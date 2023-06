Sin medias tintas

¿Habrá cierre carretero?

Posible paro en “Prepas”

Va en aumento rickettsia

Que atenderán lo mental

Por Martín Romo (El Verdugo)

¿Habrá cierre carretero?…Y después de la última fracasada reunión, la que todo pinta para que termine en lo “píor”, es la manifestación que desde hace un mes mantienen los agricultores del Sur de Sonora y otras 20 Entidades del País, que demandan precios justos para el trigo y maíz, eso al imperar la negativa del gobierno federal, en lo que fuera un enésimo acercamiento que tuvieran el pasado viernes. ¡De ese pelo!

Así que luego de no llegar a nada nuevo en la enésima encerrona con el titular de la Sader, Víctor Villalobos, porque lo que es el “Prejidente”, Manuel López Obrador, nomás no los quiso recibir, es que por voz de los diferentes líderes del campo, como el de la Asociación Organismos Agrícolas del Sur de Sonora (Aoass), Álvaro Bours Cabrera, advirtieran que mañana podrían tomar la carretera de Cuatro Carriles. ¡Pácatelas!

Eso al ventilar que en el frustrado diálogo que sostuvieron con el de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), o Villalobos Arámbula, no salieron de donde mismo, en lo que respecta al conflicto del presente ciclo, y por el contrario les intentaron manejar algunos puntos para el próximo, lo que consideran por demás ilógico, como es el estar pensando en el futuro, cuando no han solucionado las problemáticas actuales.

Es por lo que Bours Cabrera apuntillara que: “Después de casi tres meses que empezamos con esta gestión, siempre hemos dicho como vamos avanzando, hemos ido y venido, reunión tras reunión y seguimos cómo empezamos, hasta peor, porque -ahora- se nos retiraron el apoyo de $200 pesos para trigo cristalino, el que compra la industria, el resto que se irá a pecuario o de importación no tiene precio ni destino aún”. ¡Zaz!

Casi por nada es que el presidente de la Unión de Créditos del Yaqui (Ucay), Luis Cruz Carrillo, señalara que: “Estamos preocupados, angustiados, con mucha desesperación, lo que se resolvió es que cada Estado decida de acuerdo a sus capacidades que hará en esa acción conjunta. Estamos platicando todos, el martes en común acuerdo con los 21 Estados, nos iremos a las carreteras”, por lo que así es que estaría “ardiendo Troya”.

Porque a partir de lo que adelantaran, el cierre de la rúa federal sería en el tramo Obregón-Navojoa, y de manera simultánea en todas las regiones que enfrentan ese lío de que la Federación no quiere respaldarlas, ante la caída del precio de los granos, para lo cual como a las 9:00 horas de la mañana proyectan salir desde la sede de la Sader, misma que tienen tomada, para reunirse en la caseta de Fundición y hacer un bloqueo. ¡Ups!

Aunado a que por otro lado también plantean la posibilidad de pelear su causa yéndose por la vía legal, como sería el proceder contra los funcionarios responsables, o más bien irresponsables de ese ramo, derivado de que no están cumpliendo con lo que marca la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, como es el brindar los apoyos necesarios cuando haya una contingencia de mercado, por ser algo que no están haciendo. ¡Palos!

No en balde es por lo que el representante de Aric- Tres Valles, Mario Pablos Domínguez, sentenciara que: “La problemática es general de todos los Estados productores, pero el Presidente está enterado y nada hace, el secretario de agricultura no hace nada por el sector primario, por eso daremos formalidad legal a este plantón y manifestación”, pero aclarando que no estar cerrados por si de aquí a mañana reciben una respuesta positiva.

Posible paro en “Prepas”…Para que vean como el llamado sexenio de la 4T tiene abiertos más frentes que ni la eternizada guerra de Rusia y Ucrania, ahí tienen la advertencia que lanzara el líder del Consejo Sindical y Social Permanente del Estado, Ramón Gastélum, sobre el paro nacional de labores que está programando para el próximo 22 de junio el Frente Nacional de Educación Media Superior. ¡Tómala!

En lo que es un movimiento que afectaría a Sonora, según lo adelantado por Gastélum Lerma, porque estarían participando en esa paralización planteles del Cobach, Conalep, Cecytes y Telebachilleratos, en caso de que antes de esa fecha fatal no se lleguen a acuerdos con las autoridades de esos sistemas educativos para la homologación de sueldos y promoción de plazas laborales, por ser las exigencias que están demandando.

Pues a decir del “Monchi” Gástelum, esa es la determinación a la que llegaron, en la cumbre a la que asistiera a la Ciudad de México a mediados de la semana pasada, al precisar que: “En este acuerdo decidimos iniciar una serie de acciones el día 22 de junio, habremos de hacer un paro nacional en los más de 5 mil planteles que tenemos en toda la República Mexicana y cerca de 120 mil maestros”. ¡De ese vuelo!

Al respecto aclaró que en el caso de las Preparatorias oficiales de Sonora, calculan que serían unos mil 600 trabajadores de 49 planteles los que estarían parando actividades, con todo y que se habla que algunas de ellas ya estarán en periodo vacacional, y es por lo que no tendrían el mismo impacto y efecto con esa protesta, y todo por no haber calculado muy bien los tiempos, aunque es algo que estaría por verse. ¡Vóitelas!

Toda vez que en base a la confesión que hiciera Ramón, es que no les está quedando otra opción, después de que por las buenas han ignorado sus peticiones, como lo exhibe el que con sus planteamientos tengan desde el primer trimestre del año, pero hasta ahora no han salido de las puras mesas de trabajo, y de viajes tras viajes a Guachilandia, pero sin que les resuelvan nada, y es por lo que estarían cerrando las aulas. ¡Así el dato!

Va en aumento rickettsia…Aunque sea de manera velada, pero el que ya estén alertando contra la letal enfermedad de la rickettsia, es un síntoma inequívoco de que se ha venido agravando, como lo refleja la mortífera cifra revelada por la subsecretaria de Salud del Estado, Gabriela Nucamendi, de que de los 47 casos confirmados en lo que va del año en la Entidad, 27 han muerto. ¡Así de delicado!

Razón por la cual es por lo que Nucamendi Cervantes hiciera hincapié en que: “Es importante que la gente acuda oportunamente a la atención médica cuando presente los síntomas para que logre recuperarse”, al reconocer que la prontitud a la hora de atenderse ese vital para aumentar las posibilidades de sobrevivir ante ese mal que es causado por la mordedura de las garrapatas, de las que generalmente son portadoras los perros.

En esos términos está el consejo y ¡S.O.S! que lanzara la funcionaria estatal, y no es para menos, por la alta letalidad que está presentando ese padecimiento, por a la fecha significar más del 50% de los que se han enfermado, lo que quiere decir que mueren más de la mitad, y para mayores señas está el que Sonora ya ocupaba el quinto lugar entre los Estados de la República mexicana en cuanto a incidencia. ¡A ese punto!

Es por eso que Gabriela remarcara que: “La comunidad necesita solicitar atención médica oportunamente y los signos son dolor de cabeza, fiebre, particularmente la fiebre y dolor articular”, aunado a que las familias deben desparasitar los canes y fumigar las casas para exterminar esos bichos chupa sangre, y así evitar el que contaminen a las víctimas mediante la mordedura, sobre todo en las viviendas que cuentan con piso de tierra.

En pocas palabras así está esa advertencia que están haciendo para prevenir en lugar de seguir lamentando, después de que los pacientes que han resultado positivos se han detectado en diferentes municipios, pero mayormente en Hermosillo, y entre lo que es la población económicamente activa, lo que denota que son los adultos los que han sido los más afectados, aun y cuando los niños son el sector más vulnerable. ¡Glúp!

Al fin atenderán lo mental…Al que por fin le pondrán una atención especial, es al incremento de los padecimientos mentales en el País, para lo cual por decreto acaban de crear la Comisión de Salud Mental y Adicciones, que vendrá a fusionar a la Comisión Nacional contra las Adicciones, el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, y los Servicios de Atención Psiquiátrica. ¡Ese es el plan!

Ya que la intención es la de que esa nueva figura sea la encargada de reintegrar, redefinir políticas, estrategias y programas enfocados a atender y prevenir las enfermedades que tienen que ver con lo mental, así como de las adicciones al alcohol, tabaco y otras sustancias nocivas para la salud de las personas, porque el objetivo es que ahora se les atienda en el llamado nivel primario. ¡Ni más ni menos!

Lo anterior derivado de que las estadísticas en ese ámbito ya caen en lo alarmante, porque los trastornos de ansiedad y depresión en México registraron un aumento del 25% durante el primer año de la pandemia de Covid 19, y del 35% en el segundo; y ya en el 2022 se dispararon al 40%; en tanto que los suicidios están igual de preocupantes, y es por lo que con esa nueva comisión buscan acciones a nivel de tiros de precisión.

Aunque para quien dude de lo anterior ahí están los datos reveladores de que en el 2021 había un registro de 3.6 millones de individuos con alguna problemática de salud en la mente; mientras que en el 2019 17.5 millones tenían una marcada adicción al cigarro; en tanto que 20 millones mostraban ser adictos a las bebidas ambarinas, que son de los principales detonantes de esas afectaciones, además de las drogas. ¡A ese grado!

Y para no ir muy lejos lo que es Sonora ocupaba el quinto lugar a nivel nacional en escapadas por la llamada “puerta falsa”, por lo que habrá que ver cómo le habrá de beneficiar ese nuevo esquema normativo federal al director de Salud Mental estatal, José Luis Garibaldi Zamora. ¿Qué no?

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook