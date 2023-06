Sin medias tintas

“Puro refrito” en Caso ABC

“Puro refrito” en Caso ABC…Y tal como se esperaba, resulta y resalta que no hubo ninguna novedad con relación al incendio de la Guardería ABC, al cumplirse el 14 aniversario de esa tragedia ocurrida el 5 de junio del 2009, en la que murieron 49 niños, con más de un centenar de heridos, y es que el informe presidencial que anunciaron resultó más de lo mismo, o un mero “refrito” de todo lo que ya se ha dicho. ¡Zaz!

Con lo que a la postre “resultaron más las echadas que las ponedoras”, porque no se dijo nada nuevo en la conferencia mañanera del “Prejidente”, Manuel López Obrador, como lo demuestra que el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, saliera con que todas las familias de las víctimas directas cuentan con una forma de reparación, cuando en la práctica los afectados dicen todo lo contrario.

No en balde es que los papás y familiares damnificados por esa catástrofe apuntillaran que está muy fuera de la realidad lo ventilado por Encinas Rodríguez, al sostener que: “Como lo ha señalado el Presidente, no hay limitación y restricción alguna en materia de recursos para atender esta situación”, cuando lo cierto es que denuncian que los derechos adquiridos con los años se los han ido cancelando poco a poco. ¡De ese pelo!

Y para quien dude de lo anterior ahí está lo señalado por Fabiola Domínguez Loya, la madre de María Fernanda, quien tuvo que ser reclasificada como niña lesionada a partir del 2017 por secuelas de daño permanente, por los peros que les han puesto; aunado a que no todos reciben el mismo trato en el Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (Caice), ni tampoco los han incorporado a medicina interna.

Por si eso fuera poco lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) les eliminó la atención médica a las víctimas indirectas como mamá, papá, hermanos y abuelos; a pesar de que es un derecho que López Obrador les otorgó en el 2020, mediante un decreto, pero ahora solo 40 clanes familiares de unos 135 mantienen esa garantía al haber recurrido a un amparo que ganaron, y puros de esos retrocesos han tenido.

Ante lo que está demás el señalar con dedo de fuego, que lo que el exhibido funcionario le está presentando “otros datos” muy maquillados a AMLO, al para nada reflejar el suplicio que han continuado padeciendo, a casi una década y media de ese trágico hecho que enlutara a Sonora, México y el mundo, por considerarse que todavía hay desinterés y falta de empatía de parte de las autoridades de todos los niveles. ¡Pácatelas!

Tan es así que para acabar pronto Domínguez Loya ventaneó qué a más de cuatro años del actual gobierno federal, lo que es el burocrático director general del IMSS, Zoé Robledo, no ha querido reunirse con el grupo de padres de los sobrevivientes, aun y cuando hay jóvenes que todavía no han sido reconocidos como lesionados, no obstante y que ya cuentan con un dictamen de Medicina del Trabajo. ¡Así la burocracia!

Al respecto al insensible de Robledo Aburto le tocó exponer que se le ha dado seguimiento a la nueva denuncia interpuesta el 12 de febrero del 2020 ante la FGR, contra los posibles involucrados que no fueron investigados, y que derivó en las detenciones de Sergio Antonio Salazar y Carla Rochín Nieto, quienes eran director de Prestaciones Económicas y Sociales y Coordinadora Nacional de Guarderías, respectivamente.

Así está el contraste entre la parte oficial y la afectada, que al final es la que ha sufrido esa injusticia e impunidad, por a la fecha no haber nadie en la cárcel, porque lo que es Salazar y Rochín están llevando su enjuiciamiento en libertad por los delitos de homicidio y lesiones, y de seguro así continuarán. ¡Ñácas!

¡Pasa la prueba la del INE!…Al margen de que se cumplieran los pronosticos en las pasadas elecciones domingueras en el Estado de México y Coahauila, la que vaya que pasó la prueba, es la hoy encumbrada sonorense, Guadalupe Taddei, en su calidad de presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), al sacar avante esos dos primeros procesos electorales, y con el reconocimiento de los participantes. ¡Órale!

Si se toma en cuenta que lo que es la candidata de la alianza Va por México, Alejandra Del Moral Vela, no sólo aceptó su derrota ante la morenista Delfina Gómez en el Estado de México, sino que además ponderó el trabajo electoral que se hizo por parte de la institución que representa Taddei Zavala, como es el INE, de ahí que brillaran, pero por sus ausencia, las clásicas denuncias de fraude, y las llamadas “mapachadas”. ¡Qué tal!

De ahí que una vez superados esos comicios, en los que “no llegó la sangre al río”, y que son el preludio de lo que será la elección presidencial del 2024, ya solamente se estará a la espera de que se haga el conteo final de las votaciones, que calculan que podría quedar a mediados de semana, para que se les haga la consabida entrega de las constancias a los dos ganadores, como es también al coahuilense, Manolo Jiménez Salinas.

Eso luego de que Jiménez Salinas, que abanderó al PRI-PAN-PRD, “aplastó” al estridente “candidote” de Morena, Armando Guadiana Tijerina, con varios puntos de ventaja, en lo que es una división de honores que todavía le hace abrigar esperanzas a la oposición, de que “se le mueve la patita”, de cara a la competencia por la Presidencia de la República, si se analiza que los morenos no arrasaron. ¿Qué no?

Con todo y el impactó mediático que tiene qué por primera vez en 94 años el PRI perdiera el control del Estado de México, que es una Entidad clave, por contar con un padrón de 12.6 millones de votantes, el más copioso, y con lo que Morena ya suma 22 gubernaturas, por cinco del PAN, dos de los priístas, dos del Movimiento Ciudadano (MC), y una del Partido Verde Ecologista de México. ¡De ese vuelo!

Exhiben a Secretario estatal…A querer y no, pero al que sí que le queda aquello de que ¡Mal empieza la semana, para el que ahorcan en lunes!, o en éste caso se le manifiestan, es al secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, luego de que los concesionarios del transporte urbano requisados en el 2018 regresaran con sus protestas frente al Palacio de Gobierno con tambores y cornetas. ¡Vóitelas!

Ya que aunque parezca difícil de creer, pero lo que ahora están demandado los camioneros sacados de circulación, es que el Gobierno del Estado les oficialice a través de un documento el apoyo económico que les asignan, por hasta ahorita todo ser de palabritas, de esas que se lleva el viento, y es por lo que quieren que se los firmen en uno de esos “papelitos que hablan”, o que son constancia de lo acordado. ¡Tómala!

Sobre todo porque en estos momentos están en negociaciones para darle continuidad a ese programa con el que los respaldan con $15 mil pesos mensuales, mismo que concluyera el pasado 31 de mayo, pero ahora están gestionando un aumento de mil pesos, para que entre en vigor el presente mes de junio, con un alza del 15% a partir de enero, sin embargo lo que es hasta ahora todavía no hay un pacto formal, de ahí la rebelión.

En lo que es una enésima protesta de los dueños de esas concesiones canceladas, que puso de manifiesto que no los están atendiendo “como Dios manda”, de ahí que nuevamente se estén plantando con su música de viento y tamborileos ante esa sede gubernamental, y todo por no darle curso a un mero trámite de procedimiento, por ser algo que volverán a otorgarles, en lo que termina el juicio en los tribunales. ¡Mínimo!

Es por lo anterior que sobre la marcha mandaran como “apagafuegos” a la subsecretaria de Concertación Social de la Secretaría de Gobierno, Ana Luisa Chávez, quien convocó a los manifestantes a una reunión en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Social (Sidur), como parte de una estrategia para “calmarlos”, por no creerse que tenga poder de decisión, a diferencia de Salazar Razo que no los recibió.

Pide comprensión el Alcalde…Quien resumió en una frase la respuesta ante la inconformidad de la ciudadanía por los trabajos de rehabilitación que se llevan a cabo actualmente en la ciudad, con el cierre temporal de varias vialidades, es el alcalde Antonio Astiazarán, al expresar que son: “Molestias temporales para soluciones definitivas” para problemas que aquejaban a la Capital desde hace mucho tiempo. ¡Ups!

Para el caso Astiazará Gutiérrez se solidarizó con los ciudadanos, pero destacando que eso derivará en una mejor calidad de vida, ante lo cual pidió comprensión porque continuarán con las obras que el Ayuntamiento tiene programadas para el presente 2023, haciendo hincapié en que todos los contratos vigentes están en tiempo y forma, por que corren en base a los proyectado, de ahí que no muestran mayores retrasos. ¡Glúp!

Casi por nada es que “El Toño” Astiazarán resaltara que el año pasado la Comuna hermosillense cerró con más de 200 obras en las que se invirtieron $850 millones de pesos, de las cuales algunas todavía están en proceso, como parte de un paquete multianual, pero lo más importante es que las hicieron sin contraer deuda, eso como parte de un compromiso de duplicar el número de recursos para inversión en infraestructura.

Aun así, y lejos de sentarse a contemplar lo logrado, el “Presimun” aliancista adelantó que: “Ahora queremos continuar también con algunos recarpeteos estratégicos dispersos en el Norte, Centro y Sur de Hermosillo. En un análisis preliminar hemos identificado que casi el 80% de la infraestructura hidráulica y sanitaria de la ciudad requieren de mantenimiento y sustitución”, por lo que así estaría su nuevo reto. ¡Así el dato!

Toda vez que al final de su trienio, todo ese obrerío que el año pasado casi multiplicara por cuatro, con relación al antepasado, sin lugar a dudas que será su principal carta de presentación, en su intención de buscar la reelección en ese cargo, como ya lo anticipara, al anunciar que está puesto y dispuesto para volver a “sacrificarse” para servirle a los hermosillenses, y es por lo que desde ya está “echando el resto” con ese fin.

