Encabeza Elizabeth Araux Sánchez Mujeres WIM

Sustituye a Fernanda Romero Galaz; Se compromete a impulsar actividades que visibilicen a la mujer y la lucha de equidad de género en el sector minero

Con el firme compromiso de impulsar actividades que visibilicen a la mujer y la lucha de equidad de género en el sector minero, Elizabeth Araux Sánchez rindió protesta como presidenta de Mujeres WIM Distrito Sonora período 2023-2026, ante Doris Vega presidenta nacional de la asociación.

Durante la ceremonia de toma de protesta, en el marco del Día Internacional de la Mujer en la Minera, Doris Vega resaltó la gran labor, activismo y trascendencia de Araux Sánchez, tanto en el sector académico como en el privado por lograr promover y lograr la equidad de género en la minería. Además, reconoció el trabajo realizado por María Fernanda Romero Galaz, presidenta saliente.

“Eres una mujer que inspiras, una mujer que ha trabajado muchísimo por la industria minera, eres activista minera y eso hay que reconocerlo, nunca te has quedado con el no, siempre has buscado el cómo sí. Juntas sigamos buscando cómo transformar esta industria a favor de las mujeres e ir disminuyendo esta brecha”, subrayó.

En compañía de familiares, amigos y mujeres impulsoras dentro del sector minero, Araux Sánchez enfatizó que es momento de encontrar las estrategias más idóneas para que las actividades equitativas dentro de la minería se generalicen y de esta manera considerarse un verdadero logro.

“Considera que esta Asociación de Mujeres mineras a la cual pertenezco debe de liderar y dar mayor visibilidad a nuestro trabajo a nuestro logros y problemas. Junto con mi equipo poner a la disposición de Mujeres WIM México nuestra experiencia y vocación para realizar actividades que impacten e impulsen la lucha de equidad de género”, enfatizó.

