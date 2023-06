Sin medias tintas

Sigue el karma a Guevara

¡Exhiben asaltos a Alcalde!

Otra amenaza a buscadora

Darán más vuelo a turismo

Por Martín Romo (El Verdugo)

Sigue el karma a Guevara…Y a la que sí que la ha seguido el karma, es a la ahora mala afamada Ana Gabriela Guevara, la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), después de la desatinada y prepotente reacción que tuviera al criticar a las integrantes de la Selección Mexicana de Natación Artística que hicieran historia en la pasada Copa del Mundo realizada en Egipto. ¡De ese pelo!

Pues en el marco de la inauguración de los Juegos Nacionales de la Conade 2023 en Morelia, el maestro de ceremonias cometió una equivocación que se volvió viral en redes sociales, ya que durante el evento llamó al organismo “Con…hambre”, en lugar de Conade, precisamente cuando las nadadoras artísticas han denuncido que las cuatro medallas que ganaron -tres de oro y una de bronce-, las lograron sin apoyo oficial. ¡Zaz!

Por lo que sin querer queriendo, como diría “El Chavo del Ocho”, pero lo que es el presentador “$acó a flote” lo que dan cuenta que ya es una constante por parte de los deportistas becados de ese organismo deportivo, a la hora de referirse al mismo, ya que con esa expresión manifiestan su malestar por la falta de respaldo económico, a partir del de a cómo Guevara Espinoza les ha cancelado sus becas por causas infundadas.

Con todo y que “la gota que derramó el vaso”, en torno a esa política de quitarles apoyos y reducirles los sistemas becarios a los atletas que ha implementado Ana Gabriela, es la forma tan déspota en que tratara a quienes hicieron historia en el mundial Natación Artística, al tacharlas de chantajistas y caprichosas, después de que participaran gracias al patrocinio de la Fundación Telmex, luego de que les retirara las becas. ¡Palos!

Y es que llegó a tal grado el arrebato y soberbia de la ex velocista nogalense, que quedó para el anecdotario la declaración que hiciera con referencia a que también habían vendido prendas para nadar y completarse para el viaje, al vociferar que: “Por mí, que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware… pero ellas y sus entrenadoras son deudoras. Les hemos dado $40 millones de pesos y no los han justificado”. ¡Pácatelas!

En lo que es un reflejo de que a la Guevara la cambió el dinero y el poder político, y se le olvidó de donde surgió, y de que igual le batalló por la falta financiamiento para poder triunfar como corredora, al punto de que en su momento ella no vendió calzones, pero sí tuvo que teñirse el pelo de color para llamar la atención, porque hubo un tiempo en el que hasta vivió en el Estadio Héroes de Nacozari de la Codeson de Hermosillo.

Pero como ahora ya “come con manteca”, desde que el “Prejidente” Manuel López Obrador la hiciera senadora, y luego titular de la Conade, con un insultante sueldazo de más de $210 mil pesos mensuales, según su declaración patrimonial; aunque disfrazadamente aparece con una percepción de $105 mil 228.35 cada 30 días, con lo que gana más que AMLO, y es por lo que ya “$e le $ubió”. ¡Así la tran$formación!

¡Exhiben robos a Alcalde!…Donde es evidente que la violencia ya ha escalado a todos los niveles, es en la cada vez más insegura municipalidad de Cajeme, y para prueba está el llamado enérgico que recién le acaban de hacer los restauranteros a las autoridades para que implementen estrategias a fin de disminuir los robos, asaltos y daños que el hampa ocasiona contra ese sector empresarial culinario. ¡De ese tamaño!

Y para seña está el ¡S.O.S! lanzado por el presidente de los Restauranteros Unidos del Sur de Sonora, José Yáñez López, al revelar que ese gremio ya se encuentra preocupado por los constantes delitos que se han registrado en contra de los negocios de Obregón, por de a cómo “no se la han acabado” con tantos atracos, porque a la semana “bajita la mano” los afectan con casi una decena, y con tendencia a “emopíorar” ¡Ñácas!

Casi por nada es que Yáñez López alzara la voz para advertir que: “Ante los recientes asaltos a mano armada y robos nocturnos que han ocurrido en nuestra ciudad, la seguridad de nuestras clientes, colaboradores y economía es primordial para nosotros, es nuestro deber señalar que nos sentimos desprotegidos ante la impunidad y la falta de acciones para hacerle frente a esta problemática”. ¡A ese punto la frustración!

No en balde es por lo que José y compañía solicitaran una mayor coordinación entre las diferentes instancias policiacas, al asegurar que a raíz del asesinato del Director Operativo de la Policía Municipal cajemense, Jesús Alberto Navarro Velarde, se terminó la atención policial que había, por la forma en que se replegaron y “le bajaron” a los operativos que hacían, no se sabe si por temor, o qué otra cuestión. ¡Esa es la duda!

O séase que así estuvo esa enésima exhibida para el alcalde morenista obregonense, Javier Lamarque Cano, del que los ciudadanos continúan sin ver nada claro en ningún ámbito, si se analiza que antes fueron los repartidores de comida rápida los que llegaran al grado de manifestarse ante el Palacio Municipal, y también por como los han “traído Lázaros” los asaltantes, y puras de esas incompetencias. ¡Vóitelas!

Otra amenaza a buscadora…Con todo y que la duda siempre va a quedar, pero la que sigue estando “dentro del ojo del huracán”, es la activista y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores Armenta, al nuevamente denunciar que está siendo objeto de amenazas de muerte y tortura psicológica para que detenga su labor de rastreo, como ya había sucedido anteriormente, pero no a ese extremo. ¡Órale!

Prueba de ello es que esta vez Flores Armenta publicara un video en sus redes virtuales, mediante el cual denuncia que de manera anónima le han llegado mensajes de desconocidos que la amagan con quitarle la vida, así como imágenes y videos de personas torturadas, indicándole que eso harán con ella, y es por lo que le está reiterando al Estado que hagan una investigación al respecto, para ubicar el origen de los mismos.

Es por lo que manifestara de manera alterada, y no es para menos, que: “Lamentablemente sigo siendo amenazada, sigo siendo torturada psicológicamente por personas que desconozco, no voy a decir que es un cártel, ni que es una autoridad. La verdad no sé de dónde vienen las amenazas, cada vez han sido más fuertes”, y es por lo que externó volver a sentir temor como en otras veces que ha enfrentado algo parecido.

Razón por la cual es que externara con todas sus letras que: “Tengo miedo, pero tengo más miedo irme de este mundo sin encontrar a mis hijos”, y es por lo que una vez más exigiera el que se indague ese acoso psicológico del que reiteradamente la han hecho blanco, a todas luces para amedrentarla, y que es por lo que por enésima ocasión lo hiciera del dominio público, para de alguna manera mandar una alerta que la proteja.

De ahí que sea una petición de investigación de Cecilia con la que se demuestra que de nada ha servido la supuesta protección que le ha proporcionado la Fiscalía General de la República (FGR); en tanto que lo que es el pintado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Luis Fernando Rentería Barragán, ni por aludido se ha dado, a no ser y que estén esperando a que pase lo “píor”, por como está ese amedrentamiento.

Darán más vuelo a turismo…Lo que sin duda que vendrá a darle más potencialidad al desarrollo de la Capital, es que ahora Sonora contará con cinco nuevas rutas aeroespaciales desde los aeropuertos de “Hornosío” y Obregón, que son los que tendrán esos novedosos destinos, con la finalidad de impulsar el crecimiento turístico, como lo acaba de anunciar el de Turismo estatal, Roberto Gradillas. ¡De ese vuelo!

Luego entonces así esta esa buena nueva de altos vuelos anunciada por Gradillas Pineda, al revelar que esos trayectos directos por aire serán de Hermosillo a León, Guanajuato; Culiacán, Sinaloa; Ciudad Juárez, Chihuahua; y Mexicali, Baja California; además de uno de Cajeme a León, ante lo que sobra señalar que con eso ya habrá más opciones para viajar, y sin hacer escalas, lo que también impactará en lo comercial.

Así que con esas conexiones el Estado estará más conectado, lo que significará un atractivo extra para atraer más turistas, pero igualmente en lo relacionado con lo económico, porque eso permitirá que se viaje con una mayor facilidad para pactar posibles negocios en esas capitales, que son de las más importantes, y que ya estarán al alcance de una ida y vuelta, sin tener que trasbordar en ningún lado. ¡Así la ventaja!

Y tan ya son un hecho esas voladas que saldrán del aeropuerto de Internacional “Ignacio Pesqueira” con rumbo León y viceversa, que iniciarán operaciones el próximo 10 de julio; al igual que a Mexicali; y por el estilo desde la pista aérea del Aeropuerto Internacional obregonense a León; en tanto que el día 13 de ese mismo mes comenzarán a salir a Culiacán y Ciudad Juárez, para terminar de darle forma a esas aterrizadas.

En esos términos estarán tomando vuelo esas nuevas alternativas aéreas, cuya permanencia dependerá de la promoción que se les de, y es ahí donde Gradillas tendrá mucho que ver para que no vayan a ser “flor de un día”, como ya ha sucedido en otras ocasiones, porque que ha resultado que más tardan en “echarlas a volar”, que en lo que duran en la operatividad, por lo que habrá que ver de a cómo les va. ¿Cómo ven?

