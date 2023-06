Golea Tri 4-0 a Honduras en Copa Oro

Tiene Jaime Lozano gran debut; Con ‘doblete’ de Luis Romo y anotaciones de Orbelín Pineda y Luis Chávez, la Selección Mexicana se reivindicó ante la afición

La Selección Mexicana dejó en el olvido su falta de contundencia y goleó 4-0 a una vulnerable selección de Honduras en su debut en la Copa Oro, el primer juego bajo la tutela de Jaime Lozano, a quien solo le bastaron un par de entrenamientos para cambiar el chip y la mentalidad de los jugadores, los mismos que arrastran el más reciente fracaso en el Final Four de la Concacaf.

Con menos de un minuto en el reloj México abrió los cartones ante Honduras, el Tri dejó en claro que no quiere irse con las manos vacías este verano y la sed de revancha ante el fracaso se hizo presente al arranque de la Copa Oro. Tras un mal rechace de la zaga hondureña, Luis Romo aprovechó para sacar un ‘zapatazo’ de media distancia que venció al portero Luis López.

Jaime Lozano tuvo tres días para trabajar con el equipo, 72 horas para dejar atrás la pesada losa de la derrota y la inoperancia en el terreno de juego. Si bien, ‘Jimmy’ no posee poderes mágicos, si cuenta con credibilidad ante los jugadores, varios de ellos se bañaron de bronce bajo su dirección técnica en tierras olímpicas y ahora pretenden hacerlo en oro.

México comenzó con las revoluciones a tope, adelantó líneas y presionó en la salida al conjunto catracho, pero aún ante la necesidad de tener mayor efectividad al frente no abandonó el orden defensivo.

onduras se dedicó a destruir las aproximaciones del equipo mexicano sin oportunidad de orquestar una propia. La sociedad entre Jorge Sánchez y Uriel Antuna se convirtió en la constante más peligrosa del Tri.

Henry Martin y Luis Chávez causaron estragos en el área rival, la asistencia del americanista para el de los Tuzos fue puntual, pero Chávez corrió con poca fortuna cuando se encontró solo frente a la portería y así dejó escapar el segundo gol a favor de la Selección Nacional. Poco después hubo un segundo aviso, esta vez por parte de parte Orbelín Pineda con un disparo de derecha que fue tapado por la defensa.

La insistencia y garra del tricolor volvió a dar frutos, Luis Romo conectó un duro testarazo luego de que el remate de Jesús Gallardo fuera desviado, el doblete de Romo fue fiel reflejo la confianza que Lozano le ha brindado por años, un un elemento que Lozano conoce desde sus inicios en los Gallos de Querétaro y con quien se coronó campeón de la categoría Sub 20.

El complemento no arrancó con el mismo ímpetu, pero de a poco México se volvió a adueñar del campo. Honduras se topó con una muralla verde que jamás le concedió un solo espacio para adelantar líneas, poco, prácticamente nulo trabajo tuvo Guillermo Ochoa bajo los tres malos.

El tercero no tardó en caer, Orbelín Pineda tomó el balón y encontró un espacio por el centro para mandar un potente tiro que venció al portero. mientras tanto, Honduras intentó jugar al contragolpe.

Los insultos que se originaban desde las gradas y que hasta hoy habían acompañado al tricolor en los últimos años, se cambiaron por aplausos con la salida de Henry Martín que fue vitoreado por los aficionados y el ingreso de Santiago Giménez, los asistentes también estaban ansiosos de ver lo que el del Feyenoord podía hacer a la ofensiva.

Luis Chávez sentenció el contundente triunfo con un disparo potente que se incrustó al fondo de la red hondureña, una victoria que promete volver a ilusionar a la afición mexicana, y que busca reivindicar los duros descalabros que arrastra el equipo desde hace tiempo.

Una verdadera joya de jugada fue inhabilitada por fuera de lugar, la asistencia de taconcito de Ozziel Herrera quedó en mera anécdota luego de que se marcara fuera de lugar de Giménez.

No fue magia, fue entendimiento, comunión, compromiso y fe en el proyecto de un técnico que conoce el ADN de los seleccionados mexicanos, él fue uno de ellos y hoy los dirige desde el banquillo.

