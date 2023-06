En Pocas Palabras

Ernesto Gutiérrez Ayala

Como se había pronosticado, gana el PRI en Coahuila y Morena en Estado de México

Tal como estaba pronosticado, ganó el candidato del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, Manolo Jiménez, en las elecciones a gobernador del estado de Coahuila, con una amplia ventaja sobre su más cercano seguidor, el candidato de Morena, Armando Guadiana.

Por su parte, Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena, PVEM y Partido del Trabajo (PT), resultó ganadora en las elecciones a gobernador en el Estado de México, derrotando a Alejandra del Moral, candidata de los partidos PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza…Al parecer no hubo manifestaciones de protesta, todos contentos.

Fueron triunfos anunciados con muchos meses de anticipación, por lo que no hubo sorpresas. El presidente Andrés Manuel López Obrador, “metió todos los fierros a la lumbre” para garantizar el triunfo electoral en el Estado de México, un bastión priista de toda la vida.

Es la primera vez que pierde el tricolor en este estado, por lo que los morenistas y sus aliados no han dejado de celebrar desde el domingo a mediodía, cuando la balanza se inclinó por mucho a favor de Delfina Gómez. En estas elecciones funcionó la democracia con triunfo de Morena y otro de sus opositores.

14 años exigiendo justicia y no hay respuesta por parte del Gobierno

A 14 años de la tragedia de la Guardia ABC, el Gobierno sólo ofrece indemnizaciones y no se ha hecho justicia, afirmó Fabián Goyzueta, padre de Daniel Alberto, quien falleció en el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora. “Hoy por la mañana se dio un informe de risa, porque si se fijaron hablaron de sumas de dinero, y yo creo que ahí es donde empieza el error, creen que con unos pesos es justicia, no señores. “La justicia se da verdaderamente, se aplica, no hay responsables en la cárcel, a 14 años.

Muchos niños ya van a cumplir 18 años. Los papelitos que firmaron van a vencer, no se ha hecho algo verdadero, aunque otra gente tenga otros datos, no se ha hecho nada”, afirmó Goyzueta.

Un grupo de padres representantes de los 49 menores que fallecieron en ese incendio y de los 104 que resultaron con lesiones, realizaron un mitin frente a la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN). Además, en un acto de desagravio, llegaron con un soldador para colocar una cruz más grande y colocar las otras que fueron arrancadas el pasado 28 de mayo, por manifestantes que participaron en la defensa de la Corte.

“14 años señores y todavía siguen en litigios, tenemos todas las demandas de amparo ganadas, todas. Yo creo que cualquiera de nosotros que no sepa de leyes sabe que ya tenemos ganado todo, nomás falta que un grupo de personas que no están muy cerca de aquí se pongan a trabajar, no hay nadie en la cárcel. “No se trata de dinero, se trata de que una víctima sufrió el mismo daño que la otra y debe ser reparada totalmente, de acuerdo, todos iguales, son víctimas de la misma tragedia, del mismo hecho”, dijo Goyzueta, el padre de Daniel.

Sobre la acción ocurrida el pasado 28 de mayo, en la marcha de defensa a la SCJN, Carolina Campos, madre de una niña que resultó con lesiones, realizó el reclamo a los responsables.

“Nuestros memoriales recuerdan a esos bebés y niños, todos, como recuerdan también que la justicia no ha llegado. La justicia pendiente por este incendio en el lugar, que más que una guardería era una bodega y era responsabilidad del Estado mexicano.

“No tenemos justicia, y vuelven a destruir nuestros memoriales, por eso queremos desde aquí expresar nuestra rabia, impotencia y frustración. Sepan que nuestro dolor no termina y se ahonda cada vez más que nos hacen algo así”, expresó Campos…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

