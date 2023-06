Sin medias tintas

+ Sale a flote posible huachicol

Por Martín Romo (El Verdugo)

Sale a flote posible huachicol…Y una vez más se volvió a confirmar que de donde menos se espera salta la liebre, o en este caso aflora el incendio, como ocurriera en un predio bardeado localizado en la colonia Agualurca, al Sur de Hermosillo, donde ardió un contenedor subterráneo que contenía gasolina, y que por algo es un siniestro que ya están relacionando con los huachicolero$, o los ladrones de carburantes. ¡Zaz!

En lo que es un hecho incendiario que puso de manifiesto que los vecinos de ese barrio, sí que sin saberlo vivían en medio de una auténtica bomba de tiempo, ante el latente riesgo que se suscitara una explosión, tan es así que los moradores de los alrededores tuvieron que ser evacuados en lo que sofocaban las llamas, después de esa incendiada que se presentara alrededor de las 13:00 horas del miércoles. ¡De ese pelo!

Y es que al llegar los elementos del Cuerpo de Bomberos al mando del Comandante, Juan Francisco Matty, se percataron de que el fuego provenía de una cisterna que estaba bajo tierra, y que era utilizada como abastecedora de combustible, la cual se encontraba en un amplio patio, pero además existía el peligro de que se propagara a una pipa que estaba en el lugar, lo que pudo haber provocado un estallido. ¡Tómala!

Así que por prevención desalojaron a los habitantes de las casas aledañas, aunque afortunadamente las cosas no pasaron a mayores, como podrían haber sido unas explosiones en serio y en serie, pero en cambio sí se sacó a flote el presunto manejo ilegal que se hacía de gasolinas, y tal vez hasta de disiél, y es por lo que también hiciera acto de presencia la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y la Guardia Nacional.

Casi por nada es por lo que procedieron a resguardar el inmueble, que más bien parecía un búnker, por los visos de clandestinidad que tenía, a fin de iniciar las investigaciones correspondientes para ubicar al, o los propietarios, ya que durante ese acontecimiento no se presentó ninguna persona, ni se presentará, como dijo Don Teofilito, porque lo más probable es que sea rentado, y el arrendatario saldrá con que no sabía nada.

Por no creerse que los operadores de ese depósito irregular no hayan sido alertados, de que ahora sí que les tronó, y no precisamente el ejote, como se dice popularmente, por la gran columna de humo que se vio desde distintos puntos de la ciudad, después de que los moradores colindantes hicieran el reporte, luego de escuchar un fuerte “explotido”, que supusieron que era un tráiler que en ese momento estaba en el interior. ¡Ñácas!

Luego entonces así está esa novedad, de que los huachicoles ya están operando dentro del casco urbano, pero de manera camuflaejada, con todo y la peligrosidad que eso representa, de ahí el exhorto que deberían de hacer las instancias de seguridad, para que los ciudadanos que detecten algo raro en algún terreno cercano a donde habitan, de inmediato lo denuncien, porque podría ser algo parecido. ¡Vóitelas!

Porque si bien en esta ocasión la situación no pasó del mero susto, la próxima vez podría terminar en lo “píor”; además de qué para sentar un precedente al respecto, deberán esclarecer lo que esta vez sucedió, por evidenciarse que tenía maldad quien, o quienes enterraron un tanque de esos, como si se tratara de cabeza a la malla, obviamente que para que no lo vieran, pero no contaban con que les explotaría. ¡Pácatelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ponen el ejemplo municipales… Los que demostraron estar preparados y “tener los tamaños”, son los agentes municipales de San Ignacio Río Muerto, por como “se la rifaron”, como dicen los chavos, al enfrentarse a un convoy de camionetas con hombres armados, con un saldo de cinco sicarios muertos y un elemento policíaco herido en una mano, en hechos ocurridos la tarde del pasado miércoles. ¡De ese vuelo!

Toda vez que a ese grado los policías de esa pequeña municipalidad les hicieron frente a dichos delincuentes pertenecientes al crimen organizado, ya que contra todo lo esperando “sacaron la mejor parte” en esa fatídica balacera, además de que como parte del operativo en que participaron, “de pilón” les aseguraron cinco fusiles de asalto y un vehículo, con lo que le pusieron el ejemplo al resto de las corporaciones. ¿Qué no?

Ya que para cuando arribaron al punto del ataque los miembros de la Marina, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), ya solamente quedaba el olor a pólvora, y los cuerpos de los fallecidos en esa refriega, que habrá que ver si no tiene consecuencia para los participantes. ¡Mínimo!

Al ser un trágico enfrentamiento que pone en evidencia que la presencia de esas bandas criminales relacionadas con el “Narco” ya se están extendiendo, a lo que son las zonas cercanas a Cajeme, que es el principal centro de esa inseguridad que ha ido al alza, a pesar de que salgan con que se han ganado algunos niveles de paz, pero la cruda realidad es que esos hechos de alto impacto exhiben todo lo contrario. ¡Palos!

Si se analiza que el que se sigan registrando esos intercambios de balazos con la mismísimas Policías, para nada denota el que ya estén pacificando el Estado, sino todo lo contrario, por ser “picos” de violencia que ya se han vuelto muy recurrentes, y que por lo que se ve son un cuento de nunca acabar, y sin que nadie salga a dar una versión al respecto, como debería hacerlo la Secretaría de Seguridad, María Dolores del Río. ¡Glúp!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Está probada” la del ISTAI… Y por encima de los peros que de entrada ya le están poniendo a la designación que acaba de hacer el Congreso del Estado de Ana Patricia Briceño Torres, como nueva comisionada presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI), lo cierto es que por experiencia no va quedar. ¡Qué tal!

Eso luego de que por mayoría de votos los diputados aprobaran el que Ana Patricia reemplazara a Guadalupe Taddei Zavala por los próximos seis años en el ISTAI, después de que ésta “diera el campanzo” y se convirtiera en la hoy titular del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que lo que se le cuestiona es que ya pertenecía a esa institución desde el 22 de febrero del año pasado, y es por lo que lo ven como una reelección.

Por lo que así está esa dividida y caldeada nominación y selección de Briceño Torres, al grado de que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentara un recurso de juicio de protección de derechos políticos ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE), que está en vías de resolverse; a lo que se le sumaron los sufragios en contra de los tribunos de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN). ¡Así el dato!

Sin embargo es un nombramiento que ya está votado y oficializado, como parte de un proceso en el que participaron otros diez aspirantes, y de los que su perfil se consideró como el más preparado, por la capacidad que ha demostrado en sus anteriores cargos, como parte de una larga trayectoria que ha tenido en el servicio público, por haber llegado a participar hasta en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Además de que igualmente se ha desempeñado como Consejera Electoral del Organismo Público Local, del primero de octubre del 2014, a septiembre del 2017; y previamente había fungido en la posición de Directora Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, en el Consejo Estatal Electoral; y antes en la dirección de Derechos del Instituto Sonorense de la Mujer. ¿Cómo ven?

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡¡Que va por más “El Toño”!!… Quien ya adelantó que va por más, es el alcalde Antonio Astiazarán, al anunciar que en el presente año en curso el gobierno municipal proyecta invertir mil millones de pesos en obra pública para la rehabilitación de vialidades en distintas colonias de Hermosillo, a fin de continuar con el proyecto de reparación de calles que iniciara en el 2021. ¡Ni más ni menos!

Eso al Astiazarán Gutiérrez resaltar que en el 2022 cerraron con más de 200 obras en las rúas, en las que se invirtieron $850 millones, de las cuales algunas todavía están en proceso, por estar dentro del paquete de obras públicas multianual, y el reto para el actual 2023 es superar el millar de millones en presupuesto para ese tipo de infraestructura, y aclarando que será con recursos propios, y sin contraer deuda. ¡De ese tamaño!

De ahí que señalara que: “A partir del segundo semestre del año vamos a continuar con el mismo ritmo de obra pública, vamos a continuar con el programa de recarpeteo, me interesa que pronto iniciemos los trabajos en el Lázaro Cárdenas que está en muy malas condiciones y que requiere una atención urgente con una inversión de $75 millones de pesos”, con lo que está denotando que así continuará con la aviada. ¡Órale!

Con todo y que a la par se solidarizara con quienes han manifestado su inconformidad por el cierre temporal de algunas cintas asfálticas por esas rehabilitadas; aunado al rescate de cruceros con concreto hidráulico y cambio de tuberías sanitarias; sumado a la modernización que se hace del Paso a Desnivel de la Veracruz, pero destacando que son cambios y transformaciones que le traerán un gran beneficio a la Capital naranjera.

Más menos así está postura con la que “El Toño” Astiazarán dejó en claro que está consciente de los trastornos viales que ese progreso ha ocasionado, de ahí que apuntillara que: Yo creo que es importante y apelo a la comprensión de las y los ciudadanos, hace rato que no teníamos ese nivel de obras en la ciudad, y eso se va a convertir eventualmente en una mayor calidad de vida de las y los ciudadanos”. ¡Así el acierto!

