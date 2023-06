Logran pesistas de Sonora 15 preseas en Nacional de Halterofilia

En la conclusión de la rama femenil el equipo sonorense obtuvo tres oros, cinco platas y siete bronces; el martes entran los varones

Redacción Entorno Informativo

Una jornada de 15 medallas, tres oros, cinco platas y siete bronces, sumó la halterofilia sonorense en el segundo y último programa de competencias de la rama femenil realizado en Tepic, Nayarit.

En acciones de este domingo, en el Expo Auditorio “Amado Nervo”, la seleccionada nacional Noemí Rodríguez alzó el bicampeonato de los Nacionales Conade en la categoría Sub 23 en la división de más de 87 kilos, luego de imponerse con un total de 240 kilos debido a que levantó 105 en arranque y 135 en envión.

Rocío Alejandra Rodríguez Ruiz (Sub 15 en los 71 kilos) le secundó al llevarse par de metales dorados, junto a uno de plata, luego de alzar el título nacional de su categoría y división pues acumuló el mejor total (154) y el máximo envión (85), además, agregó la argenta en arranque (69).

Andrea Danahí Correa consiguió tres platas (Sub 20 en los 76), mientras que Judith Alejandra Jiménez (Sub 20 en 87) añadió una de ese mismo color. De los siete bronces, seis se los dividieron Ashely Alizeé Corella (Sub 15 en 59) y Angelina Yanín Díaz (Sub 17 en 71); Cecilia Esther Castro (Sub 20 en más de 87) logró el otro.

Correa Coronel obtuvo marcas de 80 en arranque y 95 en envión, para un total de 175 kilos; Jiménez Villegas consiguió su podio en el arranque, con 77; en tanto que Corella Muñoz aseguró los bronces debido a 59, 74 y 133; a su vez Díaz de la Cruz los ganó al registrar 67, 83 y 150. El tercer lugar de Castro Reyes fue en arranque tras izar 80.

Por lo tanto, después de dos días de competencias, concluyó la actividad de la rama femenil en donde Sonora contabilizó 25 medallas (4 de oro, 13 platas y 8 bronces) y a partir del martes –tras un descanso general el lunes- se reanudarán los levantamientos con el inicio de la actividad varonil.

