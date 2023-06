Sin medias tintas

¡¡Es un “Pato” confiado!!

¿“Apagones” por calor?

Ya hay un plan acuático

Sale a escena la del ISEA

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡¡Es un “Pato” confiado!!…Con todo y que el diputado Ernesto De Lucas Hopkins sea una “Pato” ya “muy jugado”, por ser el apodo con el que se le conoce, pero ciertamente que ayer se le escuchó muy confiado en su comparecencia ante los periodistas de la Mesa Cancún, tocante a la labor que ahora lleva a cabo en el Partido Movimiento Ciudadano (MC), después de que hace poco renunciara al PRI. ¡Órale!

Toda vez que De Lucas Hopkins cree que no le van hacer lo mismo que le sucedió en el pasado proceso electoral a la hoy secretaria de Seguridad estatal, María Dolores del Río, cuando llegada la hora de la definición de las candidaturas la hicieron a un lado, después de que le había chambeado como dirigente estatal, por ser a Ricardo Bours al que se asegura que “le vendieron” la postulación a la gubernatura.

Sin embargo, y a pesar de esos antecedentes que hay, y de la fama de mercenario político que tiene el dueño de MC, como es Dante Delgado, lo que es el ex jerarca del priísmo sonorense confirmó que va derecho y no se quita en busca de la nominación al Senado en la próxima elección, que es en lo que confesó que está enfocado, y más después de que en un reciente evento viniera a “destaparlo” un enviado del CEN emecista.

A ese grado ahora Ernesto está defendiendo la causa de ese instituto político tildado de oportunista, y de ser una franquicia que se vende al mejor postor, al estilo del Partido Verde y el del Trabajo (PT), al afirmar que ahí se hacen las cosas diferentes, empezando porque promueven el empoderamiento ciudadano, al ventilar que la mitad de los candidatos son emanados de la ciudadanía, por lo que no están contaminados. ¿Será?

O séase que con esa bandera anda quien ahora sí que es un “Pato” a la naranja, como es el color de esa creciente organización política, y a quien obviamente que también le cuestionaron los motivos de su abrupta salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el que iniciara su carrera política. ¡De ese pelo!

Al respecto hizo referencia a una entrevista que días atrás le hiciera el colega y amigo, Luis Alberto Medina, en la que en un momento dado expresó: ¡Ching..n a su madre!, al referirse a lo que fuera el proceso interno que en parte le tocó encabezar para elegir a quien sería su relevo en la dirigencia, por como lo manipulara el CEN tricolor, al aclarar que más bien debió decir: ¡Váyanse a la chingada!, a la hora de dejar el liderazgo.

Para el caso es que precisara que dicha “echada” no era contra los priístas, como tampoco para los dirigentes estatales, sino en especial para el representante del ex invencible en el País, Alejandro “El Alito” Moreno Cárdenas, por como a operado en las Entidades para continuar en el “hueso”, y es con lo que ya no estuvo de acuerdo, por lo que optó por “levantar el vuelo” y buscarle por otro lado, como hoy en día lo está haciendo.

Cabe aclarar que el político originario de Magdalena igual tuvo una mención especial para la ex gobernadora, Claudia Pavlovich, al sacar a la luz pública que es quien lo invitó a participar en su campaña, y que junto con pegado tuvo que correrle la cortesía a los promotores de la misma, como es el también ex gobernador, Manlio Fabio Beltrones; y el empresario Ricardo Mazón, en aras de que terminaran de “echarle la bendición”. ¡Zaz!

No obstante lo que es hoy ponderó que “ya es harina de otro costal” polaco, tan es así que adelantó que estaría por dejar la diputación que ostenta para que la asuma su suplente, en una acción de congruencia, pero sin dar fecha para ello, como tampoco mayores detalles, pero por ahí anticipó que podría venir “la pichada”, de quien también sueña con algún día ser contendiente a la gubernatura. ¡Esa es su pretensión!!

¿“Apagones” por calor?…El que sí que no anda tan errado es el encargado de despacho de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Armando Castañeda, al reunirse con los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para prevenir una posible sobredemanda de energía eléctrica durante la actual tercera ola de calor que se registra en Sonora y México, la cual ya está haciendo que algunos Estados estén “ardiendo”.

Es por eso del acierto de Castañeda Sánchez, quien sostuvo un encuentro con Hugo Martínez Lendechy, el gerente de distribución de la CFE en la región Noroeste, para establecer estrategias y hacerle frente a un probable consumo excesivo de electricidad, derivado de las altas temperaturas que se han presentado y que se pronostica que el venidero domingo podrían alcanzar los ¡50 grados centígrados! en Hermosillo. ¡Tómala!

Y para quien dude de lo anterior para prueba está que Obregón ya rompió un récord histórico de calorón ¡con 49 grados!, porque la máxima que se había registrado desde que se tienen mediciones en ese municipio era de 47 grados, el pasado 17 de julio de 2021, por lo que sí que está iniciando con ganas el verano que ayer empezara, al aplicar la famosa expresión de que: ¡Están tirando con lumbre! ¡Mínimo!

Casi por nada es que la coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, Alejandra Méndez Girón, ya señalara que: “la onda de calor actual es atípica, debido a que es demasiado agresiva y prolongada”; con lo que ya está provocando “apagones” en diferentes regiones de la Nación, y es por lo que hasta el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) ya emitió una alerta en el sistema eléctrico. ¡De ese vuelo!

Así que ese ¡S.O.S! que ya lanzaran hace más relevante la prevención que están fomentando Castañeda y Martínez, para evitar que aquí ocurran esos “cortes de luz”; porque lo que es en Tamaulipas ya llegaron al punto de suspender las clases en más de 500 escuelas y las llevan en línea, después de que un alumno de 12 años sufriera un “golpe de calor” y está grave, a raíz de que han llegado hasta los ¡47 grados! ¡Palos!

Ya hay un plan acuático…Y como con la llegada de los calores lo que más se consume es agua, es que el Presidente Muncipal Antonio Astiazarán ya ayer anunciara el Programa Verano 2023, que para nada contempla tandeos, sino que por el contrario con las mejoras que han hecho las condiciones están dadas para garantizar el abasto y ofrecerle un mejor servicio de suministro a los hermosillenses. ¡Así el dato!

Porque según lo expuesto por Astiazarán Gutiérrez, no sólo cuentan con el doble de almacenaje del vital líquido en la presa El Molinito, con 27 millones de metros cúbicos, así como una infraestructura de medición y distribución más eficiente, sino que a la vez destacó que en el segundo semestre del 2022 y parte del 2023 han realizado mejoras en el bombeo, extracción y sectorización de pozos, por lo que ya están preparados.

No en balde es por lo que “El Toño” Astiazarán resaltara que con una inversión de $197 millones de pesos han trabajado y llevarán a cabo diversas obras durante el presente periodo, en aras de asegurar que en la época en la que hay una mayor demanda de ese elemento acuático, no deje de salir en las llaves de las casas, por ahora sí que el agua no sólo ser vida, como se dice, sino también salud para la ciudadanía. ¿Qué no?

Pues así está la respuesta del “Presimun” aliancista en ese ámbito, que es clave para el funcionamiento de cualquier municipalidad, y más cuando se trata de la Ciudad del Sol, de ahí que represente un reto, con todo y que el operativo en ese sentido es el director de Agua de Hermosillo (Aguah), Renato Ulloa Valdez, aunque para empezar ya han disminuido de 72 horas a menos de 24 horas el tiempo para atender los reportes.

Aunado a que Renato reveló otro buen dato, como es el de que durante este año proyectan concretar la instalación de 40 mil medidores, a diferencia de los 12 mil colocados en el 2022; además de que continuarán con la detección de fugas no visibles y suspensión de tomas clandestinas, con lo que podido recuperar 120 litros por segundo en la red, para beneficio de más de diez mil usuarios, y puros de esos puntos buenos.

Sale a escena la del ISEA…La que dio señales de vida es la tan llevada y traída titular del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA), una tal María Engracia Carrazco Valenzuela, luego de que junto a otro por el estilo, como es Aarón Grageda, el de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), saliera a escena para dar a conocer que abrirán una unidad del sistema de Preparatoria abierta en Santa Ana. ¡Ñácas!

Ya que lo que es a María Engracia “la han traído Lázara” los del sindicato del ISEA, por el supuesto trato déspota y prepotente con el que se conduce entre los empleados, a lo que se le suma el incumplimiento de una serie de derechos sindicales, y es lo que una y otra vez “le han echado en cara” con varias manifestaciones que ya le han hecho en diferentes ciudades del Estado, entre ellas la Capital, pero sin que pase nada.

Si se toma en cuenta que lo que es hasta ahora pareciera que Carrazco Valenzuela tuviera embolia, porque simplemente “no los ve, ni los oye”, por lo que a ese extremo ha llegado su soberbia, pero muy seguramente que con la protección de sus jefes, entre ellos Grageda Bustamante, como para que hasta el momento le estén dando un alo de intocable, pasando por alto que cuando el río suena, es porque algo más que agua lleva.

Con todo y que a la señalada del ISEA no la perciban con el perfil más apto para estar en ese encargo, al menos en lo que se refiere a su apariencia y presencia, por no registrar bien a cuadro, a lo que se le agrega el que “tiene cara de pocos amigos”, como lo refleja el que desde su arribo ande con todo mundo “punteada”, y es por eso que es de los taches que ha habido en el sector educativo. ¡De ese tamaño!

Más menos así ha estado la mala selección de esos funcionarios menores, y para seña está que la que era la directora del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Sonora (Cecytes), Gracia Alicia Anduro Grijalva, ya saliera entre investigaciones por presuntos actos de corrupción en el proceso de adquisición de libros, al igual que media docena de sus colaboradores, por lo que así han estado esos taches. ¡Pácatelas!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook