Publica Unison lista de estudiantes de primer ingreso tras aprobar el examen Ceneval

Luego de la inscripción de tres mil 950 alumnos de nuevo ingreso por promedio, la Universidad de Sonora publicó la primera lista de aceptados en la que ha llamado a ocho mil 200 aspirantes a elegir una carrera e inscribirse en la Unison.

Gema Karina Ibarra Torúa, titular de la Dirección de Servicios Escolares de esta casa de estudios, informó del curso que lleva el proceso de selección e inscripción contemplados en el paso 4 de la convocatoria de Admisión 2023.

“En esta segunda etapa, la Universidad está llamando a ocho mil 200 jóvenes para todos los programas que se ofertan en la institución, incrementando el número de grupos en algunos programas por la demanda que se presentó. Originalmente, nuestra oferta era de 8,750 espacios y en la primera etapa que fue la selección por promedio, se inscribieron un total de tres mil 950 estudiantes”, señaló.

La funcionaria universitaria precisó que la mayoría de los aceptados son para el campus Hermosillo y se incrementaron quince grupos más en igual número de programas educativos en la capital, en Caborca y en Cajeme y así como en grupos correspondientes a tronco común.

Ibarra Torúa precisó que los alumnos que fueron llamados deben inscribirse los días 13, 14, y 15, fechas en los que se les ha asignado sus citas, por lo que están en el momento en que deben decidir y seleccionar la carrera entre las que fueron aceptados.

“Es el momento de elegir, porque obviamente muchos muchachos tienen no más de una selección de carrera, pero hay otros que fueron aceptados en las tres opciones que pusieron y tienen que elegir sólo una, porque al momento de seleccionar se deben inscribir y así, liberan la o las otras que no eligieron”, precisó al señalar que por eso a muchos les aparece el recuadro de ‘ocupado por recorrimiento’, lo que significa que ya no podrán acceder a éstas”, argumentó.

La titular de Servicios Escolares reiteró la importancia de decidir cuál será su carrera para que se inscriban y no pierdan el lugar en la Unison. “Es muy importante que piensen cuál de las opciones que tienen van a elegir, pues, en el momento en el que no elijan, están dejando el espacio disponible para los muchachos por los corrimientos de las listas”.

Consideró importante también que los aspirantes no se desanimen si no salieron en la primera publicación, y les recomendó esperar a los corrimientos de listas que se publicarán el 22 de junio, y otro más, el 28 de este mismo mes, además de la publicación de los grupos de tronco común.

