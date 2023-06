Diego Cocca: ‘EU realmente nos superó’, ‘tengo apoyo total’

El técnico de la Selección Mexicana, Diego Cocca, aseguró que está en un proceso de años y no de cuatro meses, luego de la derrota que sufrió el Tricolor por 3-0 ante EU

AGENCIAS

Diego Cocca, técnico de la Selección Mexicana, aseguró que no le gusta perder, pero admitió que la selección de Estados Unidos superó al Tricolor y resaltó que le han dado apoyo total.

“No me gusta perder, pero realmente nos superaron, hay que aceptarlo y entenderlo. Mi trabajo es convencer a los jugadores que estamos generando cosas que nos van a hacer bien a todos. Si los directivos no están de acuerdo con lo que pienso, no tengo problema, me como insultos, pero lo que me dijeron es que tengo total apoyo y eso es en momentos difíciles y esta es oportunidad como grupo que vamos a trabajar, vamos a salir adelante y tenemos una Copa Oro para salir de la mejor manera. Estoy molesto por perder, tranquilo porque esto es un proceso”, mencionó tras la derrota de 3-0 frente a EU en las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf.

El tropiezo dejó al Tri sin posibilidades de aspirar al primero de los dos títulos en disputa este verano y, por consecuencia, añadió presión a la corta gestión de Cocca al frente del equipo.

“Hay que aceptarlo, entenderlo y buscar la manera de mejorar corregir y los errores se corrigen solamente mejorando, cambiar, repetir y superar esto entre todos. Estoy con un proceso de tres años y medio, no de cuatro meses, me parece perfecto que la gente de la selección venga y trabajemos juntos”, indicó.

“Cometimos errores y los pagamos caros, nos hicieron gol, en el segundo tiempo nos lo hacen al minuto, el 2-0 te condiciona mucho y sabemos que tienen jugadores con otras intensidades que en espacios son complicados de ganar”, sentenció el timonel al finalizar el encuentro.

