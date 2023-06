Concluye IMCA Campamento Artístico de Verano

Redacción Entorno Informativo

Con la participación de niñas, niños y jóvenes se impartieron exitosamente talleres de danza, pintura, literatura, música y cocina fría de manera gratuita en la colonia Cañada de los Negros

Diversión y creatividad abundaron en las instalaciones del Centro Cultural Ágora durante el Campamento Artístico de Verano que el Ayuntamiento de Hermosillo, a través del Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), ofreció a niñas, niños y jóvenes de manera gratuita durante una semana.

Del 19 al 23 de junio decenas de menores se dieron cita para participar con entusiasmo en los talleres impartidos de pintura, danza, teatro, literatura y cocina con los que estimularon su creatividad y exploraron el arte durante las tardes, en la colonia Cañada de los Negros.

Algunas de las actividades que conformaron el programa fueron: “Hip hop para niñas y niños”, impartido por José Adrián Jiménez; “Danza jugando, juegos creativos de la escena”, por Ana Paula Ornelas; “Principios básicos de la actuación a través de la energía: Escenergía”, por Daniel Rodríguez; “Taller didáctico Del papel al vuelo, del vuelo al movimiento”, por Zuleima Burruel y el “Concierto Música del Mundo” a cargo del Coro de Cámara del Conservatorio de Música L´Orfeo.

Además, estuvo a disposición de las familias la exposición “El rebaño de Helga” de Helga Krebs, la cual, a través de sus piezas el público pudo conocer las interpretaciones que niñas y niños hacen de diez obras de la pintora.

Esperan más talleres por parte del IMCA

Entusiasmada por el aprendizaje obtenido, la joven Samira concluyó los talleres de Cocina fría, impartido por Victoria Montes de Oca y el de Fomento a la Lectura “Llegó el cartero”, a cargo de Guillermo Valenzuela con los que adquirió habilidades y se dejó atrapar por los mundos que ofrece la literatura a través de los libros.

La joven expresó su gratitud por poner al alcance dichos talleres que consideró como un respiro después de la cuarentena que mantuvo en pausa las actividades recreativas y que hoy regresan en instalaciones de calidad.

“Es muy padre, porque conoces gente nueva, enseñan muy bien en los talleres y las instalaciones me gustaron mucho porque yo vi cuando en este espacio estaba una casita, desde cero lo empecé a ver cómo crecía y me encantó el trabajo de los que construyeron, los arquitectos. Me encantó el Campamento y espero que haya más talleres”, agregó.

El IMCA adelantó que los talleres con diversas expresiones artísticas continuarán durante este verano e invitó a seguir las redes sociales @hermosillogob en Twitter e Instagram, Gobierno de Hermosillo en Facebook, @imcahermosillo en Twitter e Instagram e IMCA Hermosillo en Facebook para consultar futuras fechas

