Se sumará Sonora a paro nacional de preparatorias

Tanto de planteles Cecyte como del Conalep; De no llegar a acuerdos adelantaron que no iniciarán clases en agosto próximo

Redacción Entorno Informativo

Personal docente y administrativo del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) y del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Sonora se sumarán al próximo paro nacional de labores previsto a partir del 22 de junio por el Frente Nacional de Sindicatos de Educación .

El secretario del Sindicato de Trabajadores de Cecytes en la entidad, Ramón Gastélum Lerma, detalló que la principal demanda es que todos los docentes de los subsistemas de educación media superior sean integrados al decreto presidencial, para maestros y maestras de educación básica, de no ganar menos de 16 mil pesos al mes.

“La respuesta que nos dan es que no hay recursos, entonces aquí no somos parejos, porque a unos si les entregan recursos y a otros no, nos consideran trabajadores de segunda y no lo vamos a permitir”, expresó en conferencia de prensa.

Lamentó que han detectado casos de docentes del Cbtis que perciben un ingreso más elevado que los que laboran en los planteles Cecytes, Conalep y Cobach.

Argumentó que en el caso del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach) no se incorporarán al paro de labores, ya que cuentan con otro liderazgo sindical estatal; sin embargo, aclaró que el Colegio a nivel nacional sí participará en esta manifestación.

Dicha huelga es por parte de los subsistemas de los estados afectados que conformaron el Frente Nacional de Sindicatos de la Educación Media Superior (FNSEMS), en la que participarán 120 mil empleados de más de cinco mil plantones en todo el país.

Indicó que este miércoles 14 de junio tendrán una reunión con autoridades del Gobierno Federal y en caso de que las negociaciones no sean favorables, continuarán con la cancelación de clases del nuevo modelo educativo durante el mes de agosto.

