Entrega alcalde viviendas recuperadas en el fraccionamiento Tierra Nueva

Lo que antes fue un foco de infección y espacio en abandono, se convirtió en cinco viviendas dignas para familias con el programa Con Hogar Creces promovido por Antonio Astiazarán

“A mí no me digan cómo no, eso ya lo sabemos, eso a diario me lo dicen cada vez que me piden una solicitud en alguna colonia. El cómo no ya lo tengo, díganme cómo sí”, expresó Antonio Astiazarán al entregar cinco viviendas del programa Con Hogar Creces en el Fraccionamiento Tierra Nueva.

El Presidente Municipal entregó la primera llave a Alberto y su esposa Ramona, quienes después de tocar puertas por más de 20 años para adquirir una vivienda vieron materializado su proyecto de vida como familia.

Se trata de viviendas que durante años representaron un problema para familias del sector al estar en abandono y ser utilizadas como basurero clandestino, mismas que fueron rehabilitadas por Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo.

“Esto es algo que estamos cambiando poco a poco en el Gobierno Municipal, con estas ya son ocho casas en total las que se entregan a través de este programa Con Hogar Creces que es cuando se declara en abandono, Promotora Inmobiliaria las arregla para que más familias como las de Alberto puedan habitar un lugar digno y seguro a un precio muy económico”, agregó.

Tanto el titular de Promotora Inmobiliaria, Luis Ernesto Nieves Robinson Bours y Zaira Fernández Morales, titular de Sindicatura Municipal, destacaron que con estas acciones el Presidente Municipal cumple un compromiso de campaña a través de las cuales familias solicitaron atención a la problemática de viviendas abandonadas.

“Es una satisfacción que el Gobierno Municipal, que encabeza Toño Astiazarán, me haya dado la oportunidad y haya creído en mí. Yo lo tomo como un regalo, porque acabo de cumplir años y este es el mejor regalo que he recibido en toda mi vida”, manifestó el beneficiario Alberto, quien cuenta con discapacidad.

Además de Alberto, Michelle, Paulina, Gustavo y Guillermo recibieron las llaves de su vivienda por parte del Presidente Municipal con quien compartieron la emoción de contar con un espacio digno para vivir.

El programa Con Hogar Creces surge a través de Sindicatura Municipal con el Reglamento de Declaratoria de Abandono aprobado por Cabildo en Sesión Ordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2021. El cual se considera de interés público la seguridad, la salud y la protección civil públicas.

Éste tiene por objeto mejorar la imagen urbana, evitar que dichas edificaciones afecten la seguridad pública, la salud y la protección civil de su entorno y en el último de los casos, satisfacer temporalmente necesidades de vivienda.

