Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

Previenen a Marcelistas…Y para aquellos que ahora se creen dueños de la plaza marcelista en Sonora, o que se la dan de ser representantes del precandidato presidencial morenista, Marcelo Ebrard, el que ayer dejó en claro que es quien inició la chamba de promoción en la región, es el empresario Julio César Benavidez Serrano, con todo y que se definió no como un político, sino más bien como un activista social.

En esos términos estuvo la revelación que ayer hiciera Benavidez Serrano, en su comparecencia ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún, de la que es “Presi” y fundador, Carlos Rodríguez, “El Kaly”, un día después de que también estuviera en ese mismo foro periodístico el diputado, Alfredo Porras, con quien ha hecho equipo en su función de Enlace de Ebrard Casaubón, para conseguir el avance logrado. ¡De ese pelo!

Sin embargo Julio César precisa que él no le entró a promover la figura de Marcelo por ningún otro interés que no fuera el de la amistad y el lazo familiar que hay con su familia, por ser amigo de su hermano Alberto, con quien estuvo en la escuela, y es quien lo animó para que “les echará la mano” aceptando ese reto, después de que en ese tiempo y momento nadie aceptaba el ir contra corriente, o la “línea” del sistema de la 4T. ¡Zaz!

Es por lo que confesó que al principio le batalló, y hasta pensó en “tirar la toalla”, pero de eso ya va para casi dos años de tocar puertas, y de contra viento y marea convencer y acarrearle adeptos, lo que hoy en día los ha llevado a posicionar a Ebrard en el primer lugar de las preferencias en el Estado, con una ventaja de 11 puntos sobre su más cercano competidor; en tanto que en el País anda por el estilo en aceptación. ¡Mínimo!

No obstante aceptó y “apechugó” que no ha sido fácil llegar hasta la posición en la que están, como es en la de tener reales posibilidades de triunfar en el proceso interno de Morena del 6 de septiembre, de cara a la elección del 2024, con todo y que se diga que la preca oficial es Claudia Sheinbaum, pero reconociendo que ha sido posible por la mancuerna que ha hecho con Porras Domínguez, para sumar en lugar de restar.

Al Benavidez reconocer que cuando ya tomó forma la precandidatura del hoy ex secretario de Relaciones Exteriores, “lo jalaron” a la Ciudad de México para nombrar algunos enlaces, entre los que también está el fantasmal senador, Arturo Bours Griffith, lo que interpretó como una estrategia con la que recibiría ayuda, aunque ya después hay quienes “se han colado” y se creen merecedores, como un Jesús Acuña Méndez.

Aun así en su calidad de coordinador expresó tener un reconocimiento por Alfredo, e igualmente hacia el doctor en Economía, Luis Núñez Noriega, quien se ha convertido en el asesor de cabecera, eso al resaltar que cuando se dieron esa designación, contrario a lo que esperaba lo empezaron a ver como “una piedra en el zapato”, por no es un promotor de presídiums y manteles, sino de los que busca el contacto con la gente.

Prueba de ello es que ponderara que en la promotoría política que ha venido realizando, ha encontrado un medio para ayudar a los ciudadanos mediante diferentes programas, y para el caso puso dos ejemplos, como el que ha impulsado jornadas de fumigaciones contra la ricketssia en las colonias; como también un plan de repartición de alimentos, como frutas y verduras que le han donado los amigos agricultores que tiene. ¡Órale!

Con todo y que destacara que con el evento de Villa Toscana que le organizaran en Hermosillo al abanderado de Los Marcelistas, para la presentación de su libro, y el que tuvieron que cerrar porque ya no cabían los miles de asistentes, hubo un antes y un después, tan es así que hasta les abrieron las puertas del Gobierno estatal, en una relación de respeto; e igual narró que ha hecho clic con el alcalde, Antonio Astiazarán.

Levantan castigo al INE…La que sí que no tuvo su cachito de gloria, sino más bien sus más de dos horas, es la presidenta del INE, Guadalupe Taddei y sus consejeros, con la inédita encerrona que acaban de sostener con el “Prejidente”, Manuel López Obrador, el primero del presente sexenio guinda, al trascender que se dio en los mejores términos, contrario al pleito que se traía con los que se fueron. ¡De ese vuelo!

Porque en base a lo aflorado de ese acercamiento entre la sonorense que preside el Instituto Nacional Electoral (INE) y López Obrador, entre otras cosas acordaron un respeto a la autonomía de esa institución y a la investidura presidencial, así como la no intromisión en los comicios presidenciales del próximo año, y sobre todo que no haya recortes presupuestales en ese ámbito, a fin de garantizar su operatividad. ¡Qué tal!

No en balde es por lo que Andrés Manuel ventilara que se trató de una buena conversación, la cual tuvo lugar en Palacio Nacional, bajo la visión de que signfica una “nueva etapa” con los integrantes del consejo del INE, para que actúen con absoluta independencia, al asegurar que su gobierno no se atrevería a recomendarles nada, ni a muchos menos “darles línea”, como sostuviera que antes se hacía desde Los Pinos. ¡Tómala!

En tanto que Taddei Zavala a su salida de ese encuentro, más no encontronazo, señaló que: “Es una reunión altamente productiva, se pide respeto, se da respeto, el respeto es de ambas partes. Creo que hay que construir esa parte juntos”; abundando que debe ser: “Hacia la autonomía y hacia la investidura presidencial. Ambas partes tienen que generar ésta y así fue expresado por todos los consejeros”. ¡Ni más ni menos!

Pero por si eso fuera poco la bien posicionada de Guadalupe adelantó que en los próximos días habría más reuniones con la Federación, pero ya en mesas de trabajo con respecto a temas como seguridad en los procesos electorales y con la Secretaría de Bienestar para el buen manejo de los programas sociales, así como con otras dependencias, a fin de que la parte oficialista conozca los límites en lo electoral para operar. ¿Será?

Ejecutan a ootro policía…Vaya que las que impunemente han seguido siendo blanco del hampa son las corporaciones policíacas, y para evidencia está el que ahora ayer por la mañana en Huatabampo asesinaran al agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Octavio Ayala Lugo, al ser atacado a balazos cuando salía de su casa con destino a la base operativa donde trabajaba. ¡Así la emboscada!

Así estuvo ese nuevo fatídico atentado contra un elemento policial, en esta ocasión perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), de la que ahora es titular Gustavo Salas Chávez, luego de que alrededor de las 8:30 horas de la mañana en la colonia 14 de Enero, fuera rafagueado el vehículo que conducía, un Chevrolet, Silverado, tipo pick up 2500, de color dorado, quedando su cuerpo abordo. ¡Glúp!

O séase que es un policía más que matan en lo que va del año, y en la total impunidad, porque hasta hoy no han esclarecido ninguno, por lo que habrá que ver si Gustavo Rómulo empieza a hacer la diferencia en ese sentido, como es haciéndoles justicia al resolverlos, de ahí que anticiparan que ya trabajan en diferentes líneas de investigación, incluida la del crimen organizado, y los operativos donde tuvo participación la víctima.

Por ser más que evidente que a Octavio también “lo cazaron”, al igual que a los anteriores, como lo exhibe el que lo interceptaran sujetos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones en la calle Matamoros, entre Jesús García y Eucalipto, ubicadas en las cercanías de su domicilio, donde quedó sin vida. ¡Vóitelas!

Y por cierto que ha vuelto a resurgir la violencia, como lo refleja que el pasado sábado el coordinador general de Derechos Indígenas del INPI, Hugo Aguilar, quedara en medio de una balacera en la comunidad de Pótam, cuando se reunía con las autoridades yaquis, por lo que a ese punto está ya la inseguridad por esos rumbos; y también en Santa Ana se registró un letal enfrentamiento con los sicarios de la “maña”, o mafias. ¡Palos!

No “opera” comisionado…Ahora sí que para más que el recién nombrado encargado de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, una tal Javier Ignacio Díaz Ballesteros, los que le han seguido poniendo la muestra son los diferentes colectivos de ese rubro, como el de Buscadoras por la Paz, que encabeza, Cecilia Delgado, al anunciar una jornada de muestras genéticas en familias de desaparecidos. ¡Así la exhibida!

Pues Delgado Grijalva y compañía son las que están convocando a lo que sería la primera cruzada de ese tipo, que llevará a cabo la Comisión Nacional de Búsqueda en Hermosillo, Guaymas y Obregón, cuando por lógica se supondría que es algo que debería hacer Díaz Ballesteros, cuando menos para que se de a conocer él, por ser un perfil poco identificado, aunado a que hasta ahora no se le ha visto nada de trabajo. ¡A ese grado!

Y más porque Cecilia dijera que: “Nunca me había tocado que la Comisión Nacional de Búsqueda hiciera algo así en Sonora, en otros Estados sí lo ha hecho, entonces, me da mucho gusto porque tal vez se acabe un poco la crisis forense que tenemos, sabemos que no es suficiente porque tenemos que hacer más cosas, pero, sí, es una buena iniciativa”, por lo que de esa importancia es dicha campaña que se habían tardado en hacer.

Con ese fin es que la promotora de ese colectivo informara y orientara a los interesados, de que en la Capital hermosillense esas tomas de sangre serán el 17 y 18 de junio en el Centro de Usos Múltiples (CUM); mientras que en el puerto guaymense tendrán lugar el 21 y 22 del mismo mes en el Gimnasio Municipal; en tanto que en Cajeme se realizarán esos mismos días en el Centro de Usos Múltiples Yaqui Fórum. ¿Cómo ven?

Más menos así estará ese procedimiento que es gratuito, y al que se espera que acudan, porque al no tenerse las pruebas de ADN es imposible reconocer a los familiares que son encontrados muertos, y es por lo que se recomienda que al menos se presenten dos parientes directos, con una identificación oficial de la persona donante, así como fotografías, datos personales y señas particulares del desaparecido. ¡De ese tamaño!

