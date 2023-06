Buscará Toño Astiazarán reelegirse en alcaldía

Redacción Entorno Informativo

Estoy listo, tengo las ganas, la voluntad y el respaldo de los panistas de Hermosillo para ganar el 2024, afirmó

Un gobierno de resultados, con trabajo, unidad y el respaldo de los panistas de Hermosillo, así es como en el 2024 refrendaremos la alcaldía de Hermosillo, aseguró el alcalde Antonio “Toño” Astiazarán en una reunión con liderazgos de Acción Nacional en la capital del Estado.

El alcalde Antonio “Toño” Astiazarán agradeció la presencia de cientos de panistas de la ciudad, Poblado Miguel Alemán, Bahía de Kino y las comunidades rurales del oriente de Hermosillo, con quienes se comprometió a seguir trabajando para que su gobierno de resultados.

“Queridas amigas y amigos panistas de Hermosillo, nuevamente, y no me voy a cansar de hacerlo, gracias, gracias por hacer equipo con nosotros, gracias por creer, gracias por apoyarnos, yo estoy aquí como Presidente Municipal de Hermosillo gracias a todas y todos ustedes, y eso nunca se me va olvidar, siempre lo tendré muy claro y siempre voy a corresponder como alcalde con resultados, para que ustedes se sientan orgullosas y orgullosos del gobierno municipal que tenemos en Hermosillo”, sostuvo.

El alcalde Antonio “Toño” Astiazarán dejó claro que cuando el panismo se une, cuando el panismo abraza causas, cuando el panismo se compromete no hay imposibles. Recordó que lo hicieron en 2021, no solo dándole la vuelta a esos 18 puntos en mes y medio, sino que se convirtieron en la única capital del noroeste que ganó el Partido Acción Nacional, en Hermosillo, dijo, gobernamos nosotros.

Desde el gobierno municipal señaló que están trabajando en cumplirle a la gente, esa es la prioridad, dar resultados, por lo que pidió a los panistas de Hermosillo seguir trabajando a la par para que en el 2024 ganen todo, sin importar lo que pase en lo nacional y estatal, su prioridad es que ganar Hermosillo y se mostró listo para hacerlo, pues entiende que en el 2024 se está jugando el 2027.

El dirigente estatal del PAN, Gildardo Real Ramírez resaltó el trabajo que realiza el alcalde Antonio “Toño” Astiazarán, pues es un ejemplo a nivel nacional, por lo que les pidió a los panistas salir a la calle, tocar puertas y hablar de los resultados de su buen gobierno, y que contrasten con los malos gobiernos de Morena.

“Les pido que no se confíen, vayamos otra vez con hambre a conquistar el voto, a no dejarnos en el 2024, porque hay una meta que es ganar la gubernatura en el 2027, ganar Hermosillo es la prioridad, vamos juntos, necesitamos trabajar, salir a la calle, viene una batalla fuerte, vamos a tocar puertas, decirle a la gente que el aumento de los precios de la canasta básica, los asesinatos, la violencia, la mala educación, la falta de medicamentos, el mal gobierno es culpa de Morena, necesitamos salir y hablar con la gente”, resaltó.

