Sin medias tintas

¡Punto malo pa´ Rectora!

Provoca temor ejecución

Deja el barco Secretario

Va ahorrar agua Alcalde

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Punto malo pa´ Rectora!…Y la que ha seguido sin hacer la tarea previa, es la rectora de la Universidad de Sonora (Unison), la por algo tan cuestionada de María Rita Plancarte Martínez, como lo comprueba que en el presente proceso de admisión 2023-2024 hayan resurgido las protestas de los aspirantes a ingresar que quedaron fuera, y sin que tuvieran un Plan B para hacerles frente y ofrecerles una respuesta.

O séase que así “agarraron de nuevo detrás de la puerta” a la tachada de lenta de María Rita, a pesar de que en la jornada de inscripción anterior sucediera lo mismo, lo que evidencia que nomás no aprendió la lección, y es que en esta ocasión se registraron 21 mil solicitantes, y sólo abrieron cupo para 8 mil 750 potenciales nuevos alumnos, lo que no equivale ni a la mitad, lo que significa que dejaron fuera a un 58.3%. ¡De ese pelo!

Casi por nada es que estudiantes de colectivos y movimientos estudiantiles, junto con docentes, “se levantaran en armas” para demandar la apertura de más espacios, para que les otorguen un lugar a los jóvenes que fueron rechazados, como lo hicieran un Albatros Parra y Eduardo Granillo, del colectivo estudiantil Tecolote, y de la organización La Voz, respectivamente; así como el dirigente del Staus, Juan Díaz. ¡Ni más ni menos!

Es por lo que Plancarte Martínez sobre la marcha esté reaccionando ante esas presiones, al anunciar que abrirán más lugares para el próximo ciclo escolar que inicia en agosto, que serían alrededor 1,250, para cerrar la cifra en unos 10 mil, a diferencia del año pasado, cuando solamente hubo una ampliación de 300, entre los que buscaron una oportunidad de ingreso por su promedio, o el resultado en el examen del Ceneval. ¡Zaz!

En pocas palabras así está el enésimo tache para María, por la exhibida que “le pegaran”, y para seña está la recriminación que le hiciera el líder del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), o Díaz Hilton, de que son miles a los que rechazan anualmente, y todo por no hacer los ajustes necesarios para elevar el número de aceptados, como consecuencia de que continúa “en su burbuja”. ¡Palos!

No en balde es que les hiciera un llamado redoblar esfuerzos, o para que realmente se pongan a chambear en ese sentido, en aras de atender esa problemática, como sería por ejemplo accediendo a asignaciones que no están siendo aprovechadas; a la par de activar a maestros que están sin programación, que serían algunas formas para en parte atender ese déficit que se ha ido agravando. ¡De ese tamaño!

Y es que con la situación económica que impera hoy en día, ya cada vez son menos los que pueden tener acceso a la educación superior privada, o particular, y es por lo que las mayorías ven en el Alma Mater la mejor opción entre las instituciones públicas, por ser la menos “píor”, pero es más que evidente que no se están preparando para ese escenario, y es por eso de esas consecuencias que ya están haciendo crisis. ¡Glúp!

Porque se entiende que la Unison no va tener la capacidad para darle cabida a la totalidad de los que pretendan entrar, pero mínimo deben socializar esa situación mediante una campaña de orientación, con lo que es obvio que les ha fallado la promoción y Comunicación, que es un área en la que está el burocrático de Luis Mendoza Arreola; aunado a que Plancarte ha sido más reactiva que preventiva. ¡Esa es la verdad!

Provoca temor ejecución…El que sí que podría tener un mar de fondo, es el asesinato en Huatabampo del elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Octavio Ayala, por ser quien apoyaba a las Madres Buscadoras de Sonora en sus rastreos brindándoles seguridad, tan es así que apenas el pasado domingo las había acompañada en esa misma ciudad, y tres días después lo mataron. ¡Vóitelas!

Eso a partir de lo revelado por la representante de ese colectivo, Cecilia Flores, de que en esa dominguera búsqueda habían sido atacadas a balazos, luego de qué al atender una llamada anónima, y acudir a un sector de la colonia Unión, donde les reportaban que había fosas clandestinas, en realidad llegaron a lo que era una “casa de seguridad”, donde tenían a varias personas secuestradas, y es por eso que las agredieron. ¡Tómala!

De ahí que Flores Armenta narrara que al escuchar las detonaciones se lanzaron de la caja del pick up policíaco para protegerse de las balas, mientras que los agentes repelieron la agresión, “reventando” la guarida de los delincuentes, pero sin que se hiciera público ese acontecimiento y riesgo en el que estuvieran, porque lo que es la Procuraduría de Justicia estatal no emitió ninguna información oficial. ¡Así el hermetismo!

Sin embargo y a raíz de la ejecución de Ayala Lugo, cuando salía de su casa en el barrio 14 de Enero, es que Cecilia Patricia esta sacando a flote ese suceso, por el temor que tienen, y más por ser un sonado homicidio que ya están relacionando con el crimen organizado, y es por lo que están exigiendo su esclarecimiento, por como ahora sí que los “cohetazos” ya “les llegaron a los aparejos”, al casi casi pasarles rozando. ¡Ñácas!

Razón por la cual es que Flores expresara que: “Las madres están aterrorizadas y no quieren salir a búsqueda. Están renunciando a buscar a sus desaparecidos ante tales situaciones que estamos pasando”, y es por lo que piden investigar ese hecho violento y castigar a los culpables; aunado que no descartan que les hubieran “puesto un cuatro”, por con ese “pitazo” ahora sí que haberlas “mandado al matadero”. ¡De ese vuelo!

Deja el barco Secretario…Quien se convirtió en el primero en “abandonar el barco” a nivel estatal, al dejar el Gobierno del Estado, según esto para sumarse a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, es el ahora ex titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, en lo que es una “renuncia” a la que le han dado muchas lecturas. ¡Así la impresión!

Ya que por un lado se habla de que el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, podría estar moviendo sus piezas para apoyar a la “mecha corta” de Sheinbaum Pardo, por como aflorara que le reclamara el pasado domingo en la reunión del Consejo Político Nacional de Morena; pero por otro se estila que están aprovechando esa coyuntura política para despedir a Aguilar Castillo por sus nulos resultados en la Sidur.

Aunque cualquiera que sea el caso, lo único cierto es que Heriberto desde hoy ya no es parte del Mesón del Duracismo, y tal huele a que más bien fue corrido, que tiempo atrás ya se la había sentenciado el mismo Durazo Montaño, si no mejoraba en los tiempos de entrega de las obras, de ahí que tras su salida ya ventilara que se integrará como diputado al Congreso de la Unión, desde donde desarrollará ambas funciones. ¡Ajá!

En esos términos es que Aguilar está saliendo, y no precisamente con un antecedente de haber sido muy eficiente en ese puesto, sino por el contrario con una serie de cuestionamiento que una y otra vez pusieron en entredicho su capacidad, la cual por lo que se le vio, no creen que sea mucha, por lo que de ser verídico que se sumará a la hoy ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, está en duda el que tanto le vaya abonar. ¡Ups!

Lo anterior a partir de que quedara demostrado, que el citado ex funcionario y político originario de Guaymas, es un perfil de lo más gris, por esa ser la percepción que en esta ocasión generara su actuación, con todo y que tampoco tiene fama de ser “una lumbrera” ni nada que se le parezca, pero aun así quedan interrogantes en torno a su debut y despedida, por todavía no llegarse ni a la mitad del actual sexenio. ¡Pácatelas!

Va ahorrar agua Alcalde…Vaya que el que le está invirtiendo al ahorro del agua, es el presidente municipal, Antonio Astiazarán, al confirmar que realizarán la segunda entrega de tinacos y regaderas para eficientar el uso del vital líquido, a fin de que las familias de Hermosillo minimicen en lo más posible el consumo durante la temporada de verano, y más por las olas de calor extras que ya se están presentando.

Para el caso es que Astiazarán Gutiérrez manejara que son mil 500 familias las que se verán beneficiadas con ambos productos, para que optimicen el uso del agüita a causa de las altas temperaturas, en lo que es un programa que ya no será exclusivo para el sector Norte, como ocurrió en el 2022, sino que ahora estará dirigido a toda la ciudad, por lo que serán más los que podrán aprovechar. ¡Así el dato!

Así que ante el impacto positivo que tendrá esa cruzada para que les rinda más ese elemento acuático, es por lo que “El Toño” Astiazarán ponderara que: “Se estima que alrededor de un 30% se pudiera obtener de ahorro precisamente con este tipo de regaderas que son eficientes, entonces el paquete es completo, es un tinaco, es la instalación con todo lo que implica la tubería para poderlo instalar”. ¡Qué tal!

En lo que es una convocatoria que ya vencerá ¡Hoy!, ¡hoy!, ¡hoy!, como dijera el “Presichente” Fox, por lo que los interesados tienen hasta este día para acudir a apuntarse como prospectos a cualquier módulo de Agua de Hermosillo, de lunes a viernes, de 8:00 a 3:30 horas, llevando copias del INE y de recibo de agua; así como una carta con nombre, teléfono y dirección; además del documento de pago del impuesto Predial.

Con todo y que se supone que los seleccionados se determinarán en base a algún estudio socioeconómico, para respaldar a los que estén en una condición más vulnerable, por ser muchos los que cumplen con esos requisitos que piden, a no ser y que opten por designar a los afortunados con ese respaldo por medio de una tómbola, tal como lo hacen los del partido de Morena para nominar a sus candidatos. ¿Será?

Correo electrónico: [email protected]

