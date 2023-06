¡Se inauguran los Juegos Centroamericanos San Salvador 2023!

El estadio Nacional Jorge “El Mágico” González fue sede de la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 en su 24° edición

Por tercera ocasión en la historia, El Salvador inauguró los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador (1935, 2002 y 2023) en una celebración llevada a cabo en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González.

Luego de que Panamá declinara como sede a raíz de la Pandemia del Covid-19, El Salvador alzó la mano, aspecto que -de acuerdo a la historia- beneficia a México, ya que el país azteca terminó en lo más alto del medallero en las dos ediciones donde los ‘guanacos’ recibieron los Juegos Centroamericanos.

Con un total de 38 deportes, 53 disciplinas y 37 países participando en la 24° edición de los Juegos Centroamericanos, y en los cuales México se sitúa en la segunda posición histórica del medallero, el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González se vistió de gala con la presencia del futbolista en el palco presidencial que le dio nombre al recinto de la inauguración.

COMIENZA LA INAUGURACIÓN DE LOS JCC 2023

Con un par de niños hablando con la inteligencia artificial y el pájaro nacional de El Salvador (torogoz), se presentaban palabras en diferentes lenguas indígenas del país sede en la pantalla.

Inmediatamente después, México comenzó el desfile con Alexa Moreno (gimnasta) y José Cárdenas (levantamiento) como abanderados, mientras ante el estruendo del Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, El Salvador fue el último en salir al recorrido.

Con la emoción a flor de piel, la mayor parte de los deportistas de cada una de las naciones salieron a acompañar el recorrido y a reconocer el estadio en el que buscarán obtener las preseas dentro de sus distintas disciplinas.

Bienvenidos a El Salvador, el corazón de América, bienvenidos a la cuna del ‘Mágico’ González estimados atletas internacionales, entrenadores, jueces y entrenadores y autoridades deportivas de Centroamérica y del Caribe”, mencionó Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

SE PRENDE LA ANTORCHA

Con Jorge Merino siendo el primero en entrar con la antorcha al estadio (medallista en Panamericano de karate), Rebeca Duarte fue el segundo relevo (atleta paralímpica de la bocha), seguida por Luis Maida (tiro deportivo), Frank Velázquez, (capitán del equipo de futbol de playa), Paulina Zamora (fisicoculturismo), Gabriela Izaguirre (karate), Ivonne Nochez (patinaje), Jorge ‘Mágico’ González (futbol) y Herbert Aceituno, quien encendió la llama olímpica.

¿QUIÉN ES HERBERT ACEITUNO?

Herbert Aceituno es un deportista de powerlifting que se convirtió en el primer atleta Paralímpico en la historia de El Salvador en conseguir una presea para su país (bronce) en un evento de tal magnitud.

Hay muchos que hacen bullying cuando empiezo a asistir a la escuela. Pero al final eso ya no me importó porque mis padres me fueron demostrando lo que es verdaderamente importante. No voy a negar que es una etapa dura porque uno quiere jugar y adaptarse a los demás…”, declaró para una entrevista.

Para finalizar con la Ceremonia de Inauguración, fue el el DJ estadunidense, Marshmello, quien se presentó en el ‘Mágico’ González para levantar a los aficionados de su asiento con temas como: Happier, Friends, Wolves, entre otros.

