 vehículos por hora, que es algo muy bajo, por eso lo vamos a redireccionar para aprovechar ese tercer carril de Norte a Sur de manera libre en el semáforo”, por lo que así estará la agilización vehicular. ¡Qué tal!

A la par que adelantan que algo parecido harán en la Avenida de la Cultura, que es en la que se “tuerce” a la izquierda para dirigirse a Plaza Galerías, para lo cual ya preparan lo que será una desviación en la zona del puente del Vado del Río, donde hicieran unas subidas y bajadas, para habilitarlas y conectar a esa área, que por ser comercial se pone intransitable en épocas como la navideña, y es lo que quiere evitarse. ¡Mínimo!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook