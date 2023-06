Invierte Salud más de 30 mdp para combatir enfermedades transmitidas por vectores

Para combatir el dengue se ha invertido en capital humano; máquinas de nebulización térmica y espacial; mochilas para rociado domiciliario, insumos para brigadistas, vehículos y más

El Gobierno de Sonora a través de la Secretaría de Salud (SSA) ha invertido cerca de 30 millones de pesos para combatir enfermedades transmitidas por vectores, donde está incluido el dengue y trabajar en la prevención del padecimiento.

Cabe destacar que estos 30 millones 887 mil 943 pesos se suman a los 58 millones 624 mil 429 pesos ejercidos al segundo semestre del 2022 para combatir los padecimientos por vectores.

Por su parte Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, subsecretaria de los Servicios de Salud de Sonora (SSS), destacó la importancia de identificar los criaderos de mosquitos en el hogar para eliminarlos, ya que este insecto sobrevive en agua limpia, y su ciclo de nacimiento es de entre 15 y 30 días.

“Los huevecillos de este mosquito pueden estar desde una corcholata hasta una tina enorme o hasta en una alberca, por ello no nos cansamos de decir que hay que lavar cualquier recipiente que pueda acumular agua; tapar todo recipiente que almacene agua; voltear todo lo que pueda acumular agua y tirar todo lo que no necesitamos, si después de un año no lo usaste, no lo necesitas”, recalcó.

Nucamendi Cervantes precisó que dentro de este combate al dengue se suman las instituciones municipales, quienes apoyan con los programas de descacharre y con esto apoyar a las familias sonorenses a no tener criaderos de mosquitos en sus hogares.

Por último, detalló los signos y síntomas que presentan las personas infectadas con dengue son: dolor o sensibilidad en el estómago; vómito; sangrado por la nariz o las encías; vómitos con sangrado o sangrado en las heces; sensación de cansancio inquietud o irritabilidad, así como dolor en las articulaciones. Ante esto hay que acudir a la unidad de salud más cercana para llevar un tratamiento adecuado y oportuno.

