Toman protesta a nuevo Consejo Municipal Infantil; El alcalde Antonio Astiazarán y Patty Ruibal

El Cabildo Infantil 2023-2024 compuesto por niñas y niños compartirán su visión e ideas a las autoridades municipales durante este año

Por segundo año consecutivo el Cabildo Infantil se conformó como Consejo Municipal Infantil, el cual incorpora la visión de niñas y niños en las acciones del Gobierno Municipal para mejorar la ciudad.

El Presidente Municipal Antonio Astiazarán y su esposa Patty Ruibal se encargaron de tomarles protesta en la edición XXXVI del Cabildo Infantil y posteriormente sostuvieron su primera sesión extraordinaria.

Maximiliano Arvayo Vázquez, presidente infantil expuso su visión sobre el cuidado del medio ambiente, las bondades del reciclaje y el aprovechamiento de nuestros recursos naturales.

Toño Astiazarán agregó que esta actividad dejó de ser protocolaria, de sólo un día, para ser más activa, propositiva y eso ayuda al quehacer de la Administración Municipal.

“Este reto no sería posible si no vemos al mundo desde los ojos de una niña o de un niño, y eso es lo que el día de hoy estamos asumiendo, no solamente la toma de protesta formal de nuestro presidente municipal, nuestra síndica municipal y todos los integrantes de este Ayuntamiento, sino que además, de convertirse en todo este año en Consejo Infantil, así, podrán ayudarnos a ver el mundo desde los ojos de una niña y un niño, y nada nos motiva más en el Ayuntamiento que poder visualizar ese Hermosillo que las niñas y niños quisieran tener”, destacó.

Estar conformados como Consejo Municipal Infantil implica reuniones mensuales con personal de DIF Hermosillo y cada cuatro meses con el presidente Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Además de Maximiliano Arvayo Márquez, Regina Quijada Quintana y Diego Sánchez León, Presidente Municipal, Síndica y Secretario del Ayuntamiento del Cabildo Infantil 2023-2024, respectivamente, participarán 24 niñas y niños más en el Consejo Municipal Infantil.

En el evento los acompañó Isela Montes de Oca, directora general de DIF Hermosillo, regidoras y regidores, así como el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC), Nery Ruiz Arvizu y representantes de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).

