Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

“Está en el limbo” PAN…Y quien al menos dio muestras de ser arrojado, es el no muy conocido actual delegado del taliPAN en Hermosillo Luis Estevané Hernández, en lo que fuera su comparecencia de ayer ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún, de la que es presidente y fundador, Carlos Rodríguez, “El Kaly”, quien por cierto asistió con un excelente semblante, a pesar de sus “achaques”. ¡De ese pelo!

Ya que con todo y que a Estevané Hernández se le viera muy echado pa´ delante, pero no dejó de reconocer que la tienen muy cuesta arriba, de cara a la próxima elección del 2024, y no sólo en la Capital, que antes fuera un bastión panista, sino en el resto del Estado, al punto de aceptar que el alcalde Antonio Astiazarán es el principal activo político que tienen, y no del todo, por ser en alianza con el PRI y PRD. ¿Cómo ven?

Es por eso que Luis Alberto expusiera que desde su llegada el pasado mes de marzo a ese cargo, se ha dedicado a revivir al Partido Acción Nacional (PAN), empezando por intentar recuperar los liderazgos que ya se habían ido; a la par de retomar la política de promover el contacto ciudadano, pero sin dejar de lado de que deben de volver a ser la voz de las mayorías, a la hora de exigir mejores condiciones de vida. ¡Tómala!

No en balde es que Estevané dejara muy en claro, que “el que tenga miedo que no salga de noche”, a partir de que ya están enfocados en el próximo año electoral, con la misión de redoblar posiciones ganadas en los pasados comicios del 2021, bajo la advertencia que a los de Morena no les van a ganar “siendo buena onda, ni mucho menos pidiéndoles permiso, sino más bien contrastándolos, y “poniéndoles el dedo en la llaga”. ¡Zaz!

Así que producto de una estrategia de empezar a salir a la calle, como ya lo hicieron el pasado fin de semana, y de reagrupar a los panistas como lo han venido haciendo, es que el delegado con funciones de presidente de ese instituto político asegurara que en los próximos días habrá sorpresas al respecto, tocante a esa reconstrucción partidistas que llevan a cabo, y que es algo que está por verse, por como están en el limbo.

Eso a partir de que con todo y que Luis no está muy identificado por la generalidad, pero manifestó no ser un improvisado en las lides de la grilla, al haber empezado en el blanquiazul desde el 2008, incluso recogiendo las sillas, lonas y demás, y definiéndose como un cuadro de campo, o tierra, como también se le llama, y que ha “agarrado callo”, o experiencia en lo que tiene que ver con las campañas, que es su especialidad. ¡Qué tal!

De ahí que anticipara que de entrada irán con todo con “El Toño” Astiazarán, una vez que éste ya se autodestapara para buscar la reelección en la alcaldía capitalina, pero de antemano “apechugando” que no será un día de campo, no obstante y los buenos resultados que hasta ahora ha dado, al asegurar que se tratará de unas elecciones en las que se “rajarán leña”, como lo dijera textualmente con todas sus letras. ¡Vóitelas!

Aunque precisando qué si llegado el momento a Astiazarán Gutiérrez le alcanzara para más, como es la candidatura al Senado, tendrían tela de donde cortar para la Presidencia Municipal, como podría ser con el actual dirigente estatal del albiazul, Gildardo Real, o la diputada local, Alejandra Noriega; e igual los hermanos Serrato, Luis y José, que es a los que por lo pronto destapara para lo que se viene. ¡Así el dato!

Aun y cuando aceptara lo que le echaran en cara, de que la aceptación del PAN ha ido en bajada, a pesar de las alianzas, como se demostrara en las recientes votaciones del Estado de México y Coahuila, al ser mínimos los votos que le aportaron a los priístas, pero se defendió “viendo el vaso medio lleno”, al decir qué ya sumándolos en total junto con los perredistas, es mínima ventaja la que les sacaron los morenistas. ¡Ajá!

Dan revés a la Guevera…Vaya que lo que demuestra la soberbia con la que ha actudo Ana Gabriela Guevara, en su “calidad” de fracasada directora de la Conade, es el fallo que acaba de emitir un Juez, al determinar que el retiro de las becas al equipo mexicano de natación artística violó la garantía de audiencia, la confianza legítima y la seguridad jurídica de las deportistas, por lo que tendrán que restituírselas. ¡Mínimo!

Lo anterior luego de que el titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Agustín Tello Espíndola, resolviera otorgar la medida cautelar solicitada por las afectadas, lo que significa que las nadadores podrán volver a recibir los apoyos y estímulos gubernamentales de manera monetaria, así como acceder a las instalaciones necesarias para el desarrollo de su actividad. ¡Pácatelas!

O séase que así está el nuevo revés para la tachada de visceral de Guevara Espinoza, quien se había excusado en el conflicto interno que enfrenta la Federación Mexicana de Natación, después de que su dirigente, Kiril Todorov, fuera demandado por presunto peculado, y hasta desconocido por los órganos internacionales, y es por lo que desde diciembre del año pasado “por sus pistolas” les cancelara el respaldo. ¡Así la consigna!

Luego entonces así está esa enésima exhibida para la ex atleta nogalense, y que ahora cobra al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), y muy bien, porque las recientes medallistas en la pasada Copa del Mundo de Natación Artística celebrada en Egipto, de esa forma recuperaron sus derechos adquiridos tras haber promovido un juicio de amparo, y que en los próximos días ya podría ser definitivo.

Toda vez que derivado de ese dictámen judicial, ya podrán contar con el apoyo para continuar con su destacada trayectoria deportiva y representar a México, y es que hoy en día ya se preparan para buscar refrendar sus títulos en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, en una competencia que tendrá lugar en San Salvador en el 2023, por encima de la tirría que les tiene la Guevara, quien “no las traga”.

Prueba de ello es que dijera que por ella “pueden vender calzones”, en alusión a la polémica que provocara el que tuvieran que comercializar trajes de baño para completarse y poder acudir a Egipto, después de que la Fundación Telmex de Carlos Slim les financiara del viaje, porque de lo contrario no habrían ido. ¡Ñácas!

Amenazan agricultores…Ahora sí que “habrá que ver de qué cuero salen más correas”, como dice el dicho, después de la amenaza que ya le lanzaron a la Federación los productores agrícolas de 20 Estados del País, luego de que no lograron nada con las “conferencias mañaneras” que fueran hacer frente al Palacio Nacional, para que los volteara a ver y atendiera el “Prejidente”, Manuel López Obrador. ¡De ese tamaño!

Y es que como consecuencia de ese nuevo desaire que les hicieran a los que siembran trigo, maíz, sorgo y otros granos, que piden mejores precios por tonelada para su venta en el mercado, es por lo que advirtieran que si para mañana viernes no los recibe López Obrador implementarán otras medidas de protesta más extremas, como serían bloqueos simultáneos de carreteras a lo largo y ancho de la República Mexicana.

Si se analiza que hasta ahora los han ignorado, ya que ni el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, los ha vuelto ha atender, después de que no les cumpliera una promesa de un acuerdo que por mientras les propusiera, a partir de la toma que hicieran de las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Cajeme, porque al final quedó en nada, y es por lo que trasladaron su protesta a “Guachilandia”.

En tanto que AMLO no ha dicho ni media palabra, con relación a esos nuevos amagos, tras varias semanas de manifestaciones, salvo lo que ya declarara tiempo atrás, de que continúan analizando de qué manera apoyar al campo, pero dándole prioridad a los agricultores pequeños y medianos, revirándole los manifestantes que la afectación es por igual para todos, al calificar su postura y discurso con el mismo tono de confrontación.

A ese punto de caldeada está ya esa rebelión , por lo que habrá que ver si éste “viernes social” sí cumplen sus amenazas, lo que sería muy notorio porque de seguro que por estos lares estarían bloqueando la rúa Internacional de la “Cuatro Carriles”, a no ser y que de última hora finalmente les lleguen al precio, que es de $8 mil y $7 mil pesos para el trigo y maíz, respectivamente, aunque nomás no se ve voluntad para eso. ¿Será?

Otro reto para el STJE…El que es más que evidente que no sale de una cuando ya entra a otra, es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael Acuña Griego, porque ahora anda apurado, “chicoteado” por lo que será la implementación del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles en Sonora, para lo que mínimo requerirán unos $5 mil millones de pesos. ¡De ese vuelo!

Porque de acuerdo a lo adelantado por el también magistrado del STJE, de inicio y para “abrir boca”, en lo que son los tres distritos judiciales de Hermosillo, Obregón y Caborca, tendrán que realizarse obras de infraestructura, adquisición o arrendamientos de los inmuebles que alberguen a los tribunales civiles; además de la contratación y capacitación de personal, entre otras necesidades a cubrir. ¡Ni más ni menos!

En esos términos está ese reto extra para Acuña Griego, después de que el pasado 24 de abril la Cámara de Diputados aprobara lo que ahora es el novedoso Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que entre otras cosas tiene como objetivo establecer procedimientos homologados en todas las Entidades, pero como simpre sin contemplar la consabida “lana”, o millonada para ponerlo en operación. ¡Órale!

Casi por nada es por lo que Rafael apuntillara que: “El decreto que aprueba la creación del Código de Procedimientos Civiles para toda la República Mexicana, pues no nos provee de dinero para implementar esa justicia y definitivamente los Estados de la República no pueden tener dinero para hacerlo, y estamos solicitando el apoyo federal para poder comenzar”, y que son “los e$tirone$ y jalone$” en que ahorita están.

Más menos así es como Acuña volverá empezar, porque apenas y pasaron la prueba de la instauración del Nuevo Código de Justicia Penal, cuando ahora tienen ese desafío por delante, y sin “cachata”, al faltar recursos para la compra de muebles y tecnología, ya que ese novedoso código integra un modelo que impulsa el uso de las tecnologías de la información en los procesos judiciales para unificar los criterios de solución.

Correo electrónico: [email protected]

