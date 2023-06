Se corona Tigres campeón de campeones tras vencer a Pachuca

Los felinos se impusieron por dos goles a uno a los Tuzos en Los Ángeles, California

Agencias

Tigres se proclamó Campeón de Campeones de la temporada 2022-2023, luego de imponerse 2-1 a los Tuzos de Pachuca en la cancha del Dignity Health Sports Park de Los Ángeles California.

Por cuarta ocasión, los hidalguenses perdieron este título, segunda vez que lo hacen frente a los felinos; mientras que los incomparables obtienen su cuarto trofeo, siendo el máximo ganador del Campeón de Campeones en la era de los torneos cortos.

Pachuca comenzó mejor el partido, dominó los primeros 20 minutos; sin embargo, nunca pudo reflejar su ligero dominio en el marcador, abriendo la puerta para que los norteños mejoraran y se adelantaran en la pizarra al minuto 32. En una jugada que inició André-Pierre Gignac por la banda de la derecha, Fernando Gorriarán se unió al ataque, entró al área y definió un servicio por parte de Juan Pablo Vigón que lo dejó solo frente a la portería de Óscar Ustari.

Así se fueron al descanso y en el arranque de la parte complementaria los Tuzos volvieron a dominar, pero una vez más no hicieron daño en el marco de Nahuel Guzmán, quien en un par de acciones apareció para mantener su arco en cero. El segundo tanto de los universitarios llegó al minuto 76, gracias a un cabezazo de Nico Ibáñez, quien tenía apenas tres minutos en el terreno de juego. El delantero apareció al segundo poste para tenderse de “palomita” y hacer el 2-0.

Tres minutos después, Pachuca reaccionó y con un excelente remate de cabeza de Israel Luna, se acercó en la pizarra. Y aunque comenzó a meter a Tigres en su campo ya no tuvo gol y los dirigidos por Robert Dante Siboldi terminaron cerrando el juego.

De esta manera, los felinos se convirtieron en Campeón de Campeones, en una temporada donde tuvieron tres entrenadores y en la cual no llegaron como favoritos a la Liguilla del Torneo Clausura 2023.

