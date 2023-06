Carlos Alcaraz buscará ‘sacarse los fantasmas’ en gira sobre césped

El tenista español buscará volver a la cima del tenis mundial una vez termine la gira sobre césped, donde Wimbledon será su mayor objetivo por lograr

AGENCIAS

Queen’s será para Carlos Alcaraz apenas su tercer torneo sobre césped en su joven carrera, pero el tenista español espera adaptarse pronto a esa superficie para olvidar su reciente derrota en semifinales de Roland Garros, sobre tierra batida, ante Novak Djokovic.

El ‘niño prodigio’ del tenis español, de 20 años, cayó por 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1 ante Djokovic, acusando estrés y una mala gestión mental. Ahora su próximo desafío es Wimbledon (3-16 de julio).

Llegué a Londres el sábado por la mañana y tuve ya ayer mi primer entrenamiento sobre hierba”, declaró Alcaraz en una conferencia de prensa este domingo. “No he podido entrenarme demasiado en casa porque no tenemos pista de hierba. Debo adaptar mis movimientos y mis golpes al césped, pero estoy realmente contento con el primer entrenamiento que he tenido aquí”, aseguró.

En hierba, afirmó: “hay que ser más prudente que en otras superficies, así que para mí lo más difícil en el césped son los desplazamientos (…) y lo más cómodo es subir a la red y jugar de manera agresiva todo el tiempo, que es mi estilo y lo que me gusta”.

El año pasado, Alcaraz llegó a octavos de final en Wimbledon, donde cayó en cuatro sets ante el italiano Jannik Sinner.

