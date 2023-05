Trabajadores de Multiagua exigen utilidades

Karla Montaño B.

FM 105

Empleados de la compañía Multiagua reclamaron el pago de utilidades negado hasta este jueves.

Omitieron sus nombres por temor a represalias y dijeron que los encargados de la compañía les han comunicado que no hubo ganancias durante 22 y lo que va del 23.

Su inconformidad radica en que el pago de salario es limitado y además deben aguantar jornadas extenuantes por llevar el sustento a su hogar.

Y ahora nos salen con que no van a pagar utilidades, es el colmo ya porque nos dicen que le hagamos como queramos, revelaron.

Por la negativa de los encargados de Multiagua, el grupo de empleados advirtió movilizaciones para exigir el pago de la prestación anual de productividad.

No nos dejan otra opción, dijeron, según ellos no hubo ninguna ganancia y hasta pérdidas reportaron por el incendio en los silos pero eso no es problema nuestro, nos tienen que pagar lo justo, expusieron.

Mencionaron que la empresa no quiso darles un bono menor o algún incentivo para compensar el reparto negado.

Por eso estamos dispuestos a todo, vamos a cerrar calles si es necesario para lograr que nos paguen lo que hemos trabajado, aseveraron.

De no llegar a acuerdo con Multiagua, el jueves estarían iniciando movimiento de protesta pacífica en demanda de sus prestaciones.

