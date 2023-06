Analizan nuevo marco curricular común

Redacción Entorno Informativo

Directivos de planteles públicos y privados participaron en el foro de análisis

Con la participación de más de 180 directivos de planteles públicos y privados, de los distintos subsistemas de educación media superior que operan en la entidad, se realizó un foro de análisis sobre la implementación del nuevo Marco Curricular Común que entrará en vigor el ciclo escolar 2023-2024.

Acompañado de Nora Ruvalcaba Gámez, subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aarón Grageda Bustamante, titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) destacó la importancia de mantener un diálogo permanente para profundizar en los retos y beneficios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Grageda Bustamante mencionó que existen desafíos comunes para el sector educativo estatal y nacional, como el apoyo socioemocional del alumnado tras el período de confinamiento, la proliferación de las adicciones y la puesta en práctica de nuevos lineamientos académicos y operativos.

Por su parte, la funcionaria federal hizo un llamado a mantener el diálogo permanente entre autoridades de todos los niveles y estructura educativa, para trabajar en equipo con el propósito de formar una generación de alumnos que aprenda en cualquier ámbito en el que se encuentre.

“Tenemos dentro de nuestras aulas, jóvenes y adolescentes a los que tenemos que preparar para el futuro. Estamos brindando una educación que tiene que ver con los reclamos no solamente de la región, no solo de Sonora, no solo del país sino a nivel internacional”, puntualizó.

