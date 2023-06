Sin medias tintas

Buscan ampliar Cruz Roja

¡Proliferan males estéticos!

¿Es parcial titular del IEE?

Que “necesita bules” la SEC

Por Martín Romo (El Verdugo)

Buscan ampliar Cruz Roja…Y sí por la víspera se saca el día, todo pinta para que a Sonora le vaya mejor con la reciente llegada de Carlos Freaner Figueroa a la presidencia nacional de Cruz Roja Mexicana, por el periodo 2023-2026, en sustitución de Fernando Suinaga Cárdenas, después de que desde el 2005 fungía como vicepresidente, al ser designado con el voto y apoyo unánime del consejo directivo de esa institución.

Al sacarse por deducción que con ese nombramiento del también delegado en el Estado de esa benémerita organización de socorro, ahora con más razón “tendrá comal y metate” para tomar decisiones, como esa buena nueva que ya anunciara, de que pretenden abrir bases de operación en Bavispe, Álamos y Yécora, para lo cual ya están en los cabildeos con las instancias municipales de esas localidades. ¡De ese pelo!

Es por lo que Freaner Figueroa adelantara que ya están en el proceso de hacer las gestiones correspondientes, con la finalidad de concretar la donación de los respectivos terrenos en los que llevarían a cabo la construcción de las instalaciones de esas delegaciones, con la intención de ampliar los servicios de emergencia, y de esa forma tener una mayor cobertura de auxilio en beneficio de más sonorenses. ¡Mínimo!

Para el caso es que Carlos precisara que Álamos y Bavispe nunca han tenido base, mientras que en Yécora funcionó una hace muchos años, pero poco tiempo, porque las autoridades locales se oponían a su existencia, al apuntillar que: “Es un tema muy antiguo, ya teníamos nosotros una delegación ahí, en alguna ocasión llegó una autoridad municipal que decidió que no estuviéramos y nos cerró la delegación”. ¡De no creerse!

Pero por ser otros tiempos de más movimiento y de una mayor consciencia de la prevención, es por lo que Freaner y compañía están retomando esa posibilidad, y en especial con lo que tiene que ver con la municipalidad bavispeña, a partir de la carretera con la que ahora cuenta, y que la conecta como zona de paso con destino a Chihuahua, y es por lo que desde ya la están proyectando para esa región serrana. ¡Así el dato!

Y si se toma en cuenta que el gobernador Alfonso Durazo es originario de por esos lares, muy seguramente que esa propuesta que se traen “caerá en campo fértil” para que se convierta en una realidad, al igual que en los ayuntamientos álamense y yécorense, por estar más que comprobado que la atención oportuna de la Cruz Roja puede llegar a ser la diferencia entre la vida y la muerte, sobre todo en el caso de los accidentes. ¡Ups!

¡Proliferan males estéticos!…El que habría que ver si no está “maquillando” de más la realidad, es el titular del Colegio de Médicos Estéticos de Sonora, Carlos López Carrillo, ahora que andan promoviendo que la medicina estética sea una actividad regulada por las leyes, con la finalidad de que se proteja la salud de las personas que se someten a esos tratamientos, y que no caigan en manos de charlatane$. ¿Será?

Por parecer exagerado el dato que diera a conocer López Carrillo, de que son alrededor de 180 pacientes con complicaciones por malas prácticas estéticas los que les reportan a ese asociación por semana; en tanto que durante el 2022 tuvieron registro de unos 7 mil 200 casos, de los cuales el 80% son mujeres, con un 60% de ellos en Hermosillo; 30% en Cajeme; y el resto en los demás municipios de la Entidad. ¡Qué tal!

Tan es así que detallara que los afectados llegan con tejidos putrefactos, grandes inflamaciones e infecciones por aplicaciones de sustancias como ácido hialurónico y bótox, entre otras, al ser tratados por supuestos profesionales de esa rama, que a la postre terminan no siéndolo, y es por lo que están proponiendo que con la creación de un marco legal, ahora exista un certificación para los practicantes. ¡Cuando menos!

Lo que explica el porque advirtiera que: “Si ven una promoción hay que cuestionar precios, marcas, que abran los productos enfrente de nosotros, ver la caducidad del producto, y no acudir a lugares que no sean consultorios establecidos, pedir cédulas médicas, títulos, aviso de funcionamiento de la Coesprisson, son requisitos básicos”, porque ahora cualquiera se hace pasar como médico estético. ¡De ese vuelo!

O séase que la intención es la de prevenir para que no sigan recurriendo a esas personas que no son aptas para eso, como cosmetólogas, dentistas y demás, por ser falsos “expertos” improvisados que vieron una oportunidad de trabajo en esas labores de emebellecimiento que actualmente no cuentan con una regulación, y que incluso realizan en clínicas clandestinas, de ahí que hasta muertes ha habido. ¡Increíble, pero cierto!

¿Es parcial titular del IEE?…Ahora sí que una vez más se está evidenciando que “lo que no es parejo es chipotudo”, como lo acaba de confirmar el Instituto Estatal Electoral (IEE), del que es presidente Nery Ruiz Arvizu, al por un lado de la noche a la mañana aprobar el registro del fantasmal Partido Sonorense, y por otro tener “congelado” el proceso para reconocer al Partido Vamos. ¡De ese tamaño!

A ese grado dan cuenta que Ruiz Arvizu se ha bandeado, al pecar de parcial y actuar por consigna, por primero “palomear” a un simulacro de partidito, que dizque es encabezado por un tal Alí Camacho Villegas, según esto por haber cumplido con todos los requisitos, cuando lo cierto es que ni siquiera se supo que celebran una asamblea pública, pero así está la preferencia que le están concediendo. ¡Ni más ni menos!

Mientras que a Vamos, que es promovido por Norberto Barraza Almazán, lo que es Nery y sus malas compañías han persistido en darles largas, a pesar de haber cumplido con toda la normatividad, como lo reconociera el mismísimo Tribunal Estatal Electoral, ante el que tuvieran que impugnar, el cual falló a su favor, después de que les dieran pa´tras, pero ni así les han querido dar la aprobación. ¿Cómo ven?

Sin embargo y después del visto bueno para el Partido Sonorense, que parece un remiendo de instituto político, además de un Cytrar, ya que como vicepresidente acaban de nombrar al ex funcionario estatal, Raúl González de la Vega, al que están sacando del retiro y ostracismo político, quiere suponerse que Barraza y sus huestes volverán a decir Vamos de nuevo para que no den ese mismo trato y terminen por reconocerlos.

Sumado a que a la organización política de la que aparece como parapeto Camacho Villegas, luego luego “le están viendo las placas” con el nombramiento de González de la Vega, si se parte de que uno de sus hijos labora “en el mero corazón” de la actual administración estatal, lo que lleva a pensar que tiene chanfle su creación, casi casi en la clandestinidad, y con el aparente contubernio de Nery. ¡Es la impresión que hay!

Que “necesita bules” la SEC…Pa´ que vean la falta de control que tiene el secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, para prueba está el que ahora está recurriendo a las corporaciones policiacas para cuantificar los casos de acoso sexual que afloran en las escuelas, cuando el primer filtro deberían de ser los directores, que se supone que están bajo sus órdenes. ¿Qué no?

Al para nada ser válida la excusa dada Grageda, de que es porque algunas denuncias se presentan ante las Policías, cuando si eso sucede es porque los directivos de los planteles no atendieron las quejas de las alumnas agraviadas, como recién ocurriera en la Escuela Secundaria General No 11 de la colonia Insurgentes de Hermosillo, que terminó con la detención del depravado profesor, Roberto “N.”, de 50 años. ¡Palos!

Como lo denota el que las secundarianas vejadas y sus padres inconformes tuvieran que manifestarse, porque lo que es el responsable, o más bien irresponsable de ese centro escolar, no atendió los reiterados reportes que le hicieran contra el citado maestro libinidoso, y es por lo que la Fiscalía General de Justicia estatal terminara arrestándolo, al probarse que sí incurría en los abusos que se le imputaban, por lo que será procesado. ¡Zaz!

Ante lo que se concluye que Aarón Aurelio no tiene que buscarle mucho, para detectar a los docentes acosadores, por sólo ser cuestión de que ponga en práctica aquello de que ¡El buen juez por su casa empieza!, como sería realmente actuando en consecuencia cuando eso suceda, porque para mal ejemplo está el caso del Colegio de Bachilleres (Cobach), donde igual se abusó de unas alumnas y “le echaron tierrita volada”.

No obstante una vez más se está volviendo a demostrar que “no hay peor ciego que el que no quiere ver”, por como Grageda está dando visos de “necesitar bules para nadar”, o para entrarle de a deveras a esa problemática que cada vez se ha hecho más recurrente en las escuelas Secundarias y Preparatorias, al revelar que en el presente ciclo escolar ya han retirado a varios mentores por ese motivo, pero sin hacerlo público.

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook