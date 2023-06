Odepafa continúa gestión para que vehículos sin título original no queden fuera

Ivanova de los Reyes

Un llamado a las personas que no han podido regularizar su vehículo porque no cuentan con el título original para que se acerquen a las oficinas de Odepafa y ayudarles en las gestiones para que no queden fuera de este proceso a pocos días de que concluya, hizo Gamaliel Cañedo Maciel.

El presidente de la Organización de Defensa del Patrimonio Familiar Sonorense, señaló que a dos semanas de que termine el decreto federal para la regularización de vehículos de procedencia extranjera, continúan haciendo las gestiones para que la gente que ha sido rechazada en los módulos del Registro Público Vehicular (Repuve), puedan entrar.

Indicó que ya presentaron un escrito al gobernador Alfonso Durazo para se les apoye en este trámite y puedan regularizar sus vehículos, toda vez que, restan pocos días de este decreto federal, y la gente anda preocupada por no poder legalizar su unidad.

“El gobierno del estado ya nos ha apoyado con más de 400 vehículos que la gente no tenía su documento original y seguimos insistiendo para que se nos siga brindando el apoyo por parte del gobernador que siempre ha estado atento de esta situación, pero como faltan 15 días ya mucha gente está hablando todos los días ya preocupada”, dijo.

Cañedo Maciel dijo que esperan tener una respuesta por parte del gobierno del estado en estos días, para que ningún vehículo quede fuera de este decreto.

Agregó que para cualquier duda, los ciudadanos pueden comunicarse al teléfono 6621 811701 o bien, acudir a las oficinas de Odepafa ubicadas en calle Juan José Aguirre, número 23 entre General Piña y Reyes.

