Por iniciar cuarta etapa del Panteón Norte de Hermosillo; restan menos de 200 espacios

Ivanova de los Reyes

En los próximos días podría iniciar la construcción de la cuarta etapa del Panteón Municipal Norte, toda vez que, los 600 espacios que consta la tercera están cubiertos casi en su totalidad, informó Sergio Pavlovich Escalante.

Este cementerio nuevo consta de 10 hectáreas que se van habilitando por etapas por parte de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), conforme se presenta la demanda del servicio.

El titular de Servicios Públicos Municipales, dijo que resta menos de 200 espacios de 600 que cuenta la tercera etapa, y se habilitará una cuarta en estos días que contará con igual número de fosas.

“Ya estamos por iniciar, ya está casi la totalidad de la tercera etapa, son trabajos que hace Cidue, no lo hacemos directamente nosotros, obviamente, nosotros lo administramos y mantenemos limpio, y ya estamos a punto , si no es que no empiezan esta semana, ya están por empezar”, indicó.

Pavlovich Escalante señaló que cuando inició la administración municipal, ya estaba habilitada la segunda etapa del panteón nuevo e hicieron la tercera, respetando los árboles.

Antes cabían 800 espacios por etapa, y en la tercera etapa se hicieron 600 fosas sencillas, para respetar los árboles, y cada etapa tiene una superficie de una hectárea, abundó.

El funcionario resaltó que, ninguno de los otros cuatro panteones municipales de la ciudad tiene espacios disponibles, excepto que, alguien haya comprado un espacio años atrás en los panteones Yáñez y Sahuaro, y no lo haya hecho efectivo.

“Recordemos que en el Panteón Norte hay una reglamentación que hay que seguir, solo se puede colocar una pequeña losa y una cruz, ahí no se pueden construir capillas para darle un orden al camposanto, y también por el tipo de suelo que tiene, que con el paso del tiempo se pueden derrumbar”, subrayó.

Comparte esto: Twitter

Facebook