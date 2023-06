Ex concesionarios del transporte urbano piden se reconozcan acuerdos; se manifiestan en Palacio de Gobierno

Ivanova de los Reyes

Que se reconozca el acuerdo que hicieron de un aumento de mil pesos adicional al apoyo que reciben durante este año, y un incremento del 15 por ciento a partir del próximo, están exigiendo ex concesionarios del transporte urbano, quienes de nueva cuenta se manifestaron en Palacio de Gobierno.

Juan Miguel Llánez Ortega, ex concesionario de la Línea 10, dijo que en la reunión que sostuvieron ayer con autoridades del Instituto de Movilidad y Transporte, y Concertación Social, argumentaron que no hay presupuesto para atender su solicitud, por lo que, no se llegó a ningún acuerdo.

“Nosotros estamos pidiendo que se respete el acuerdo verbal que se hizo con el director de Movilidad, Carlos Sosa, respecto al aumento, y estamos pidiendo que se nos entregue por escrito”, manifestó.

Llánez Ortega mencionó que las autoridades pretenden entregarles un documento donde aceptan otorgarles un aumento, pero no especifíca la cantidad ni el porcentaje.

“Por eso es la exigencia de que se nos reconozca y se acepte mediante un escrito que se va a aumentar el 15 por ciento a partir de enero del 2024”, expresó.

Agregó que se reunirían nuevamente con las autoridades estatales a fin de buscar los acuerdos respecto a los apoyos que reciben por la requisa de sus camiones en 2018.

Mientras no lleguemos a un acuerdo la manifestación aquí va a seguir, aseguró el ex concesionario.

