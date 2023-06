Busca declarar patrimonio cultural el mural Pioneros

El Instituto Municipal de Cultura y Arte; Como parte de este proceso, la obra de Héctor Martínez Arteche ubicada en Palacio Municipal fue visitada por el encargado del Taller de Restauración de Pintura Mural, del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble del INBAL

El Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA) lleva un proceso en busca de la declaratoria como patrimonio cultural del mural Pioneros del artista visual Héctor Martínez Arteche (1934-2011), que se encuentra en el Palacio Municipal, por lo que se recibió la visita del encargado del Taller de Restauración de Pintura Mural, del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam).

La directora del IMCA, Marianna González Gastélum comentó que dentro del programa Identidad y Patrimonio marcaron acciones en búsqueda de dar un reconocimiento al patrimonio cultural de hermosillenses.

“Está en nuestras manos lo que le vamos a heredar a las y los hermosillenses del futuro; es cuidar el pasado en el presente para poder preservar el futuro; y esas acciones son importantes, no solamente por embellecer ciertas paredes, sino porque habla de nuestra historia”, manifestó.

González Gastélum expuso que un buen restaurador es aquel que no recurre a las prácticas de restauración y que siempre procura acciones de prevención. Recordó que en Hermosillo los monumentos declarados como patrimonio cultural del Municipio, son el Cerro de la Campana, la Capilla del Carmen, la Catedral Metropolitana y la Iglesia San Antonio de Padua.

Por tal motivo, se recibió al comisionado del Cencropam, quien realizó una valoración del estado de conservación del mural, quien además ofreció una charla a personal del Ayuntamiento sobre acciones preventivas para la conservación del arte mural.

Jacobo García Cruz, encargado del Taller de Restauración de Pintura Mural del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) de la Secretaría de Cultura Federal, dijo que el mural se encuentra en muy buen estado de conservación por los materiales que usó el artista, la forma en que los aplicó y que las personas a cargo de su limpieza han hecho un buen trabajo de preservación.

Enfatizó que entre las principales acciones para el cuidado es querer la obra y tenerla en cuenta como lo que es, lo que representa y que exista el interés de mantenerla vigente para ser apreciada por las presentes y futuras generaciones.

García Cruz precisó que es una pintura de acrílico sobre muro, material que es muy sensible, pero está en muy buen estado.

