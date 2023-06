Rescata Policía Municipal espacios públicos 

A través del Dispositivo de Tránsito para una Movilidad Segura e Incluyente; Se atienden los reportes que se generan tanto al 911 como a las redes sociales de la Policía de Hermosillo (facebook) y Policia_HMO (Twitter)

Redacción Entorno Informativo

El Dispositivo de Tránsito para una Movilidad Segura e Incluyente (Ditam) mantiene una estrecha vigilancia en las zonas de mayor afluencia de ciudadanos para que se respeten los espacios públicos destinados a los peatones, ciclistas o vehículos.

El Policía Jesús Alberto García Tesisteco encargado del DITAM, mencionó que se trabaja de manera incansable en la recuperación de espacios en la vía pública, priorizando siempre la movilidad segura de los peatones, ciclistas y aquellos que utilizan los espacios públicos.

Primordialmente, la vigilancia del personal de DITAM se enfoca en áreas y zonas donde se reporta un mayor número de faltas a la Ley de Tránsito, aquellos lugares con mayor número de afluencia de ciudadanos como el Centro de Gobierno y sus alrededores, área de Palacios en la colonia Centenario, zonas de hospitales, pares viales y centros comerciales, indicó.

En estos lugares se atienden los reportes que se generan tanto al 911 como a las redes sociales de la Policía de Hermosillo (facebook) y Policia_HMO (Twitter), atendiendo el llamado ciudadano de respeto a los espacios, enfatizó.

Dijo que los reportes que más se atienden son vehículos estacionados en zonas prohibidas o sobre la banqueta, seguidos de vehículos estacionados en ciclovías, pero también se atienden reportes de vehículos obstruyendo cocheras o rampas, o en espacios destinados a personas con discapacidad.

García Tesisteco mencionó que de enero a la fecha se han elaborado 435 infracciones por vehículos sobre las banquetas, seguidos de infracciones por estacionarse en zonas prohibidas con 427, vehículos obstruyendo ciclovía con 411 y 78 infracciones elaboradas por estacionarse en zona para discapacidad sin contar con placas o tarjetón.

En ese mismo periodo de tiempo se han remolcado 365 vehículos que se encontraban en los anteriores supuestos, logrando así liberar los espacios como banquetas, rampas para personas con discapacidad, esquinas para el cruce seguro de peatones o ciclovías, informó.

El personal también apoya en la vigilancia y supervisión de zonas escolares, brindando 132 servicios en lo que va del año, además de 260 vigilancias en distintos cruceros de la ciudad para evitar se violen las normas establecidas en la Ley de Tránsito.

Se han prestado 157 apoyos a conductores que han sufrido fallas mecánicas en sus unidades o que requieren de asistencia en la vía pública y atendido directamente 334 reportes ciudadanos, puntualizó.

Agregó que diariamente se instalan en el cruce del Morelos e Isidro Olvera, con el fin de fomentar el respeto a los conductores para dejar el crucero libre entre los cambios de semáforo, ya que en ese punto se presentaban embotellamientos por tratar de avanzar cuando el semáforo cambiaba a rojo y quedaban obstruyendo el libre tránsito en otros sentidos de la vialidad, lo cual se ha venido resolviendo.

Instó a ser más empáticos con los diversos usuarios de la vía pública, empezando con los peatones para cruzar las calles de manera segura, por las zonas de cebra (donde se encuentren delimitadas) o por las esquinas y cuando el semáforo lo permita, mientras que a los ciclistas les pidió circular de manera segura por los diversos ciclocarriles que hay en la ciudad o por el carril de extrema derecha y siempre en sentido a la vialidad.

En cuanto a los conductores de vehículos pidió no obstruir banquetas para el paso libre de peatones, no estacionarse en zonas prohibidas como franja roja o amarilla, en esquinas o en rampas de discapacidad y mucho menos en espacios azules si no se cuenta con las placas o el tarjetón que avala esta maniobra

Comparte esto: Twitter

Facebook