Alumnos de Cedart se manifiestan en la Casa de la Cultura; acusan a la directora de homofóbica

Para denunciar actos discriminatorios y malos, y exigir la destitución de la directora del Centro de Educación Artística (Cedart), José Eduardo Pierson, en Hermosillo, un grupo de aproximadamente 40 estudiantes se manifestaron esta mañana en las instalaciones de la Casa de la Cultura.

Ali Sánchez y Edgar Daniel, manifestaron que desde el inicio del ciclo escolar la ex docente y actual directora de Cedart, Esperanza Frasquillo, ha tomado una actitud homofóbica en contra de estudiantes de la comunidad LGBT, incluso, ha reprobado a algunos, aún cuando sus calificaciones son aprobatorias.

“Ha sido muy despectiva, es una persona muy grosera, muy irresponsable, le falta profesionalismo, no tiene empatía hacia ninguna persona, ni siquiera hacis sus propios compañeros de trabajo, está abusando del poder que se le dio y consideramos que esta siendo protegida por la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA)”, dijo Ali Sánchez.

“También hay mucha agresión física de parte de ella hacia los alumnos, a mí una vez me empujo estando cerca de las escaleras, nos ha pegado con hojas enrolladas, y es algo que no se debe hacer sabiendo que es una autoridad, debe haber respeto, ser un ejemplo y no hacer estas cosas con nosotros”, expresó Edgar.

Los estudiantes quienes iniciaron una huelga, están exigiendo a las autoridades educativas del estado se sancione y destituya a la directora Esperanza Frasquillo, por ser una persona homofóbica y gordofóbica, quien no cuenta con el perfil para ser una educadora.

Agregaron que mantendrán estas acciones hasta que intervengan las autoridades educativas y tomen las acciones pertinentes para que no sigan violentando los derechos de los estudiantes.

