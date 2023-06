Sin medias tintas

¡No multan por incendios!

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡No multan por incendios!…Y ante la seguidilla de sospechosos incendios que se han registrado en los últimos meses en la Capital hermosillense, sí que se han tardado en sofocarlos por la vía económica, si se analiza que hasta ahora no se ha sabido que a los pirómanos que han detenido, les hayan aplicado la multa máxima en ese sentido, que es de ¡un millón 800 mil pesos! ¡De ese pelo!

Al revelarse que a ese alto monto asciende la infracción contemplada en el Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente de Hermosillo, en su artículo 224, dependiendo de la magnitud del siniestro que haya sido provocado, a pesar de que hay algunos actos incendiarios que caen en ese apartado, como son los que se han suscitado en algunos cerros como los llamados Johnson, del Bachoco y El Colorado, entre otros. ¡Zaz!

En lo que es una sanción que se supone que le correspondería aplicar a la dirección de Ecología Municipal, de la que es titular Francisco Jesús Gil Barraza; en coordinación con la Procuraduría Ambiental del Estado, donde cobra la fantasmal de Perla Patricia Alday Lara, porque lo que es al primero en parte se le ha visto operar con ciertas quemas como la de los yunques, pero lo que es a la segunda nunca de los nuncas. ¡Tómala!

Si se parte de que por encima de que algunas organizaciones ambientalistas como la de los Caminantes del Desierto, que por voz de Sergio Müller están proponiendo no autorizar construir en terrenos capitalinos que se han incendiado, por especularse que son acciones que han sido promovidas a propósito por constructoras inmobiliarias para luego edificar, la realidad es que deberían empezar por aplicar el citado multón. ¿Qué no?

Porque de acuerdo a Müller, de implementarse un impedimento como ese, para que los predios que se incendien no sean urbanizados por lo menos en los siguientes cinco años, en parte así se evitaría el que siguieran aflorando más por ese motivo, es decir, de manera intencional con el fin de llevar a cabo una construcción, porque lo más extraño es que apenas lo apagan, y al poco tiempo comienzan a “levantar”.

Sin embargo y a pesar de la gravedad de esas quemazones, la verdad es que hasta ahora no han actuado como lo demandan las ardientes circunstancias, ni en lo que es el aspecto económico, como tampoco en el legal, por hasta hoy no hacerse público el que hayan sentenciado a alguien por esa causa, y por el estilo la Semarnat, Profepa y Conafor no han intervenido, dizque por ser afectaciones dentro del casco urbano. ¡Palos!

En pocas palabras nadie ha querido “meter las manos al fuego”, a pesar de que poco a poco han ido acabando con ese cerrerío, y muchas otras extensiones territoriales en las que había mucha vegetación. ¡Vóitelas!

¿Guevara la más corrupta?…A la que vaya que le queda aquello del ¡Cría fama y acuestate a dormir!, es a Ana Gabriela Guevara, la por algo tan criticada directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), al ser señalada como la funcionaria más corrupta del gobierno del “Prejidente”, Manuel López Obrador, de acuerdo la última encuesta de la Plataforma México Elige. ¡Pácatelas!

Pues a partir de un sondeo realizado por esa casa encuestadora, los mexicanos perciben a Guevara Espinoza como la vividora pública con más corruptelas del actual sexenio de la llamada 4T, o cuarta tranformación, con un porcentaje de 62.4 puntos, que fue el máximo; quedando en segundo lugar el director general de la CFE, Manuel Barlett Díaz, con 54.5, por lo que a esa clase de tildados de corruptazos ya supera. ¡Así la percepción!

Cabe resaltar que esa encuestitis de México Elige se llevó a cabo en junio, mes en el que la ex velocista nogalenses fuera ventaneada por no apoyar a las atletas de nado artístico, e incluso hizo declaraciones sarcásticas de que por ella podían vender calzones, Avon o Tupperwar para acudir a las competencias, después de que les cancelara las becas por un litigio que enfrenta la Federación Mexicana de Natación.

Con todo y que dan cuenta que no han sido las únicas polémicas de las que ha sido blanco por malos manejos, y para seña está que en el 2020 la Secretaría de la Función Pública le sacó a flote la desviación de recursos federales del fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, pero sin que hasta ahora haya sido tocada ni con el pétalo de una rosa, a pesar de que cesaron a algunos de sus funcionarios más cercanos.

En tanto que por el estilo ese mismo año los empresarios Jesús Chaín y Rafael Sánchez fueron objeto de un atentado en Veracruz, y del cual ubicaron como la posible autora intelectual a una de las colaboradoras y asesoras de Guevara, una tal Armida Ramírez; además de que a ella como su jefa directa la acusaron de pretender extorsionarlos al cobrarles $2.5 millones de pesos, y puras de esas machincuepas. ¡Ñácas!

No en balde es por lo que en la primera parte del citado cuestionario se hiciera la pregunta: ¿Considera que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay o no hay corrupción?, a la que el 61.6% de los encuestados respondieron que sí; un 27% piensa que no; y el 11.4% no lo sabe. ¡De ese vuelo!

Hacen historia en Isssteson…Al que hay que apuntarle una buena es al director del Isssteson, Froylan Gámez Gamboa, por como junto con la junta directiva de ese instituto hiciera historia, al aprobar el que por fin se graven las pensiones y jubilaciones alta$ con el impuesto del ISR, ya que con esa disposición que era una propuesta y demanda que tenía décadas, esperan recuperar unos $104 millones de pesos anuales. ¡Órale!

Ante lo que está de más el resaltar que de ese nivel es el acierto logrado por Gámez Gamboa, a la hora de cabildear para que finalmente se hiciera realidad ese descuento para quienes perciben cantidades insultantes por ese concepto que rondan los $200 mil pesos mensuales, después de que se valieran de machincuepas legales para acceder a esos estratosféricos montos que a partir de agosto les estarán gravando. ¡Mínimo!

Ya que esa descontada contemplada en la Ley del Impuesto sobre la Renta que harán en un mes más, le representará al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) una recuperación económica importante, en lo que es algo que ya se hace en los institutos de seguridad social de Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Puebla y Tabasco, entre otros.

Y es que en base a los datos revelados por esa institución, hoy en día realizan 20 mil 585 pagos de pensiones al mes, y de ese monto 2 mil 218 representan el 10.77% del total, lo que implicarían una captación mensual de más de $8 millones de pesos; que sumarían más de 100 millones al año, lo que significaría una cifra clave de reingreso por ese rubro, que fortalecería el sostenimiento del pensionario estatal. ¡Qué tal!

Así estaría ese “de$contón” que les estarán dando este 2023 a los que perciben más que cuando trabajaban, lo que le permitirá al Isssteson contar con más recursos para hacerle frente a las muchas necesidades que tiene, y lo que de alguna manera explica el porque nunca ha salido de la crisis financiera que desde hace mucho ha enfrentado, y es que no ha habido dinero que alcance con esa cla$e de pensionados. ¡De ese tamaño!

Connato en Colegio Edia…Ahora sí que los incendios ya están aflorando por todos lados, y para evidencia está el que esta semana se suscitara un connato en el Colegio Edia, ubicado en la colonia Staus, al Surponiente de Hermosillo, al estallar un transformador de energía eléctrica localizado en el interior, por lo que alumnos y maestros tuvieron que ser desalojados, pero sin que alcanzara a convertirse en un siniestro.

Al ser una amenaza incendiaria que se originara por una falla provocada por la sobrecarga de los aparatos eléctricos que utilizan en la mencionada escuela particular, pero sin que se reportaran personas lesionadas, aunque como medida preventiva pusieron en práctica los protocolos de seguridad, en lo que los elementos del Departamento de Bomberos hacían una revisión para descartar posibles riesgos. ¿Cómo ven?

En esos términos estuvo ese suceso que viene a ser una señal de alerta para el resto de los centros escolares, como lo comprueba el que también hicieran acto de presencia los de la Coordinación de Protección Civil Municipal, que encabeza Sergio Orlando Flores, al no pasarse por alto el que pudiera haber sido por un sobrecalentamiento causado por lo sofocado y caliente que ha estado el ambiente. ¡Así el “tutu”!

Razón por la cual es que no estaría de más que el secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda, mandara a darle una checada a las instalaciones escolares que tienen que ver con la “corriente”, si se parte de que no se distinguen por hacerlas objeto de un mantenimiento adecuado, sino todo lo contrario, y es por eso del peligro que hay de que pudiera pasar algo similar, o más bien “píor”, y con sobrada razón. ¡Ouch!

Aunque lo que es en el ahora “quemado” Colegio Edia, tuvieron que contratar a una empresa privada para que reparara del aludido generador y conductor, ya que no pertenecía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que sí eso acontece en los planteles en los que esos aparatos son relativamente nuevos, ya se imaginarán como están los de las escuelas públicas que son muy “viejos”. ¡Ni más ni menos!

