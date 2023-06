Advierten contra fraudes a dueños de carros chuecos

El dirigente de Odepafa precisa que todavía no hay decreto para regularizar automóviles que inician con letra

Ivanova de los Reyes

Un llamado a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera que inician con letra a esperar a que salga el decreto para tramitar su cita para regularizar su carro, hizo Gamaliel Cañedo Maciel.

El presidente de la Organización de Defensa del Patrimonio Familiar Sonorense (Odepafa), dijo que a través de las redes sociales se han dado a conocer algunos anuncios invitando a la gente a inscribirse en el portal del Registro Público Vehicular (Repuve) e iniciar el trámite, sin embargo, no hay nada oficial, por lo que podría tratarse de un fraude.

“Andan saliendo algunos anuncios en Facebook que son un fraude, les están pidiendo que se inscriban y paguen una cantidad, no paguen nada, todavía no hay nada seguro, ya que salga el decreto el gobierno lo va a decir, para que no les vayan a cometer fraude”, enfatizó.

Cañedo Maciel resaltó que se prevé que a partir de julio salga el decreto para iniciar el proceso de regularización de vehículos extranjeros que inician con letra.

“Nosotros estamos esperando que a partir de julio próximo salga alguna noticia, pero todavía no hay nada”, aseguró.

El líder de Odepafa Sonora, recordó que el que el 30 de junio vence el decreto de regularización de vehículos que inician con letra vence el día 30 de junio, por lo que, invitó a los afiliados que aún no han hecho el trámite porque les falta algún documento para que se acerquen a las oficinas de Odepafa, y ayudarles con la gestión para que puedan legalizar su vehículo.

Comparte esto: Twitter

Facebook