Sin medias tintas

Previenen del calorón

Solo ven por animales

Que merodea pantera

Quieren “taxis” de red

Por Martín Romo (El Verdugo)

Previenen del calorón…Con todo y que hay quienes no creen en lo del cambio climático, pero lo cierto es que no se recuerda un inicio de verano más caliente como el presente, con tres olas de calor seguidas en diferentes Estados del País, tan es así que ayer en Hermosillo se pronosticaba romper el récord de temperatura más alta, que es de 49.5ºC en junio de 2014, ya que se esperaban 50 ºC, los cuales sí alcanzaron. ¡De ese pelo!

A ese grado se convirtió en el domingo más ardiente en la historia de la Capital hermosillense, desde el año 1961, cuando se empezaran a medir los grados centígrados, aun y cuando en los registros estatales el mercurio ya ha llegado a los 51ºC en la región conocida como El Orégano, localizada entre El Molinito y Ures, como lo revelara el meteorólogo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Gilberto Lagarda. ¡Ni más ni menos!

Y es que de acuerdo a lo reportado por Lagarda Vásquez, tales condiciones son atípicas para un mes de junio, pues los parámetros que han tenido lugar en los últimos días han superado records históricos de calorón, en está ocasión según esto provocados por los efectos de un sistema anticiclónico, pero la cuestión es que será el sereno, pero el ambiente “está que arde” como no se había sentido nunca antes por estas fechas. ¡Tómala!

Ya que la diferencia de otros años, esas ondas de calores han sido a una tras otra, y es por lo que decretaran medidas preventivas jamás vistas, como la emitida por la Coordinación Estatal de Protección Civil para evitar las actividades deportivas domingueras, vía un oficio dirigido a los institutos municipales del deporte a fin de que lo hicieran llegar a las ligas, cosa que no hizo el de la Comisión del Deporte de Sonora, Erubiel Durazo.

Así se determinó es prohibición para prevenir golpes de calor, deshidrataciones, insolaciones y demás problemas de salud entre los jugadores y sus familias, y no es para menos, después de que aflorara que un hombre de la tercera edad murió por un “golpazo de calor” mientras jugaba futbol en Tamaulipas, luego de que la víctima de 68 años empezó a sentirse mal y se desvaneció para quedar muerto en el campo. ¡Ouch!

En lo que es un hecho inédito y parecido que ya también sucedió en Navojoa, pero en un partido de beisbol, donde un jugador igualmente falleció mientras participaba, y aunque de inició se manejó la misma causa de su deceso, ya luego salieron con que había sido por un infarto al corazón, y es por lo que la duda quedó, de que tal vez cambiaron el motivo de la muerte para no alarmar a la gente, y es por eso de los asegunes que hubiera.

Pero cualquiera que sea el caso, la realidad es que en esos términos estaba la alerta de prevención que le lanzaran por todos los medios a la ciudadanía, para que el pasado fin de semana no se expusieran al sol entre las 11:00 y 17:00 horas, por como casi casi estarían “tirando con lumbre” en ese horario, ya que mínimamente las temperaturas iban andar en los 45 ºC, de ahí que lo mejor era el protegerse de los rayos solares. ¡Mínimo!

Casi por nada es por lo que no sólo se incrementaran las atenciones por parte de la Cruz Roja como trascendiera; sino que muy seguramente que también en los expendios de “cheve”, como una forma de “hidratarse” por parte de las mayorías; a la par de que hasta el Departamento de Bomberos instaló módulos de hidratación en sus diferentes estaciones para regalarle agua a los transeúntes y quien lo necesitara. ¡Órale!

De ahí el acierto del alcalde capitalino, Antonio Astiazarán Gutiérrez, por desde el pasado “juebebes” haber creado lo que llamaron Comité de Emergencias para atender los reportes relacionados con esa oleada infernal, y para lo cual habilitaron como albergues los centros hábitat y la Casa Galilea, con la finalidad de atender a la gente en situación de calle y los habitantes de las invasiones, y de lo que tal vez hoy habrán de informar.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Solo ven por animales…Y las que persisten en sólo ver una cara de la moneda, son las llamadas organizaciones animaleras, en torno a la problemática que en general provocan los animales que conviven entre la población, principalmente los perros y gatos, como lo exhibe el que nomás velen por sus derechos, pero no de una manera integral, al pasar por alto las afectaciones que llegan provocar. ¡Vóitelas!

Tan es así que para evidencia está el que ahora fueran los de la agrupación Kuaan Mani, de la que aparece como fundadora una tal Lupita Ureña, los que ayer por la tarde convocaran a una marcha, misma que si el abrazador sofocón lo permitía, iniciaría a las 18:00 horas desde las escalinatas del Museo de la Unison, hasta el Congreso del Estado, para crear conciencia sobre las garantías legales de las especies animales. ¡Ajá!

Porque si bien nadie se opone a que Ureña y compañía demanden que no haya maltrato y que existan leyes más severas para castigar a los maltratadores, pero el meollo del asunto radica en que al igual que el resto de ese tipo de defensores, no les exigen a las autoridades de los tres niveles de gobierno que hagan lo que les toca, para que una parte de ese “caón animalero” no se convierta en un problemón para los ciudadanos.

Si se toma en cuenta que lo que es hasta hoy no se les ha visto impulsar ninguna propuesta para hacerle frente al grave peligro que representan los canes callejeros, al punto de que hasta ya se están formando jaurías como en Álamos y Navojoa, en cuya última ciudad incluso invadieron una escuela primaria, y los estudiantes tenían temor ingresar, ya que el actual marco legal contempla cárcel para los que “les vayan a la mano”. ¡Palos!

Toda vez que hoy en día ya no hay instancia que atienda ese problema que significa el que anden de callejeros y que muerdan a los que se les atraviesen, porque hasta las denominadas “perreras” desaparecieron, que era ante las que se denunciaban para que acudieran a recogerlos, porque lo que es la titular de la Dirección de Protección y Bienestar Animal estatal, Ana Carolina Araiza Sánchez, igual ha sido una nulidad en ese sentido.

Aunque eso sí, en cuanto ocurre un nuevo suceso como el de “Benito”, el chucho al que arrojaron a un cazo con aceite; o el de la estudiante que torturó y dio muerte a “Huellitas”, ahí sí ponen en el grito en el cielo, pero cuando atacan y agreden a la ciudadanía gravemente, ante eso sólo guardan silencio. ¡Así la diferencia!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que merodea pantera…Ahora sí que a las que no les ha faltado es a las escuelas de Educación Básica, porque cuando no es Juana, ha sido Chana, como lo prueba el que esta vez suspendieran las clases en la primaria “Rosalío E. Moreno”, que está contigua al Centro de Gobierno, por la presencia de una supuesta pantera que merodea por el lugar, y lo que es el Cerro de la Cruz en la colonia Villa de Seris. ¡Pácatelas!

Pues a raíz de que circularon videos de la aparición de un presunto felino salvaje con la forma de un puma negro en la cima del mencionado cerrito y las instalaciones del aludido plantel escolar, es por lo que el pasado jueves personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) colocó una trampa con una carnada en ese sector, según lo ventilara el de Comunicación Social de esa dependencia federal, Luis Arvayo.

No en balde es por lo que quienes también reaccionaron, como pocas veces lo hacen, son los de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), donde cobra Aarón Grageda Bustamante, ante las advertencias hechas por los padres de familia y vecinos del citado plantel, y es por lo que el viernes anterior determinaron cancelar las actividades escolares, ante el posible riesgo de que por ahí pudiera andar el presunto animal denunciado.

A raíz de eso es que Arvayo señalara que: “Fue una trampa grande para un felino grande, de buen tamaño y esto fue a raíz del video y de los comentarios que surgieron en redes sociales sobre la inquietud que tenía la gente sobre la supuesta presencia de una pantera en el área cercana de la Casa de la Cultura, de la primaria que está ahí y cerca del Centro de Gobierno”, por lo que así está la tensión que hay en este momento. ¡Glúp!

Es por lo que el funcionario precisara que las trampas han sido ubicadas en dos lugares, pero no habían atrapado nada, por lo que ahí seguirán hasta cerciorarse si es verdad o se trata de una confusión, pero en tanto Aarón Aurelio y sus huestes no han dicho ni media palabra al respecto, por lo que no se sabía si hoy volvería a las aulas, y más cuando en la presente semana ya estarían saliendo de “vagaciones”. ¡Así la incertidumbre!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gestionan taxis virtuales…Vaya que para más que el Coordinador del Instituto de Movilidad y Transporte Estatal, Carlos Sosa Castañeda, lo que es el gobernador Alfonso Durazo adelantó una buena nueva, como es la gestión que están haciendo para que en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo se permita el ingreso del servicio de traslados de alquiler por aplicaciones para comodidad de los viajeros.

Eso porque en base a lo anunciado por Durazo Montaño, la intención es la de establecer en Sonora un convenio similar al de la terminal aérea de la Ciudad de México, y para lo cual ya están en coordinación con las autoridades federales, entre ellas las de Movilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); así como las instancias aeroportuarias, eso derivado de las protestas que ha habido de los usuarios.

Derivado de qué por tratarse de una zona federal, desde siempre solo han podido acceder a ese punto los taxis de la empresa que tiene la concesión otorgada por la Presidencia de la República, y es por eso del reclamo de los que llegan a la Capital del Estado en avión, porque para poder solicitar y abordar un Uber, DiDi y demás, tienen que salir de las instalaciones y caminar hasta la carretera para que pueda recogerlos. ¡De ese vuelo!

Motivo por el que el Mandatario resaltara que: “Estamos trabajando con el aeropuerto para diseñar un área que permita en condiciones de seguridad, de comodidad, a esas personas aprovechar un servicio de transporte de aplicación”, por lo que habrá que esperar a ver si se concreta esa intentona, por invariablemente imponerse los intereses de esas mafia$ y pulpo$ transporteriles que han conformado unos verdaderos monopolio$.

Lo “píor” del caso es que esa clase de taxistas son de los que cobran más caro, o a como se deja el cliente, precisamente por no tener competencia, y estar en despoblado, y casi casi fuera de la ciudad. ¡Así el dato!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook