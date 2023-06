Altas temperaturas generan interrupciones de energía eléctrica por encendido de aires; UUH pide tomar precauciones

Ivanova de los Reyes

Derivado de las altas temperaturas, durante el verano se presentan interrupciones de energía y bajos voltajes en colonias, por coincidir usuarios en el encendido de aires acondicionados en ciertos horarios, por lo que, es importante bajar los térmicos y hacer el reporte a CFE para evitar daños a sus aparatos, dijo Ignacio Peinado Luna.

El dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), señaló que cuando aumenta la demanda de energía tiende a manifestarse cortos de energía o bajo voltaje que puede ser, porque el transformador colocado en postes de luz no tiene capacidad sificiente para abastecer a ese sector, o bien, ya cumplió su tiempo de vida útil y debe sustituirse.

“Es importante que los usuarios reportemos cualquier problema en ese sentido al 071 de Comisión Federal de Electricidad (CFE), y anotar el folio, por si llega a pasar algún desperfecto o se quema algún aparato, enviar un escrito con la narrativa de hechos a Comisión con el número de folio del reporte, solicitando la reposición del aparato dañado”, explicó.

Una vez enviado el escrito, el Reglamento de Servicios Públicos de Energía Eléctrica, en su Artículo 42, señala que CFE tiene un término de 10 días hábiles para hacer la verificación correspondiente en el domicilio para deslindar responsabilidades, ya sea que, sea falla de la instalación eléctrica del inmueble o externa, y de ser este último, reparar el daño, apuntó.

Peinado Luna mencionó que también que en esta temporada de lluvias se debe revisar que los árboles no choquen con los cables eléctricos de las mufas para prevenir cortos con los vientos fuertes y dejen sin energía la vivienda, así como aparatos dañados.

“Se recomienda que cuando haya estos eventos fortuitos, que son naturales bajar los térmicos o switch, y así asegurarse que cuando haya un evento, estos no provoquen ningún daño, porque en estos casos CFE no se hará responsable, porque la Ley dice que en eventos fortuitos o causas de fuerza mayor, no es responsabilidad de Comisión, por lo cual, es mejor prevenir”, puntualizó

Comparte esto: Twitter

Facebook