Sin medias tintas

Mandan líos mal mensaje

Espera nuevas sobre ABC

Se autodestapa “El Toño”

¡No ven “la luz” usuarios!

Por Martín Romo (El Verdugo)

Mandan líos mal mensaje…Y los que han seguido mandando una mala señal de la Entidad, son los dos conflictos que todavía “están en el aire”, como es el de los ex mineros del Sindicato Minero de la Sección 65 de Cananea, que por 36 horas bloquearan la carretera con Ímuris; y los productores agrícolas del Sur del Estado, que desde hace casi tres semanas tienen tomadas las oficinas de la Sader en Obregón. ¡Zaz!

Toda vez que en el caso del conflicto de los ex trabajadores del mineral, ha sido un cuento de nunca acabar, por de a cómo el hoy senador y cabecilla sindical, Napoleón Gómez Urrutia, apodado “El Napito”, una y otra vez ha reactivado ese movimiento de protesta para exponer sus demandas y exigencias al Grupo México, como son la restitución de los derechos laborales tras la huelga de 16 años en la mina Buena Vista del Cobre.

Aunque en esta ocasión “subieron de tono” su manifestación, por haber mantenido durante casi dos días sus bloqueos carreteros, y ahora ampliándolos al tramo de Ímuris-Magdalena, y es por lo que con esa presión consiguieron una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la cual está programada para éste “San Lunes”, con lo que quedó en claro que al parecer sólo así les hacen caso. ¡De ese pelo!

En lo que será un acercamiento que fuera condicionado a que liberaran las carreteras para que terminara el caos vehícular que provocaron, después de que cerraran las citadas vías federales, entre el jueves y viernes, por lo que con eso tendrán una nueva oportunidad de plantear sus peticiones, entre cuyas principales están el pago de más de 14 años de salarios caídos; así como la inscripción de 657 mineros y sus familias al IMSS.

Sin embargo y de acuerdo a lo anticipado por el vocero de esos empleados inconformes, Antonio Navarrete Aguirre, en esta ocasión no permitirán que “les jueguen el dedo en la boca” con puras promesas, como ya lo han hecho antes, cuando se han reunido con el mismo Adán Augusto, al advertir que de no haber una respuesta satisfactoria, lo que es mañana martes estarían retomando esas bloqueadas. ¡Pácatelas!

Porque en base a lo sentenciado por Navarrete Aguirre, de lo que se trata es de que intercedan ante Germán Larrea, el dueño del Grupo México, para que desde su perspectiva se les haga justicia, después de que hace más de una década “le dieran palo” al movimiento huelguístico que estallaran, al considerarse ilegal, pero ya después una comisión interamercana falló a su favor, y es en la gestión que desde entonces están. ¡Tómala!

Es por eso de la incertidumbre que hay, por ver qué clase de “humo blanco” sale hoy de la mencionada encerrona que sostendrán, porque de eso dependerá el nuevo derrotero que tome ese lío, que vaya que ya se ha convertido en un túnel sin salida, como lo exhibe el que si bien se han llevado a cabo un sinfín de reuniones, pero sin que hasta ahora hayan llegado a nada, y ni se llegará por lo que se ve. ¡Esa es la impresión!

Y en lo que corresponde a la otra “bronca” que mantienen los trigueros y maiceros de Sonora, Sinaloa y Baja California, que demandan un precio por tonelada de $8 mil y $7 mil pesos para el trigo y maíz, respectivamente, igualmente no se ve para cuando vayan a solucionarla, por la falta de voluntad que ha demostrado la Federación, de ahí que tengan cerrada la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

A tal punto ya “prendió” ese problemón del agro, que el fin de semana vino a visitarlos a su plantón, Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del ex Presidente, Lázaro Cárdenas del Río, quien es conocido en la historia por su apoyo al sector agropecuario, con el fin de escucharlos y apoyarlos en su lucha para que les autoricen mejores precios, aun y cuando reconociera que sólo la hará de medidador, por no ser funcionario. ¡Palos!

Espera nuevas sobre ABC…Quienes sí que estarán encendiendo una veladora extra, al ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy! Cumplirse 14 años de la tragedia de la Guardería “ABC” en Hermosillo, por el incendio ocurrido el 5 de junio del 2009, en el que murieron 49 niños, son los papás de las víctimas, ante el anuncio hecho por el “Prejidente”, Manuel López Obrador, de que en este inicio de semana rendirá un informe al respecto. ¡Órale!

Pues a partir de lo adelantado por López Obrador, en lo que es su conferencia mañanera hará algo así como un “corte de caja”, para presentar un reporte del estado que guardan las denuncias que han seguido su curso; así como los avances que hay en cuanto al pago de las indemnizaciones; y los apoyos que se han otorgado hasta ahora; y los planes para continuar apoyándolos, a pesar de persistir los reclamos. ¡Vóitelas!

No en balde del porque de las expectativas que hay, por ver que clase “de color” da AMLO, y para lo cual anunció que convocó a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Zoé Robledo y María Estela Ríos González, respectivamente; así como el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para que “suelten prenda” sobre ese todavía “candente” tema.

Con todo y eso, y si por la víspera se saca el día, no se cree que haya muchas novedades sobre esa catástrofe en torno a la cual aun se exige justicia, según se desprende de lo que expresara el propio Andrés Manuel, al externar: “A ver qué se puede informar el lunes, pero bueno hacemos ese compromiso”, y es que ciertamente que a ya casi el final de su sexenio, nomás no se ha salido de donde mismo. ¡Ni más ni menos!

Pero en tanto que existe la esperanza de que pudiera informarse algo relevante, lo único cierto es que para conmemorar el 14 aniversario luctuoso de los menores fallecidos, desde ayer domingo iniciaron con una vigilia frente a lo que fuera esa quemada estancia infantil en la colonia Y Griega, de 20:00 a 22:00 horas; en tanto que por la mañana se realizó una misa; y ya hoy a las 18:00 horas harán la tradicional marcha. ¡Qué tal!

Se autodestapa “El Toño”…El que dejó en claro que ya terminó de “deshojar la margarita” y que se decidió por intentar mantenerse en la alcaldía, es el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, como lo ventilara en el marco de una cumbre que sostuviera con liderazgos del PAN, en la que prácticamente se autodestapara, al adelantar que ya está más puesto que un calcetín para competir en las elecciones del 2024.

A tal grado Astizarán Gutiérrez ya está determinado a repetir como “El Colorado”, a la hora de buscar su reelección, que con todas sus letras aseguro que: “Estoy listo, tengo las ganas, la voluntad y el respaldo de los panistas de Hermosillo para ganar el 2024”, al sostener que cuando el panismo se une, se logra lo que hicieron en 2021, al ganar la Presidencia Municipal y convertirse en la única Capital del Noroeste que ganó el PAN.

Eso bajo la política de que cuando el blanquiazul abraza las causas sociales y asume el compromiso de lo que demandan las mayorías, es cuando todo puede pasar, y una prueba de eso es el triunfo alcanzado por el “Presimun” de la alianza Va por México, conformada por el Partido Acción Nacional, el PRI y PRD, por como en el 2021 remontaron 18 puntos en un mes y medio para lograr lo que parecía imposible ante Morena.

Es por lo que “El Toño” Astiazarán manifestara que: “Nuevamente, y no me voy a cansar de hacerlo, gracias, gracias por hacer equipo con nosotros, gracias por creer, gracias por apoyarnos, yo estoy aquí como Presidente Municipal de Hermosillo gracias a todas y todos ustedes, y eso nunca se me va olvidar, siempre lo tendré muy claro y siempre voy a corresponder como alcalde con resultados”. ¡De ese tamaño!

En pocas palabras Antonio ya midió todas sus posibilidades, y concluyó que un trienio más al frente del Ayuntamiento hermosillense lo fortalecería en su futuro político, de cara a ya pensar en grande, o en “la grande” de Sonora, y más porque en éste momento las condiciones son otras, es decir, más a su favor, después de estar pasando la pueba por la transformación que ha hecho de la Ciudad del Sol, que ya es otra cosa.

¡No ven “la luz” usuarios!…Los que todo hace indicar que están haciendo valedero aquello de que ¡No hay que perder la fe!, son los de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), que dirige Ignacio Peinado, por la insistencia con la que se han manifestando para que el Gobierno del Estado abogue ante la Federación por la ampliación del subsidio de la energía eléctrica de seis meses a ocho, y es que nomás “no ven luz”.

Ya que “como la gota que taladra la roca”, lo que es “El Nacho” Peinado hasta ahora ha hecho una protesta tras otra con sus partidarios, para de manera reiterada solicitarle al Ejecutivo Estatal que interceda ante el Gobierno federal para que las tarifas de la “corriente” subsidiada se extiendan de abril hasta noviembre, por ser los meses de calor en la Ciudad del Sol, pero hasta hoy no han recibido respuesta alguna. ¡De ese vuelo!

Lo que explica el porque los miles de integrantes de esa organización social con Peinado Luna a la cabeza no se han dado por vencidos, y por el contrario han insistido en esa exención, o con$ideración extra, por medio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por hoy en día el cobro de verano solamente seguir teniendo vigencia del 1 de mayo, al 31 de octubre, como siempre ha estado. ¡Así el dato!

Si se analiza que hasta el momento desde el mismo “Presi” Manuel López Obrador para abajo, pasando por los de la Secretaría de Hacienda, Energía y demás, han hecho “oídos sordos” al argumento que está más que demostrado, de que “Hornosío” es una de las ciudades más calurosas del mundo, al grado de que generalmente se está disputando los primeros lugares con referencia a las más altas temperaturas. ¡Mínimo!

En esos términos Ignacio y sus huestes se han “topado con pared”, por como quien dice “estarle tirando pedradas al sol”, si se analiza que ni la subsidada actual ha quedado fija, pues tiene que aprobarse cada año.

