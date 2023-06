Mike Tyson le hizo ‘paro’ a su compa, Peso Pluma

Después de una discusión por teléfono y encender un cigarro de mariguana, Mike Tyson se montó al “corrido tumbado” para promocionar el nuevo disco de Peso Pluma, “Génesis”

AGENCIAS

Mike Tyson, excampeón de los pesos completos, le hizo un “paro” al cantante mexicano Peso Pluma, al promocionar su nuevo disco “Génesis”.

El oriundo de Brooklyn, Nueva York, inició el promocional con una discusión por teléfono. Tras finalizar la llamada, encendió un cigarro de mariguana para después tomar su teléfono e ir a la conversación por Whatssap que sostuvo con Peso Pluma.

Mike Tyson: “Hey, bro! When are you dropping the álbum?

Peso Pluma: “Next week, viejillo!”.

Youtube ImagenIcono Play youtube

“My new album “GÉNESIS” drops tonight man.

Listen to track 9 “Lady Gaga”. Let me know what you hink!!”.

Al escuchar el track 9, Mike Tyson señaló que eso era lo de él y empezó a dar uno que otro pasito.

“El nuevo álbum ‘Génesis’ de mi compa Peso Pluma Ya está disponible! Mátalos PESO!”, exclamó Mike Tyson.

El exboxeador estadunidense consiguió medallas de oro en los Juegos Olímpicos Juveniles de 1981 y 1982. Un 22 de noviembre de 1986 se convirtió en el campeón de peso pesado más joven en la historia del boxeo al quitarle el cetro a Trevor Berbick.

Peso Pluma ha impulsado el “corrido tumbado”, siendo de los más escuchados en plataformas digitales.

De nombre Hassan Emilio Kabande Laija, de 23 años, Peso Pluma se convirtió a finales del mes de mayo pasado en el primer mexicano en tener siete canciones (una en solitario y seis con otros artistas) rodando en el Hot 100 de revista Billboard y cinco en el Top 50 de Spotify.

Comparte esto: Twitter

Facebook