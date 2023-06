Lewis Hamilton podrá definir pronto su futuro en F1

El siete veces campeón mundial de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, se reunirá con el director de Mercedes, Toto Wolff, para definir su futuro

Lewis Hamilton, cuyo contrato con Mercedes se termina a final de la temporada de Fórmula 1, anunció este domingo después del Gran Premio de España que tiene previsto reunirse el lunes con el patrón de la escudería, Toto Wolff, para abordar su futuro.

Todavía no hay nada firmado. Ya me he reunido con Toto (Wolff) varias veces y mañana (lunes) habrá un nuevo encuentro”, explicó el británico en conferencia de prensa, tras haber logrado la segunda posición de la carrera por detrás del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

La semana pasada, durante el Gran Premio de Mónaco declaró estar a punto de renovar con Mercedes, despejando rumores sobre conversaciones con Ferrari.

Luego de llegar a la Fórmula 1 en 2007 con McLaren, Hamilton se proclamó campeón del mundo por primera vez con la escudería británica en 2008. En Mercedes desde 2013, logró otros seis títulos mundiales entre 2014 y 2020.

Tras perder la corona en la última carrera de 2021 contra Verstappen, Hamilton atravesó una complicada temporada 2022, la primera en blanco en su carrera, sin pole positions ni victorias.

Después de un arranque de temporada 2023 complicado, Hamilton y su compañero George Russell lograron la 2ª y 3ª posición respectivamente este domingo, durante el Gran Premio de España.

“Es una jornada increíble para nosotros”, valoró Hamilton. “Creo que todavía no podremos alcanzar el rendimiento de Red Bull, pero podemos mejorar mucho. Vamos en la buena dirección”.

Al término del Gran Premio de España, séptima prueba del Mundial, Hamilton ocupa la cuarta posición del campeonato, a 83 puntos del líder Max Verstappen (170 puntos).

