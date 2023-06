Sin medias tintas

Explotan regularización

Apuesta Alcalde a salud

Buscan evitar desbordes

¡Limita el agua Conagua!

Por Martín Romo (El Verdugo)

Explotan regularización…A la que sí que van a continuar “exprimiendo”, es a la “gallina de los huevo$ de oro” en que han convertido el programa de regularización de los “autos chuecos”, como lo prueba el que ayer anunciaran vía la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, el que ampliarán por otros tres meses esa legalizada que ya vencía el próximo viernes 30 de junio. ¡De ese pelo!

Y no es para menos que quieran “$acarle jugo” hasta donde se pueda a esa mexicanización de vehículos extranjeros, que iniciara el 19 de marzo del 2022, la cual ya abarca 16 Estados, con 156 módulos instalados en el País, periodo en el que ya han “enderezado” un millón 580 mil 797 carros ilegales, con una con captación de $3 mil 951 millones por ese concepto, mismos que han destinado para el bacheo y arreglo de calles.

Porque aunque Rodríguez Velázquez justificó que la extensión de ese enésimo plazo hasta el venidero mes de septiembre, es dizque porque todavía hay una larga lista de espera de personas que han solicitado una cita para realizar ese trámite, la verdad es que han tenido tiempo y oportunidades de más, y sino lo han hecho es por una falta de interés, más que de dinero, por el costo ser de apenas $2 mil 500 pesos por unidad. ¡Zaz!

Tan es así que para quien dude de lo anterior, o de ese desinterés que hay, para evidencia está lo ventilado por el Secretario del Ayuntamiento hermosillense, Florencio Díaz Armenta, de que lo que es el módulo del Registro Público Vehicular (Repuve) ya presenta muy poca afluencia, a pesar de que en la Entidad la Capital es donde más regularizaciones ha habido, con más de 43 mil, y un ingreso de unos $110 millones de pesos.

Para el caso es que “El Chito” Díaz apuntillara que: “En el primer trimestre del año se registraba una presencia diaria de entre 250 y 300 dueños de vehículos “chocolates” para regularizar, pero en este último trimestre solamente asistían entre 20 y 30 vehículos por jornada de trabajo”, dejando entrever que a últimas fechas ha sido casi nula la visita a esos lugares de quienes desean hacer mexicano su “carruaje”. ¿Qué no?

Es por lo que el funcionario rematara aseverando que: “Bajó mucho la asistencia este trimestre, y estamos preocupados al respecto porque o la gente ya no tiene interés en regularizar sus vehículos, o ya no hay carros por legalizar en Hermosillo”, aun y cuando Sonora es el cuarto Estado con más legalizadas, al sumar 168 mil; Tamaulipas el primero con 284 mil; seguido de Chihuahua con 281 mil; y Baja California con 267 mil.

O séase que así está esa apatía que ya hay, con relación a traer circulando derecho los carritos, porque al parecer lo que no quieren quienes se han resistido a hacerlo, es el no pagar impuestos como lo hace cualquiera que tiene uno nacional, en lo que es algo que ya raya en la vaquetonada, porque antes el pretexto era que el gobierno federal no autorizaba esas regularizadas, cuando ahora hasta están sobrando. ¡De ese tamaño!

De ahí que entre más aplazamientos les otorguen, eso propiciará el que sigan inundando de esos automotores chatarras la República Mexicana, ya que en lo que vence ese decreto que estará vigente por los venideros 90 días, muy seguramente que lo aprovecharán para eso, ya que en ese ínter podrán transitar sin que sean decomisados, con lo que a la par estarán ganando los traficantes de las organizaciones “Onachafa$”. ¡Palos!

Apuesta Alcalde a salud…Vaya que la que ha seguido siendo muy saludable en todos los sentidos, es la gestión del Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, y para prueba está el que ahora reactivara y entregara la Casa de Salud de Topahue, en cuyas nuevas instalaciones invirtieron $979 mil pesos, con lo que benficiarán a los habitantes de esa localidad rural hermosillense y comunidades aledañas ¡Órale!

Así que para poner en operación esa obra Astiazarán se hizo acompañar por el director de Salud Municipal de DIF Hermosillo, Luis Becerra Hurtado; y el coordinador del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública (Cmcop), César Rascón, para atestiguar los trabajos que iniciaron en marzo del 2023, y que con la colaboración del Gobierno del Estado ya abrieron las puertas al público para ofrecer la primera jornada.

No en balde es por lo que Astiazarán Gutiérrez resaltara que: “Normalmente los Ayuntamientos no invierten en temas relacionados con la salud, porque se piensa que eso está en la cancha del Estado, o de la Federación, y nosotros creemos que los gobiernos tienen que entender que lo más importante, de cualquier decisión que se toma, son las personas”, y es por lo que le han estado invirtiendo a ese ámbito. ¡Ni más ni menos!

Luego entonces “El Toño” Astiazarán cristalizó y volvió a la vida un centro de salud que prácticamente estaba en el olvido, al grado que tenía techo de las contaminantes láminas de asbesto, de ahí que ahora ya es otra cosa, por como se reconstruyera en otro terreno por medio de la Cmcop, y con el equipamiento por parte del Gobierno estatal, para acercarle los servicios preventivos a quienes están a distancia y con falta de recursos.

En esos términos está ese nuevo acierto del alcalde, y en el que dan cuenta que de nuevo se está viendo la mano de Becerra Hurtado, por estar indentificado como el principal operador en esa área que hasta hace poco nomás no pintaba, después de que en el pasado trienio hasta la desaparecieran; y ya luego el “Prejidente” Manuel López Obrador acabó con esas casas, al cancelar lo que era el programa Oportunidades. ¡Qué tal!

Buscan evitar desbordes…El que está haciendo valedero aquello de que ¡Vale más prevenir que lamentar!, es el titular de Servicios Públicos Municipales, Sergio Pavlovich Escalante, por como desde ya se han abocado a la limpieza de los 80 canales y arroyos que hay en la ciudad, así como de las 240 parrillas pluviales, eso previo a la próxima temporada de lluvias para evitar obstrucciones, inundaciones y desbordes.

Más menos así es como dicen que anda fletado en esas limpias Pavlovich Escalante, y con sobrada razón, al manejarse que lo que es el año pasado retiraron unas 500 toneladas de residuos de dichos afluentes, y lo que es en el presente 2023 esperan que sean entre 150 y 200 toneladas, ya que como resultado de la chaineada anterior no están tan sucios, producto de la ventaja que representa el darles un constante mantenimiento.

Además de que junto con pegado hasta el momento han retirado a 15 personas en situación de calle que habitaban en esos pasadizos por donde corren las turbulentas aguas, por lo que fueron canalizados para su resguardo al Centro Galilea, o en algunos albergues temporales, en aras de proteger su integridad física, ya que en su mayoría estaban el canal de la Milla Norte, y en el de la Milla de la Unison. ¿Cómo ven?

Y por el estilo están limpiando los cientos de registros pluviales, de los cuales una media docena son considerados como críticos, porque pueden obstruirse cuando llueve, y de los que ya han retirado entre 6.5 y siete toneladas de residuos, principalmente botellas de plástico y ramas, con todo y que aclaran que cuando más se cargan de basura, es a la hora en que tienen lugar los aguaceros, porque es cuando la arrastran.

Luego entonces así están esos operativos que están llevando a cabo Sergio y compañía, y quienes por cierto hoy de las 16:30 horas, y hasta las 19:00 horas, estarán conmemorando el Día del Árbol en el kiosco del Parque Madero, con lo que será Feria del Árbol, de ahí que realizarán diversas actividades para la ciudadanía, y regalarán especies nativas, por lo que así es que están cubriendo mucho terreno. ¡De ese vuelo!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Limita el agua Conagua!…Sí que es muy revelador el dato que acaba de sacar a flote el director de Agua de Hermosillo (Aguah), Renato Ulloa Valdez, de que aunque el agua de la presa El Molinito es la más económica y que “se tiene más a la mano” para abastecer a los hermosillenses, pero la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sólo les suministra 30 millones de metros cúbicos para consumo humano. ¡Así el dato!

Ya que aun y cuando esa infraestructura hidráulica ha llegado a almacenar hasta los 100 millones de metros cúbicos, únicamente les permiten disponer de la mencionada cantidad, porque el resto la Conagua la utiliza para fines ecológicos y agrícolas, porque a decir de Ulloa Valdez, por solicitudes no ha quedado para que los dejen hacer uso de la totalidad de ese recurso acuático para solventar la demanda de los capitalinos. ¡Mínimo!

Casi por nada es por lo que Renato precisara que: “En Hermosillo consumimos casi 120 millones al año, El Molinito almacena 100, es el agua más barata y más cerquita que tenemos, sin embargo, por cuestiones de seguridad cada año le tienen que desfogar y nos dejan 30”, y es por lo que tienen que completarse con la que extraen de la bataería de pozos con los que cuentan, y la que les llega del Acueducto Independencia. ¡Ups!

Razón por la cual es que Ulloa destapara algo que no había trascendido, como es el que analizan la posibilidad de comenzar obras en la zona de Sinoquipe, con la intención de fomentar el almacenamiento del vital líquido, pero aclarando que tal proyecto del que muy poco se sabe, todavía continúa en revisión en la Conagua, pero así estaría esa alternativa en la búsqueda de más opciones de abasto. ¡Cuando menos!

Pero en tanto que esas proyecciones aún están en vías de hacerse realidad, lo que es en el día a día por lo pronto para el presente año ya tienen garantizado el abstecimiento, y que han complementado con lo que han llamado el Programa Verano 2023, que incluirá la entrega de tinacos gratuitos, y la instalación de regaderas ahorradoras para eficientar el buen uso del aguita, por como aumenta el consumo en la época de calor.

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook