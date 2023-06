Promueven donación voluntaria de sangre; Alumnos de la Unison

El tejido es vital para pacientes, tanto infantiles como adultos con enfermedades graves, que sufren algún accidente o complicaciones obstétricas

Redacción Entorno Informativo

La donación de sangre de forma voluntaria es una manera de crear conciencia entre la población e implica también reconocer que es vital para pacientes infantiles o adultos con anemia grave, mujeres embarazadas que presentan complicaciones obstétricas, personas que tuvieron traumatismo grave y enfermos de cáncer, señalaron estudiantes de la Universidad de Sonora que son donadores altruistas.

Itzel Guadalupe Noriega Luna, alumna del octavo semestre de la Licenciatura en Medicina, expresó que la donación voluntaria es una acción que genera satisfacción emocional tras poder ayudar a los demás en situación crítica; además, dijo, fomenta valores como la solidaridad.

“Es reconocer que la sangre es algo vital que no cuesta nada, pero para otras personas es fundamental para seguir viviendo”, enfatizó.

Por su parte, Jesús Alán González Duarte, estudiante de la Licenciatura en Medicina e inscrito en el cuatro semestre, aseguró que una persona altruista puede salvar hasta tres vidas con una sola donación, argumentando que en el estado de Sonora se requieren grandes cantidades del tejido en las unidades médicas para cubrir las necesidades de los pacientes.

“Al ir voluntariamente estas regalando vida; es importante que los estudiantes universitarios se unan a las campañas de donación y ayudar a más personas que necesitan el recurso vital”, mencionó.

En un sondeo realizado en el campus Hermosillo, Ana Sofía Flores Gil, de la Licenciatura en Enfermería, aseguró que es de suma importancia que los hospitales cuenten con cantidades moderadas de sangre.

Afortunadamente, en la actualidad el donar beneficia a mayor número de personas, no cuesta nada y es mucho más seguro, reiteró.

También apuntó que el flujo sanguíneo se restablece cada 60 días en cada oportunidad que asistimos a los bancos de sangre a contribuir a esta noble causa.

De igual forma, María Nicole Higuera Gómez, del sexto semestre del programa académico de Enfermería, reveló que el donante debe presentarse en las mejores condiciones físicas para “regalar vida”, entre ellas, no estar desvelado, en ayunas, no haber consumido sustancias toxicómanas, no tener tatuaje reciente por motivo de tener alguna infección y presentar una medición focalizada para saber si es apto para la donación.

Por último, Anahy Chávez, de la Licenciatura en Enfermería, hizo una invitación a los estudiantes de todas las áreas de conocimiento a participar en las campañas de donación de sangre voluntarias que se promueven en la universidad a través de la Secretaría de Salud.

“Que se animen a donar, es la edad perfecta y en realidad hay poco donadores y es importante crear conciencia entre los jóvenes”, concluyó

Comparte esto: Twitter

Facebook