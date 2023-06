Presentan Plan Sonora a empresarios nipones en Tokio, Japón

El presidente del Consejo para el Desarrollo Sostenible, Francisco Acuña Méndez, expuso las ventajas del Plan ante representantes de mil 512 empresas de ese país

REDACCIÓN ENTORNO INFORMATIVO

El Plan Sonora de Energías Sostenibles se presentó con gran éxito durante un seminario de alto nivel ante decenas de líderes empresariales y directivos de destacadas compañías proveedoras de tecnología y semiconductores a nivel mundial en Tokio, Japón.

Este importante evento tuvo lugar en la sede de la Federación Empresarial de Japón, conocida como Keidanren, que agrupa a mil 512 empresas representativas de ese país.

La iniciativa despertó un gran interés por las acciones que se están llevando a cabo en Sonora y México en relación con el desarrollo sostenible.

Durante el seminario, Francisco Acuña Méndez, presidente del Consejo para el Desarrollo Sostenible (Codeso), presentó este 27 de junio el Plan Sonora de Energías Sostenibles a representantes de reconocidas compañías globales, entre las que se destacan Panasonic, Mitsubishi, Mitsui, Shimizu, Tokyo Electron, Canon, Sony, Itochu, Marubeni y Sojitz, entre otras.

También se invitó a los accionistas de empresas de semiconductores como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Kioxia, Kyocera, Nikon, Screen Holdings, NEC, Toyota Tsusho, Mitsubishi Electric, Toshiba, Fuji Electric y Hitachi Energy a considerar inversiones en el sector de electromovilidad en Sonora.

Este seminario de alto nivel fue el inicio de una gira de promoción del Plan Sonora de Energías Sostenibles en Japón por instrucciones del gobernador Alfonso Durazo, con el objetivo principal de atraer al estado inversionistas interesados en el sector de electromovilidad y energías renovables.

Además, este primer día de trabajo por el llamado país del sol naciente, el presidente de Codeso realizó una presentación del Plan Sonora en la sede de Panasonic Energy Co., Ltd., reconocida a nivel mundial en el negocio de baterías industriales y baterías para automóviles. Asimismo, el Plan Sonora se expuso en la sede de Tokyo Electron Ltd. (TEL), una empresa líder en electrónica y semiconductores en Japón.

El Gobierno de Sonora está impulsando el Plan Sonora de Energías Sostenibles del 27 al 30 de junio en Japón como la primera fase del Plan México. Esta iniciativa, respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Alfonso Durazo Montaño, busca establecer una base sólida para el desarrollo sostenible en el estado de Sonora y en el noroeste del país.

La gira en Japón cuenta con el apoyo de la Embajada de México en ese país, la cual ha colaborado en la organización de los encuentros y presentaciones. Con el Plan Sonora de Energías Sostenibles, Sonora se posiciona como un referente en el impulso de la sostenibilidad y la atracción de inversiones en el sector de energías renovables y electromovilidad.

