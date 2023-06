Logra Karla Ortiz plata y bronce en halterofilia en San Salvador

La pesista sonorense obtuvo plata en envión y bronce en arranque en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Redacción Entorno Informativo

La pesista sonorense Karla Ortiz sacó la casta para agenciarse dos medallas, una de plata y una de bronce, en su participación de este domingo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Ortiz Petterson, quien hizo su debut en unos JCC, obtuvo la presea argenta en envión (levantó 98 kilos) después de que en el arranque (124) había conquistado el bronce en la división de los 64 kilogramos. El total de la sonorense (222) la colocó en la tercera posición, aunque según las normas del certamen, esa modalidad no recibió medallas.

En acciones del arranque, los 98 kilos que izó la sonorense la dejaron en el tercer puesto detrás de las colombianas Julieth Rodríguez (103) y Nathalia Llamosa (102), quienes le dieron el 1-2 a su país.

Mientras que, en la modalidad de envión, Ortiz logró 124 para colocarse en la segunda posición, solamente un kilo detrás de Nathalia Llamosa (125), quien al lado de su compañera Julieth Rodríguez, entregaron otro doble podio a Colombia, siendo en esta ocasión de oro y bronce.

En el total, que no se premió, las originarias de Colombia fueron la primera y segunda, ya que Llamosa totalizó 227 y Rodríguez 224, dejando a la sonorense Ortiz en el tercer escalón con 222.

Por su parte, la también sonorense Daphne Guillén, en la división de 59 kilogramos, finalizó en la cuarta posición en arranque (90) y en la modalidad de envión no pudo marcar en ninguno de sus tres levantamientos.

