Johan Vásquez afirma sentirse ‘poco valorado’ en el Tri; El sonorense “truena” contra Cocca

El futbolista sonorense, Johan Vásquez explotó ante la falta de minutos con la Selección Mexicana. El zaguero mexicano se mostró claramente decepcionado por no ser tomado en cuenta como un elemento titular, no fue así durante el proceso de Gerardo Martino al frente del Tri y todo apunta a que tampoco lo será con Diego Cocca al mando.

Sí me causa un poco de molestia porque todos queremos jugar, recuerdo que cuando estaba en México no jugaba cuando venía a la selección y pensaba en ir a Europa para ganarme esa jerarquía, hoy no cambia esa situación y no sé qué hacer, a lo mejor hay que aceptar las cosas”, mencionó al finalizar el encuentro ante Panamá.

Vásquez reconoció que aún no cuenta con una trayectoria destacada en el Viejo Continente, pero aseguró sentirse lo suficientemente capaz como para ser tomado en cuenta con mayor regularidad.

He venido a la selección y no pasa otra cosa, soy un jugador que sumo, pero no es como que soy Rafa Márquez para cambiar la situación y tengo que aceptar mi situación”.

No sabría decirte por qué, podría ser falta de calidad o no sé, me ha tocado, pero sí me gustaría que ya no me vean como el chico de Pumas y Rayados, sé que no juego en un grande de Europa, pero estoy sacrificando muchas cosas, que se pongan en mi lugar”.

Johan Vásquez afirmó que más allá de platicar con Cocca y su cuerpo técnico sobre su situación, le gustaría que se valoraran otras atenuantes, tales como los sacrificios que ha hecho desde su llegada al balompié italiano, a la par de la incertidumbre que vive hoy en día al no tener asegurada la escuadra a la que defenderá la siguiente campaña.

“No pedir, pero sí hablarlo, que se pongan en mi situación, contarles cómo he pasado los últimos dos años con los descensos, el idioma, la liga, voy a reportar con el Genoa porque no sé si me voy quedar ahí y llegar tarde para no quedarme sería difícil, soy padre y me gustaría un poco de tranquilidad, pero me gustaría seguir compitiendo, seguir en Europa y seguir viniendo a la selección, pero me gustaría que me comprendieran un poco”.

Al cuestionarlo sobre si ha considerado dejar al Tri de cara a la Copa Oro para atender sus cuestiones profesionales y personales, respondió. “No, jamás”.

