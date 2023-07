Reconoce a ganadora de Premio Nacional de Poesía

El alcalde Antonio Astiazarán; A través de una videoconferencia platicó con María de Fátima López Carrasco, y anunció que en la próxima edición aumentará el estímulo económico a 70 mil pesos

El Presidente Municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, reconoció a la ganadora del XXI Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal, a la poeta y directora de teatro María de Fátima López Carrasco, en un acto protocolario en el que se anunció que en la próxima edición se aumentará el estímulo económico de 50 a 70 mil pesos.

“Para nosotros este evento, aunque es de manera virtual, es muy sentido porque representa la oportunidad para conocer talentos artísticos y culturales como el tuyo, pero también para promover nuestra ciudad como un lugar que busca consolidarse como una capital que promueve el talento y la cultura”, comentó Astiazarán Gutiérrez.

Mencionó que se aumentará el premio como una forma de incentivar a que valores y talentos puedan encontrar en este espacio un estímulo atractivo y recibir muchas aportaciones en materia artística, como en esta ocasión.

La directora general del Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), Marianna González Gastélum compartió que la convocatoria se lanzó en agosto y cerró el 28 de febrero de 2023; quien obtiene el premio recibe un estímulo de 50 mil pesos y la publicación de la obra con una editorial de importante posicionamiento.}“En esta edición se recibieron más de 100 trabajos, resultando ganadora por unanimidad la obra Nomenclatura Secreta, presentada por María de Fátima López Carrasco, originaria de Ciudad de México. El jurado estuvo integrado por la escritora Inés Martínez de Castro y los escritores Ismael Serna Hernández y Jorge Contreras Ochoa, quienes por unanimidad decidieron otorgar el premio a López Carrasco, bajo el seudónimo de ‘Calipso’”, expuso.

María de Fátima contó que hace unos años un hermosillense le compartió la fotografía de un verso inscrito en un muro del centro de Hermosillo del poeta Alonso Vidal que se le quedó grabado: “bien vale vivir un buen minuto de amor tan solo, que toda una vida”.

“Me di cuenta de que su poesía ya me había hechizado inclusive años antes de saber que existía un premio que llevaba su nombre y que ya quedaría ligado al mío; esto me reafirma que la poesía es una vocación, una forma de vivir y de ver el mundo, es ella quien nos elige a nosotros y no al revés, como un amor o un destino que se nos planta en el camino para quedarse”, comentó la ganadora.

Agradeció al jurado que leyó su obra y se decidió por ella, también al Ayuntamiento, muy especialmente al Presidente Municipal y a la directora del IMCA por apostar por la cultura y poesía no sólo como una expresión artística o de entretenimiento, sino como un camino para comprender mejor al ser humano, a la sociedad y el mundo en el que vivimos.

