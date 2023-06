Sin medias tintas

Que ya va de gane Ebrard

¿Cae directora del Cedart?

¡Amenazan a gobernantes!

Denuncian ataque en UVM

Por Martín Romo (El Verdugo)

Que ya va de gane Ebrard…Y a como se le escuchara al enlace del precandidato presidencial Marcelo Ebrard en Sonora, el diputado Alfredo Porras, en su comparecencia de ayer ante los periodistas de la Mesa Cancún, dejó entrever que Los Marcelistas ya están donde querían, es decir, con las condiciones dadas de “piso parejo” y equidad que determinaran el pasado domingo en la cumbre el Consejo Nacional de Morena.

Razón por la cual es que a Porras Domínguez ya se le viera con otro semblante más triunfalista, que el que exhibiera en su pasada exposición del mes de marzo, ante ese colectivo de comunicadores; y por el estilo se le vio muy mejorado en su salud al presidente y fundador del mismo, Carlos Rodríguez, “El Kaly” para los amigos, y es por lo que el primero se mostrara más confiado que nunca de que gane Ebrard Casaubón.

Tan es así que el también ex alcalde de La Paz, Baja California Sur, o Porras, adelantara que no cuentan con un Plan B, como se especula que podría ser que Marcelo Luis se postulara por el Partido Movimiento Ciudadano, en caso de no ser el triunfador, y para prueba está que en el arranque ya les sacara la delantera a las otras tres corcholatas, al ser el primero en renunciar a su cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Con todo y que su representante por estos lares reconociera que el principal desafío lo tienen al interior de su mismo instituto político morenista, como lo refleja “la cargada” que ya hay a favor de Claudia Sheinbaum por parte de los 23 gobernadores guindas, pero contrario a eso los “Gobers” de oposición apoyan a Ebrard, por verlo como el mejor perfil para gobernar, por lo que así estaría remando contra el aparato de Estado. ¡Palos!

Sin embargo manejan que contra el hándicap en contra que representa que el “Prejidente” Manuel López Obrador una y otra vez ya haya mandado el mensaje de que le va a Sheinbaum Pardo, le están apostando a las cadenas humanas de apoyos que ya se han estado formando, con la adhesión que están teniendo de los diferentes sectores de la sociedad, por considerarlo como el abanderado más preparado y capaz. ¡Qué tal!

Y una muestra de ello es que Alfredo ventilara que en el Estado sonorense Marcelo ya le saca 11 puntos de ventaja a su más cercano contrincante, con un porcentaje que ronda el 43% de las preferencias, en lo que es un puntaje que vaticinan que ya resulta inalcanzable, de aquí al 6 de septiembre, que es cuando habrá de definirse “al bueno”, en base a los resultados que arrojen las encuestas que harán para ese efecto. ¡Órale!

Para el caso es que pusiera como ejemplo que la Entidad representó un antes y un después en la promoción de Ebrard, a partir del evento que le organizaran semanas atrás en Villa Toscana, con una asistencia de unos de 8 mil partidarios, y sin acarreados ni tortas, de ahí que no se vieran los camiones escondidos como se acostumbra, para lo que fuera la presentación de su libro, y donde hasta rap bailara de lo contento que andaba.

No en balde es por lo que el político bajacaliforniano ponderara que ese acto multitudinario celebrado en Hermosillo se convirtió en un referente para el resto de los enlaces nacionales, por así de alta haber quedado la vara, para que de ahí ya no le bajaran, lo que “les inyectó” animo para alcanzar los resultados logrados hasta ahora, y es lo que asegura que tiene a Ebrard Casaubón a la cabeza en las preferencias. ¡De ese pelo!

Así que después que al comienzo hasta fueran obstaculizados por funcionarios estatales, a los que corrieron, según esto por eso “Marchelo” se identifica con los sonorenses, de ahí que ya hayan surgido algunos oportunistas que están saliendo a decir que son sus representantes, cuando los reales son Porras y Julio César Benavidez; así como Luis Núñez Noriega, en su calidad de asesor, y quien por cierto ayer lo acompañó.

Aun así dejaron en claro que no habrá ni venganza ni rencores, y muchos menos persecuciones, por ser un movimiento de altura, no de censura, y que es por lo que no descartarán, sino que más bien sumarán.

¿Cae directora del Cedart?…Ahora sí que como “por arte de magia” anuncian que será separada de su chamba la denunciada directora del Centro de Educación Artística (Cedart), Esperanza Frasquillo, después de que el lunes los alumnos se manifestaran en la Casa de la Cultura de la Capital, para acusarla de actos discriminatorios y malos tratos, así como actitudes homofóbicas, entre otros señalamientos. ¡Tómala!

Con lo que una vez más se confirmó que “tanto va el cántaro al agua”, hasta que finalmente cesarán de su pue$to a Frasquillo Félix, de acuerdo a lo que anticiparan desde el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de un boletín que emitieran la noche del mismo día de la protesta, en el que asientan que de inmediato atendieron la queja de los estudiantes, a pesar de que no era algo nuevo. ¡Ñácas!

Pues en base a lo ventilado por el director de Asuntos Académicos de la Subdirección General de Educación de Investigación Artísticas (Sgeia), Luis Manuel Montes, se suspendería de su función a la exhibida, con el fin de continuar con las investigaciones que iniciaran desde que tuvieron conocimiento de dichas inconformidades, pero sin aclararse si la suspensión sería de forma defintiva, que es lo que estaría por verse.

No obstante es algo que muy seguramente que deberá quedar precisado en el marco de la reunión a la que está convocando Montes a la comunidad estudiantil afectada, y en la que esperan que “no agarre monte”, en cuanto a la petición de destitución que están demandando de la ex docente, y ahora directiva, por la manera que “se pasara de tustes”, al incurrir en abusos que llegaron al punto de las agresiones físicas. ¡Eso dicen!

O séase que con todo y ese efecto que tuviera esa rebelión del estudiantado del Cedart, pero es un lío que todavía está en veremos, y uno más que “se le saliera de las manos” al secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, quien sólo se limitó a declarar que: “Vamos a estar muy pendientes de que se resuelva de una manera aceptable para quienes se están sintiendo limitados o rechazados”. ¿Qué no?

¡Amenazan a gobernantes!…Para que vean hasta donde ya está llegando el crimen organizado, que con todo y el “poder” que tiene el Estado, pero ahora están haciendo recular a la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero; así como a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda; y el ex gobernador y hoy senador, Jaime Bonilla Valdez, al ser amenazados por un un grupo delincuencial. ¡Zaz!

A ese extremo los están replegando, al aflorar que por cuestiones de seguridad, lo que es Caballero Ramírez optó por refugiarse en el Cuartel Militar del 28 Batallón de Infantería, a donde se mudó, como ayer lo reveló el mismísmo “Presi” de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, después de que junto con Marina y Bonilla fueran objeto de amagos al mismo tiempo, y en los mismos términos, por parte de los criminales.

Al señalar que: “Sí ha recibido amenazas y se decidió protegerla, se habló con ella, se llegó a ese acuerdo de ayudarla, protegerla, vamos a seguir haciéndolo. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas, siempre tomando en cuenta su opinión. Fue una amenaza para la Gobernadora, para la presidenta municipal y para el senador Bonilla, y no se tienen muchos elementos, pero es mejor prevenir que lamentar”. ¡De ese vuelo!

Casi por nada es que hiciera público que a Montserrat desde hace 15 días le brindan protección para tenerla blindada y a buen recaudo, por aquello de lo que pudiera pasar, pero sin darse a conocer el motivo de esa amenza en serie, ni de parte de quién, por lo que si eso les pasa a los que son gobernantes de primer nivel, “pos” el sentir es de que sí qué les pueda esperar a los simples ciudadanos comunes y corrientes. ¡Vóitelas!

En esos términos están poniendo en jaque a esas cabezas del gobierno, y no es para menos, después de que el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, acaba de destapar que ya le decomisaron 12 lanzacohetes al “Narco”, de los cuales cinco eran del CJNG; cuatro del Cártel del Pacífico; uno del Cártel del Golfo; uno más a Guerreros Unidos y otro al llamado Nuevo Cártel de Juárez. ¡Glúp!

Denuncian ataque en UVM…Y al estilo de lo que ha ocurrido en los planteles escolares de los Estados Unidos, resulta y resalta que reportan que la Secretaría de Seguridad Pública estatal atendió una denuncia de una posible agresión armada en el interior de la Universidad del Valle de México (UVM), pero al parecer finalmente se frustró, por lo que dizque las clases continuaron con “normalidad”. ¡Ajá!

En lo que dan cuenta que no se trató de una alerta “volada”, como lo demuestra el que a través de la cuenta de Twitter @SonoraSeguridad señalaran que hubo un reporte ciudadano, por un supuesto ataque con arma de fuego contra una alumna de esa institución de educación privada, ubicada en la salida Norte de Hermosillo, por lo que activaron el Sistema Salva y enviaron varias unidades policíacas al mencionado plantel. ¡Ups!

Aunque por encima de lo grave que estuviera esa emergencia, hacen saber que llegado el momento no se dieron mayores detalles sobre ese hecho, bajo el argumento de que las autoridades de todos los niveles, tanto educativas, como policiales, se abocaron a dialogar con la potencial víctima no identificada, con la finalidad de darle el correspondiente seguimiento a ese supuesto intento de atentado. ¡De ese tamaño!

Más menos así estuvo ese suceso que manejaran con mucho hermetismo, y que debe de ser una alerta para el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Rodolfo Basurto Álvarez, para que se refuercen las medidas de prevención en esos centros escolares, si se parte de que hasta en las de Preparatorias ya se han detectado armas “hechizas” entre los preparatorianos, y ya no se diga de las llamadas “blancas”. ¡Así el dato!

Aunado a que no debe de dejarse de lado, que lo ocurrido en la UVM debería de ser visto como un aviso, a fin de que apliquen la prevención del caso, para que después no vaya a suceder una desgracia, derivado de que esa intentona que se hizo pública pudo haber terminado en lo “píor”, por ser lo menos que se comentó al respecto, eso independientemente de que “no soltaran prenda”. ¡A ese grado la intriga!

