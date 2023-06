Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

Previene Alcalde del calor…La que ha causado mucha expectación y temor es la ola atípica de calor que se registra en Sonora y algunos Estados, con temperaturas que ya han “rayado” en los casi 50 grados centígrados, como las que se pronostican para Hermosillo el presente fin de semana, y es por lo que el Presidente Municipal Antonio Astiazarán ya instalara un Comité de Emergencias. ¡De ese pelo!

Porque de acuerdo a lo adelantado por Astiazarán Gutiérrez, la intención es la de atender los reportes relacionados con ese calorón extremo que se vaticina para mañana sábado y el domingo, y es por lo que conformara un frente de reacción y acción en el que están la Unidad Municipal de Protección Civil, la Policía hermosillense, el DIF y la Secretaría del Ayuntamiento, entre otras dependencias. ¡Vóitelas!

Para el caso “El Toño” Astiazarán anunció que ya están habilitados como albergues los centros hábitat de la ciudad y la Casa Galilea, para proteger de esas ardientes inclemencias del tiempo a las personas en situación de calle, así como a las familias vulnerables que sobreviven en las invasiones hasta sin energía eléctrica, y en jacales con techos de lonas de hule a las que tienen que rociarlas con agua para que no se calienten tanto.

Casi por nada es que el “Presimun” aliancista que en todo está manifestara que: “Hagamos ese llamado a la población a que se cuide, sobre todo, en lo que es sábado y domingo de 12:00 a 5:00 de la tarde que esperamos temperaturas casi de 50 grados, incluso, la sensación térmica será un poquito más”, que es por lo que los llamados de auxilio por ese motivo se estarán atendiendo en la línea de emergencia del 911.

En tanto que el de Protección Civil local, Sergio Orlando Flores, precisó que en los albergues brindarán alimentos y contarán con áreas refrigeradas para descansar, a la par de que hiciera la recomendación de que si alguien llegara a sentirse inseguro por ese ambiente caluroso, no debe dudar en llamar para recibir ayuda, por aquello del riesgo que hay de sufrir un “golpe de calor” por la descompensación que sufre el cuerpo. ¡Ouch!

Por lo que a ese grado ya están previniendo las autoridades municipales encabezadas por Francisco Antonio, como lo exhibe el que ya sostuvieran la primera reunión para ver cómo le harán para coordinarse, e implementar ese operativo que sí que estará muy cálido, y no sólo por el buen trato que le darán a quienes acudan a resguardarse como parte de esa estrategia, que sí que está de reconocerse. ¡Ni más ni menos!

Con todo y que el encargado de despacho de Unidad Estatal de Protección Civil, Armando Castañeda, ya mandara a decir que debe imperar la tranquilidad, dizque porque a pesar de esa onda calurosa, según esto las temperaturas esperadas para se mantienen dentro de los parámetros históricos regulares para la región, de acuerdo a la estación y las fechas, por la máxima para un mes de junio ser de 49.5 grados en el 2014.

Pero aun y cuando Castañeda Sánchez quiere minimizar esa estela caliente, que ya es la tercera que se presenta recientemente, lo que es Astiazarán no se está confiando y cruzando de brazos en lo refrigerado, y por el contrario está actuando en favor de los más desprotegidos, y es que de un día para otro se disparó el termómetro a más de 45 grados, y desde entonces no ha bajado, y ni bajará como dice don Teofilito.

Ajustarían horario escolar…Y para quien dude que ha “llegado con todo” el quemante verano, que apenas iniciara oficialmente el pasado miércoles, ahí tienen que ya se anunció que será decisión de los directivos de las escuelas, en común acuerdo con los padres de familia, el modificar los horarios escolares a raíz de esa condición climática, como ya trascendiera que lo hicieran en los planteles de Tamaulipas. ¡Ups!

Al aflorar que el secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, ya giró instrucciones para que se tomen las medidas que sean pertinentes para garantizar la seguridad de los estudiantes, derivado de que muy seguramente que no quieren que les pase lo que ya sucedió en el Estado tamaulipeco, donde un estudiante secundariano de 12 años estaba muy grave por un “golpe de calor” que “le pegó” en el salón.

Y no es para menos el que Aarón Aurelio se esté “curando en salud”, por muchos inmuebles escolares no tener aparatos de refrigeración, y en algunos casos ni “luz”, lo que aumenta el riesgo de que se “deshingraten”, por lo que no descartan y que pudieran resurgir las protestas por la falta de lo más elemental, como es agua y “corriente”, y es por lo que les están dando la opción de ajustar el horario de su operatividad.

O séase que así estaría ese reto para lo que es el cumplimiento del calendario escolar que ya culmina el venidero 29 de junio, de ahí que le reste alrededor de una semana, por ser el día en que dejarían las aulas, porque ya del 3 al 7 de julio únicamente habrá un reforzamiento de conocimientos para alumnos irregulares, y que es por lo que en Tamaulipas ya optaron por terminar las labores en línea, o de una manera virtual.

Sin embargo lo que es aquí no se ve que Grageda Bustamante y sus operadores vayan autorizar algo parecido, por como a la clasíca le estaban dejando esa responsabilidad de instaurar las medidas preventivas adecuadas a los directores de los centros educativos, como esa de evitar la realización de actividades físicas al exterior, sobre todo de las 10:00 a las 17:00 horas, que es cuando están más incandecentes los rayos del sol. ¡Glúp!

Se van al paro las “Prepas”…Quienes cumplieron su amenaza son los trabajadores sindicalizados del sistema de Educación Media Superior, o de las “Prepas”, y de los que es dirigente nacional el sonorense, Ramón Gastélum Lerma, al ayer llevar a cabo un paro en la República Mexicana para exigir una basificación, homologación salarial, promoción docente y recategorización administrativa. ¡De ese tamaño!

En lo que es una paralización que comenzaron a las 7:00 horas de la “madrugada”, y a la que en Sonora se sumaron unos cinco mil empleados de aproximadamente 100 planteles del Cecytes, Conalep y telebachilleratos, con una afectación de más menos 36 mil estudiantes, y aunque a nivel general también participaron los Colegios de Bachilleres, lo que son los Cobach de por estos lares se quedaron al margen.

Con lo que a ese extremo están llegando para buscar ser atendidos por las instancias en esa materia, en aras de abatir un rezago que se ha venido incrementado, en cuanto a sus garantías laborales más básicas, y es por lo que a raíz de ese movimiento en pleno jueves proyectaban sostener una reunión con el Subsecretario de Educación Pública y otras secretarías, con miras que les resolvieran esas problemáticas y atrasos. ¿Será?

Al señalar que ni siquiera les han hecho efectivo el pago de las medidas del bienestar, y el 8.2% de incremento salarial retroactivo a partir de febrero del actual 2023, que anunciara el “Prejidente”, Manuel López Obrador, porque lo que es hasta hoy esas prestaciones solamente se las están otorgando al personal de Dgeti y Dgeta, cuando se las deben asignar a todos por igual, por desempeñar las mismas funciones. ¡Tómala!

En esos términos estuvo esa suspensión de clases por un día, con todo y que advirtieran que de no tener resultados favorables, desde ya estarían “maquinando” las acciones a tomar en agosto próximo, que es cuando comienza el semestre, porque llegado el momento no descartarían la posibilidad de bloquear ese reincio como una protesta más, y es que como ya van de salida en este ciclo, lo más probable es que los vuelvan a “batear”.

Darán voz a mayorías PRI…El que vaya que ha seguido marcando agenda es el presidente del PRI Sonora, Rogelio Díaz Brown, y para muestra está el que ayer anunciara lo que serán los foros de Diálogo Ciudadano: El México que Queremos que estarán promoviendo, como un medio para darle voz a los militantes, simpatizantes y ciudadanos en general, por como en la actualidad no son escuchados. ¡Así el dato!

Ya que vendrá a ser una forma de acercamiento con las mayorías para prestarle oídos a las iniciativas ciudadanas, cuya meta será el adoptarlas como propias para construir las plataformas electorales con las que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) competirá para el periodo 2024-2030, por lo que así estará esa consulta en la que tomarán parte organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos y demás.

Es por lo que “El Roger” Díaz Brown abundara en que el: “El propósito es realizar mesas de trabajo para recabar expresiones, sentimientos y propuestas relacionadas con los planteamientos actuales, a fin de actualizar y construir la oferta política del PRI al Estilo Sonora que está de lado de la gente”, de ahí que en Hermosillo se llevararía a cabo el día 1 de julio, y después se replicaría al resto de los municipios. ¡Órale!

De ahí que Rogelio anticipara que será un modelo de retroalimentación ciudadana que estará estructurado en seis ejes temáticos que abarcan aspectos fundamentales para el desarrollo, como son Igualdad para todos; Recursos naturales, medio ambiente y cambio climático; Crecimiento económico, inclusivo, sostenible y digno; Seguridad, paz, justicia e instituciones sólidas; y Alianzas y sociedad y gobierno y democracia.

No en balde es que apuntillara que: “Queremos que se acabe el gobierno en el que manda una sola persona, que decide y dicta cada mañana lo que cada mexicano debe pensar y hacer en este País, por eso es necesario promover plataformas donde se puedan discutir los temas que realmente interesan y preocupan a los mexicanos, en particular a los sonorenses”, para superar la administración basada en un mandato unilateral.

Traducido al español eso significa que Díaz Brown y compañía estarán tomando en cuenta a “Juan Pueblo” en la toma de decisiones políticas; a la vez que pretenden abonarle a una coalición para contarrestar a quienes intentan dividirla, por lo que así está esa convocatoria que está haciendo para unir esfuerzos e ideas. ¡Mínimo!

