Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡En entredicho la SEC!…Y las que quedaron evidenciadas son las autoridades educativas encabezadas por el secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, con la detención del profesor acosador, Roberto “N.”, de 50 años, de la Escuela Secundaria General No 11 de la colonia Insurgentes de Hermosillo, por el delito de acoso sexual en agravio de dos alumnas secundarianas. ¡De ese pelo!

Si se toma en cuenta que se procedió contra el exhibido maestro abusador, hasta que las estudiantes afectadas se manifestaran junto con sus padres, tanto en el plantel, como a través de las redes sociales, porque antes lo que es el director simplemente las ignoró, a pesar de que de manera reiterada lo habían denunciado, ante lo que consideran que también debería de tener una responsabilidad por solapador, o encubridor. ¿Qué no?

Eso después de que derivado de las protestas, lo que es la Fiscalía General de Justicia del Estado inició una averiguación del caso, realizando varias acciones de investigación y encontrando elementos prueba, y es por lo que un Juez emitió una orden de aprehensión, a raíz de la solicitud del Agente del Ministerio Público, por lo que el imputado fue presentado para que se determine su situación jurídica por esa felonía. ¡Vóitelas!

Toda vez que era más que evidente que el docente “rabo verde” abusaba de su posición para hostigar a las menores de edad, como lo ventilaran en la manifestación que llevaran a cabo el pasado 8 de mayo, cuando públicamente lo acusaron de que les insinuaba bailarle y el hacerle favores a cambio de no reprobarlas, en lo que es una depravación que le estuvieron permitiendo sus superiores, al no actuar en consecuencia. ¡Zaz!

Porque hasta que salieron a la luz pública esas bajezas perpetradas por el citado mentor “enseñante” arrestado, es que los de la SEC se dignaron a hacer acto de presencia, para reconocer que ya tenían reportes contra él por ese mismo motivo, pero sin que antes lo retiraran de sus actividades al frente de grupos escolares por el riesgo latente que representaba, cosa que finalmente hicieron hasta que lo sacaron a flote. ¡Pácatelas!

Cuando era como para que a la primer sospecha pusieran a buen recaudado a los denunciados, pero es obvio que no cuentan con protocolos para atender esa clase de casos, que cabe apuntillar que no son hechos asilados, porque acusaciones similares recientemente afloraron en el Colegio de Bachilleres (Cobach) contra algunos profesores, y sin que hasta ahora se volviera saber nada, aun y cuando también se iban a investigar.

Por estar claro que si las agraviadas no se hubieran quejado, al animarse a ventanearlo, es de suponerse que habría seguido con sus abusos, como muy seguramente que desde siempre lo había hecho, por ser bien sabido que “perro que como huevo, ni aunque le quemen el hocico”, o “árbol que nace torcido y pérfido jamás se endereza”, y es por lo que esta vez se evitó que eso terminara en algo peor. ¡Ni más ni menos!

Pues lo que son Aarón Aurelio y sus malas compañías, ni tan solo habían emitido un posicionamiento al respecto, no obstante y la gravedad de ese hecho; como tampoco sobre el cómo van las indagaciones en torno a los “Profes” acosadores del Cobach, porque lo que es el director general de esa “Prepa”, Rodrigo Arturo Rosas Burgos, por el estilo ha guardado un cómplice silencio, y a todas luces apostándole al olvido. ¡Ups!

Va avante la Ley 3 de 3…Aun y cuando es una cruzada que todavía no está concluida, pero las que ahorita ya deben de andar diciendo ¡Misión cumplida!, son los de la Red Feminista Sonorense, de la que es representante, Leticia Burgos Ochoa, luego de que contra viento y marea lograron que 42 municipios les dieran su aprobación para que la Ley 170, conocida como la 3 de 3, ya sea una realidad en Sonora. ¡Órale!

En lo que es una legislación que traducida al español significa que ninguna persona con antecedentes de violencia hacia la mujer, o incumplimiento de pensión alimentaria, podrá competir por algún cargo de elección popular en la próxima jornada electoral del 2024, o sea que los golpeadores ya no podrán ser candidatos, como tampoco los malos padres que se niegan a mantener a sus hijos después de divorciarse.

De ahí que Burgos adelantara que el siguiente paso para terminar de concretarla, era el que ayer mismo los legisladores, en lo que sería la sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, la remitieran al Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial, y que de esa forma adquiriera validez para que entrara en vigor, y desde ya empiece ese veto contra no tienen respeto por las féminas, cosa que ocurrió.

En esos términos está esa regla jurídica que ya aplica a nivel nacional, después de una aprobación que previamente hiciera el Senado, que también contempla el que no se les de chamba en el gobierno a quienes para nada son un buen ejemplo por maltratadores, sino todo lo contrario, por lo que así está el tache legal que ya tendrán a nivel estatal, una vez que ya en breve se publique para que igualmente les pongan las cruces.

Y es que con esa nueva disposición se obligará a la revisión de todos los expedientes de las candidaturas que se postulen, para checar y detectar a los que caigan en esa ilegalidad, y se proceda a cancelarles sus nominaciones, una vez que se compruebe que existe el antecedente de que fueron procesados y condenados por esas abarraciones que son de lo más vergonzosas, por atentar contra la familia. ¡De ese tamaño!

Persisten líos sindicales…El que todo hace indicar que se está saliendo de control, es el sector laboral minero, y para prueba está el que ahora fuera un grupúsculo de presuntos empleados de la mina La Herradura de Caborca, azuzados por el cabecilla sindical de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), un tal Juan Linares Montufar, los que ayer protestaran ante el Palacio estatal. ¡Tómala!

Ya que de acuerdo a las consignas que se cargan desde hace rato los lidercillos “charros” del CIT, como están catalogados, por voz del tachado de grillo de Linares Montufar, están demandando el recuento entre dos sindicatos, según esto porque el Sindicato del Frente no les ha mejorado el Contrato Colectivo de Trabajo, sino que ha empeorado, al grado de que en el presente años no les entregaran utilidades. ¡Así la grilla!

Así que para “meter más presión”, es por lo que en esta ocasión optaran por instalar un plantón permanente en el exterior de la citada sede gubernamental, después de que desde semanas atrás han mantenido esa desestabilización, aprovechándose del “río revuelto” porque no hubo pago extra ante la falta de ganancias de esa empresa minera, aunque ahora también están incluyendo a la de nombre Noche Buena. ¿Cómo ven?

A ese punto es que ya se están volviendo recurrentes ese clase de protestas en la región sonorense, lo que “le ha pegado” a la imagen del rubro económico, y en especial a ese ámbito, y es por lo que el secretario del Trabajo, Francisco Vásquez Valencia, una vez más tuvo que “entrarle al quite” para que en la secretaría de Gobierno atendieran a una comisión de los agitadores de la CIT, por encima de que sea un lío federal.

Ante lo que se concluye que no salen de una, cuando ya se entra a otra en ese terreno, como lo demuestra que el pasado lunes los ex mineros de la Sección 65 de Cananea, del Sindicato Minero Nacional del tildado de gángester de Napoleón Gómez Urrutia, se iban a reunir con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, después de que hicieran un bloqueo carretero de casi dos días, y sin que se supiera en qué quedaron.

Mueren por el fentanilo…Ahora sí que lo que parecía muy lejano ya se está presentando en el Estado, como son las muertes provocadas por el consumo de la nueva y letal droga llamada fentanilo, como lo revelara el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, porque aunque usted no lo crea, pero dan cuenta que a la fecha ya van una decena de fallecimientos por esa causa. ¡Ñácas!

En lo que son unos decesos que manejan que han sido confirmados por la Fiscalía General de Justicia estatal, por medio de las autopsias que les han practicado en medicina forense, y que se registraron entre finales del 2022 y lo que va del año en curso, y es por lo que ya le lanzaran una alerta a los padres de familia, por la mayoría de las víctimas ser jóvenes, al igual como ocurriera en un inicio en los Estados Unidos. ¡Glúp!

Casi por nada es que Sergio Méndez señalara que: “Hay reportes que se está vendiendo en Guaymas, en San Luis Río Colorado, en Nogales, y aquí en Hermosillo, por eso la atención a los hijos debe ser permanente, y no nomas en esas ciudades, sino en todas las ciudades que conforman el Estado, porque además de ese tipo de narcóticos que es el fentanilo, también se está usando la metanfetamina”. ¡Ni más ni menos!

No obstante y que el funcionario federal en cuestión y cuestionado precisara que es un estupefaciente sintético que regularmente procede de Culiacán, Sinaloa, y tiene como destino Tijuana y Mexicali, Baja California, como lo comprueban los aseguramientos que se han hecho, pero por lo visto ya también se está quedando por estos lares, como lo reflejan esas diez personas que ya han muerto, y que son las que se han reconocido.

Al considerarse que una cosa son las cifras oficiales, pero lo más probable es que haya muchos más de esos fatídicos casos que las instancias judiciales no han detectado, de ahí el exhorto del de la FGR, a no “cerrar los ojos” ante ese peligro, al declarar que: “Andan las ventas en las calles, no sé en cuanto ande una pastilla de fentanilo, pero sé la alta lesividad, la alta toxicidad de ese tipo de medicamentos, es terrible”. ¡Ouch!

