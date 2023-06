Benefician a familias con jornadas de bienestar

Personal de la Secretaría de Desarrollo Social; Se ofrecieron más de mil servicios en el municipio de Benjamín Hill

Redacción Entorno Informativo

El Gobierno de Sonora a través de la Secretaria de Desarrollo Social y en coordinación con dependencias federales, estatales y municipales, llevó a cabo la Jornada para el Bienestar y la Justicia Social en el municipio de Benjamín Hill.

“Me siento muy contenta porque estuvo el Registro Civil y me apoyaron con el registro de mi hija, mi esposo trabaja fuera y no habíamos podido ir entre semana, ahora, ya nos dieron un pase directo, eso es lo que más me gustó de la Jornada”, mencionó María del Refugio, una de las más de 260 personas que se dieron cita en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.

Con un total de mil 44 servicios totalmente gratuitos, la comunidad de Benjamín Hill pudo tener contacto y asesoría de diversas dependencias entre las que se encuentran: Secretaría de Salud, becas y crédito Educativo, Bienestar, ISAAM, Seguridad Pública, Icatson, Economía, Sagargoa, Cedes, ISJ y el ISEA.

“Agradezco la coordinación y disponibilidad de las autoridades municipales, en especial la gestión de la Dra Yessica Barraza alcaldesa de Benjamín Hill, quien brindó todas las facilidades para desarrollar con éxito la Jornada”, mencionó la Secretaría de Desarrollo Wendy Briceño en representación del Gobierno de Sonora.

Las instancias municipales que atendieron a la ciudadanía fueron Salud Animal, DIF, Tesorería, Oomapas, Desarrollo Social y Obras Púbicas.

